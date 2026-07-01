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Yargıtay verileri açıkladı: AK Parti’nin üye sayısı 11,7 milyonu geçti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, partisinin üye sayısının 11 milyon 709 bin 913’e yükseldiğini açıkladı. Büyükgümüş, ocak ayından bu yana 166 bin 612 kişinin AK Parti’ye katıldığını belirterek, bu artışın Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna duyulan güvenin göstergesi olduğunu söyledi.

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Yargıtay verileri açıkladı: AK Parti’nin üye sayısı 11,7 milyonu geçti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın siyasi partilerin üye sayılarına ilişkin verilerini değerlendirdi.

Büyükgümüş, resmi verilere göre AK Parti'nin üye sayısının 11 milyon 709 bin 913'e çıktığını belirterek, ocak ayından bu yana partiye 166 bin 612 yeni üyenin katıldığını ifade etti.

AK Parti üye sayısında rekor: 11,7 milyon sınırı aşıldıAK Parti üye sayısında rekor: 11,7 milyon sınırı aşıldı

"MİLLETİMİZİN GÜVENİNİN EN AÇIK GÖSTERGESİ"

Büyükgümüş açıklamasında, partiye katılan yeni üyelerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine, AK Parti'ye ve Türkiye Yüzyılı vizyonuna duyulan güveni ortaya koyduğunu vurguladı.

Büyükgümüş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yargıtayın açıkladığı resmi verilere göre AK Parti'mizin üye sayısı 11 milyon 709 bin 913'e ulaştı. Ocak ayından bu yana ailemize katılan 166 bin 612 yeni yol arkadaşımız, milletimizin Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine, AK Parti'mize ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuza duyduğu güvenin en açık göstergesidir."

Yargıtay verileri açıkladı: AK Parti’nin üye sayısı 11,7 milyonu geçti-2

"AK PARTİ, MİLLETLE BÜYÜYEN BÜYÜK BİR AİLEDİR"

AK Parti'nin milletinden güç alan bir siyasi hareket olduğunu belirten Büyükgümüş, teşkilat mensuplarına ve partiye destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Büyükgümüş, "AK Parti, milletinden güç alan, milletle büyüyen ve Türkiye Yüzyılı'na yürüyen büyük bir ailedir. Bu büyük aileye emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza ve gönlünü AK Parti'ye açan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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