Ege sallandı! AFAD son depremler listesi: İzmir, Manisa, Muğla, Aydın

SON DAKİKA | Ege Denizi'nde saat 15:03'te deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından paylaşılan ilk verilere göre sarsıntının büyüklüğü 4.3 (Mw) olarak kaydedildi.