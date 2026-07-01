Engelleri aşan anne: Engelli iki evladını kaybeden çift Recep'e yuva oldu

Isparta Eğirdir'de yaşayan Mustafa ve Süheyla Uludağ çifti, doğuştan engelli iki kızlarının 2007'de ölümü üzerine büyük üzüntü yaşadı. Uludağ çifti, 2012'de hayata geçirilen koruyucu aile hizmetiyle tanıştı. Önce bir çocuğa yuvalarını açan çift, 2014'te ise doğuştan görme engelli, yatağa bağımlı ve konuşamayan Recep'in devlet korumasında olduğunu öğrendi.

İki engelli evladını kaybeden çift, özel gereksinimli Recep'e yuva oldu. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır)

Henüz 2 yaşındayken ailelerine kattıkları Recep'e yaklaşık 12 yıldır sevgiyle bakan çift, onu öz evlatlarından ayırmadan büyütüyor. Koruyucu anne Süheyla Uludağ, "Ben onun hislerini anlayabiliyorum. O da beni anlıyor. Onu sevdiğim zaman bana gülümsüyor, tepki veriyor. Recep benim bundan sonraki dünyam. Benim her şeyim" dedi.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel