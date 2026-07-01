Deniz Akkaya (Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

SİNİR KRİZİ GEÇİRİP EVDE TAŞKINLIK ÇIKARDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Sabah'tan Abbas Çakar'ın iddiasına göre, yerleştiği günden bu yana evde sürekli huzursuzluk çıkaran Deniz Akkaya, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi.

Arkadaşı Kürşat A. ile tartışmaya başlayan Akkaya'nın, tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşına saldırdığı ve evi birbirine kattığı ileri sürüldü.

Yaşanan olayın ardından Kürşat A.'nın durumu emniyet güçlerine bildirdiği, ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerinin Deniz Akkaya'yı gözaltına aldığı öğrenildi.

DENİZ AKKAYA KİMDİR? Deniz Akkaya ( 3 Ağustos 1977, İstanbul), Türk model, sunucu ve oyuncudur. 1997 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci olduktan sonra Türkiye'nin önde gelen "top model"lerinden biri olmuş, kariyerine televizyon sunuculuğu, oyunculuk ve köşe yazarlığı gibi alanlarda devam etmiştir.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel