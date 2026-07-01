Deniz Akkaya gözaltına alındı! Kartepe'de kavga iddiası
Eski manken Deniz Akkaya'nın, İstanbul'daki evinden ayrıldıktan sonra Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan yakın arkadaşının evine yerleştiği, burada çıkan tartışmanın ardından gözaltına alındığı öne sürüldü. İddiaya göre sinir krizi geçiren Akkaya, tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşına saldırarak evde taşkınlık çıkardı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, Akkaya'yı gözaltına alırken olayla ilgili inceleme sürüyor.
Eski manken Deniz Akkaya, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kavgaya karıştığı iddiasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
YAKIN ARKADAŞININ EVİNE YERLEŞTİ İDDİASI
İddiaya göre, İstanbul'daki evinden çıkarılmasının ardından Deniz Akkaya, Kartepe'nin Maşukiye Mahallesi'nde yaşayan yakın arkadaşı Kürşat A.'yı arayarak yardım istedi.
Yaklaşık 20 gün önce eşyalarıyla birlikte Maşukiye'ye giderek arkadaşının evine yerleştiği öne sürüldü.
SİNİR KRİZİ GEÇİRİP EVDE TAŞKINLIK ÇIKARDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ
Sabah'tan Abbas Çakar'ın iddiasına göre, yerleştiği günden bu yana evde sürekli huzursuzluk çıkaran Deniz Akkaya, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi.
Arkadaşı Kürşat A. ile tartışmaya başlayan Akkaya'nın, tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşına saldırdığı ve evi birbirine kattığı ileri sürüldü.
Yaşanan olayın ardından Kürşat A.'nın durumu emniyet güçlerine bildirdiği, ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerinin Deniz Akkaya'yı gözaltına aldığı öğrenildi.
DENİZ AKKAYA KİMDİR?
Deniz Akkaya ( 3 Ağustos 1977, İstanbul), Türk model, sunucu ve oyuncudur. 1997 yılında Best Model of Turkey yarışmasında birinci olduktan sonra Türkiye'nin önde gelen "top model"lerinden biri olmuş, kariyerine televizyon sunuculuğu, oyunculuk ve köşe yazarlığı gibi alanlarda devam etmiştir.
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