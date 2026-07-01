Emine Erdoğan'dan Türkiye'ye koruyucu aile çağrısı: 15 bin 803 çocuk şefkat bekliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen "Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı Kapanış Programı"na katıldı. Programda konuşan Emine Erdoğan, Gönül Elçileri Projesi'ni 2012'de başlattıklarını söyleyerek bir çocuğun kırık kalbini tamir etmek için enerjisini, zamanını, imkânlarını seferber eden nice kadın ve erkeğin, yiğit anne ve babalara dönüşmesine şahit olduklarını söyledi.





İYİLİK KAZANIYOR



Erdoğan, "Ne zaman bir çocuk daha koruyucu aile yanına yerleşse iyilik kazanıyor, toplumumuz kazanıyor, insanlık kazanıyor" diye konuştu.



"Biz 'İnsanların en hayırlısı insanlığa faydalı olandır' hadisi şerifini hayat prensibi yapmış bir milletiz. Koruyucu aile sistemimiz de bu inancın ve gök kubbede hoş bir seda bırakma gayretimizin izdüşümüdür" diye konuşan Erdoğan, "9 bin 277 koruyucu ailemiz, 11 bin 22 çocuğumuzu baş tacı ediyor. Bu çocukların, 1345'i özel gereksinimli çocuklar. 149 evladımız ağır engelli grubunda. 911 çocuğumuzsa ülkemize savaş sebebiyle göç etmiş yabancı uyruklu çocuklardır. Kuruluşlarımızda bakım ve koruma altında olan 15 bin 803 çocuğumuz var. Onların her biri, 86 milyonluk büyük Türkiye ailesinin evlatlarıdır. Onları hayatlarının bu en kırılgan dönemlerinde yalnız bırakmayalım. Evlerimizin ve gönüllerimizin kapılarını bizlerin ilgisine, şefkatine, sevgisine hasret bu evlatlarımıza açalım." Erdoğan, "diye konuştu.