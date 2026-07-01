Hakkari'de bir ilk! Güreş finalleri Cennet Cehennem Vadisi'nde düzenlendi: Cilo Dağı eteklerinde açık havada mindere çıktılar

"Ciddi bir organizasyon. Burada 3 bine yakın insan güreşi izliyor ve çocuklarını güreşe yazdıracaklar. Allah'ın izniyle biz bu bölgeden, bu dağlardan Avrupa, dünya, olimpiyat şampiyonu çıkaracağız. Sporla, eğitimle buluşan bir güreşçi gençliği oluşturmayı düşünüyoruz. Amacımız bu. Bu bölgenin İsviçre'deki Alpler'den hiçbir farkı yok. Ülkemizin kıymetini bilmek lazım. Hakkari neyse, benim için Çanakkale de aynı, Iğdır neyse İzmir de aynı. Herkesin buraları görmesini istiyoruz. Camiamızın yüzde 90'ı Hakkari'ye ilk kez geliyor. Bölgeyi keşfetmiş oldular. İnşallah bundan sonraki organizasyonlarımızda da bu bölgeye ağırlık vereceğiz. Halktan çok ciddi bir talep var. Çok memnunuz."

Organizasyonun Türkiye genelinde ciddi bir etki oluşturacağını, güreşe olan ilgiyi artıracağını ifade eden Akgül, şöyle devam etti:

Cilo Dağı'nda 3 bin rakımda güreş finalleri

"BURADAN BİR OLİMPİYAT ŞAMPİYONU ÇIKARMANIN PEŞİNDEYİZ"

Organizasyona katkı sunan bakanlıklar ve kurumlara teşekkür eden Akgül, "Burada bir hayalimiz var. Buradan bir olimpiyat şampiyonu çıkarmanın peşindeyiz. Bu uçuk bir hayal değil. Allah'ın izniyle, 7-8 sene sonra Hakkarili, Şırnaklı bir dünya şampiyonu göreceksiniz. Hep birlikte göreceğiz." dedi.

Güreşçilerden Abdulkadir Çebi ise kendilerine bu imkanları sağlayanlara teşekkür ederek, "Alışkın olduğumuz bir durum değil. Bizim için değişik oldu. Güreşirken bile buraları görmek güzeldi. Güzel bir manzara. Bu manzarada güreş yapmak harika oldu. Takımımız bugün üçüncü oldu." ifadelerini kullandı.