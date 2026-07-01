CANLI YAYIN
Geri

Engelleri aşan anne: Engelli iki evladını kaybeden çift Recep'e yuva oldu

İki engelli evladını kaybeden çift, özel gereksinimli Recep’e yuva oldu...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Engelleri aşan anne: Engelli iki evladını kaybeden çift Recep'e yuva oldu

Isparta Eğirdir'de yaşayan Mustafa ve Süheyla Uludağ çifti, doğuştan engelli iki kızlarının 2007'de ölümü üzerine büyük üzüntü yaşadı. Uludağ çifti, 2012'de hayata geçirilen koruyucu aile hizmetiyle tanıştı. Önce bir çocuğa yuvalarını açan çift, 2014'te ise doğuştan görme engelli, yatağa bağımlı ve konuşamayan Recep'in devlet korumasında olduğunu öğrendi.

İki engelli evladını kaybeden çift, özel gereksinimli Recep'e yuva oldu. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır)İki engelli evladını kaybeden çift, özel gereksinimli Recep'e yuva oldu. (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır)

Henüz 2 yaşındayken ailelerine kattıkları Recep'e yaklaşık 12 yıldır sevgiyle bakan çift, onu öz evlatlarından ayırmadan büyütüyor. Koruyucu anne Süheyla Uludağ, "Ben onun hislerini anlayabiliyorum. O da beni anlıyor. Onu sevdiğim zaman bana gülümsüyor, tepki veriyor. Recep benim bundan sonraki dünyam. Benim her şeyim" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Engelleri aşan anne: Engelli iki evladını kaybeden çift Recep'e yuva oldu-3 Engelleri aşan anne: Engelli iki evladını kaybeden çift Recep'e yuva oldu-4 Engelleri aşan anne: Engelli iki evladını kaybeden çift Recep'e yuva oldu-5

Takvim Kaynak Tercihleri
Emine Erdoğan'dan Türkiye'ye koruyucu aile çağrısı: 15 bin 803 çocuk şefkat bekliyor
SONRAKİ HABER

Siz de kimsesiz bir çocuğa yuva olun

 Trafik sigortasında yeni dönem bugün başladı: Değer kaybı ve hasar başvurusu nasıl yapılacak?
ÖNCEKİ HABER

Trafik sigortasında yeni dönem başladı
Meryem Kartal
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler