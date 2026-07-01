Ege sallandı! AFAD son depremler listesi: İzmir, Manisa, Muğla, Aydın
Ege Denizi'nde saat 15:03'te deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından paylaşılan ilk verilere göre sarsıntının büyüklüğü 4.3 (Mw) olarak kaydedildi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
SON DAKİKA | Ege Denizi'nde saat 15:03'te deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından paylaşılan ilk verilere göre sarsıntının büyüklüğü 4.3 (Mw) olarak kaydedildi.
EGE' DEPREM Mİ OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
- Büyüklük:4.3 (Mw)
- Yer:Ege Denizi
- Tarih:2026-07-01
- Saat:15:03:05 TSİ
- Enlem:35.98167 N
- Boylam:23.16722 E
- Derinlik:6.66 km
1 TEMMUZ 2026 AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih (TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik (Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2026-07-01 15:16:01
|37.57222
|36.14194
|7.03
|ML
|2.0
|Kadirli (Osmaniye)
|2026-07-01 15:03:05
|35.98167
|23.16722
|6.66
|MW
|💥 4.3
|Ege Denizi
|2026-07-01 14:53:58
|38.86972
|26.76333
|7.00
|ML
|1.9
|Ege Denizi - [10.21 km] Dikili (İzmir)
|2026-07-01 14:48:58
|39.40222
|40.45472
|7.00
|ML
|1.7
|Yedisu (Bingöl)
|2026-07-01 14:24:50
|36.94806
|29.37583
|5.76
|ML
|2.6
|Gölhisar (Burdur)
|2026-07-01 14:22:50
|38.02944
|44.23222
|7.00
|ML
|2.0
|Başkale (Van)
|2026-07-01 14:09:34
|39.22083
|28.17667
|7.00
|ML
|1.5
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-07-01 13:43:21
|39.23972
|28.95861
|6.68
|ML
|1.5
|Simav (Kütahya)
|2026-07-01 13:26:58
|39.26083
|28.90000
|7.00
|ML
|1.1
|Simav (Kütahya)
|2026-07-01 13:23:42
|39.23583
|28.97278
|7.00
|ML
|1.5
|Simav (Kütahya)
|2026-07-01 13:22:38
|39.24750
|28.97333
|7.00
|ML
|1.0
|Simav (Kütahya)
|2026-07-01 13:11:19
|39.23528
|28.99694
|15.42
|ML
|1.7
|Simav (Kütahya)
|2026-07-01 12:52:49
|39.22556
|28.99417
|13.00
|ML
|2.4
|Simav (Kütahya)
|2026-07-01 12:49:34
|39.24750
|28.98111
|7.04
|ML
|2.6
|Simav (Kütahya)
|2026-07-01 12:46:52
|38.26806
|37.76833
|4.32
|ML
|2.8
|Akçadağ (Malatya)
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Güncel