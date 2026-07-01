Burcu Köksal AK Parti’ye geçişinin perde arkasını anlattı: CHP’de kaos AK Parti’de hizmet var | “O mesajlar bardağı taşırdı”

2024 yerel seçimlerinde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen ve ardından CHP'den istifa ederek 12 Mayıs 2026'da AK Parti saflarına katılan Burcu Köksal , parti değiştirme sürecinin perde arkasını ve kendisini bu karara götüren nedenleri açıkladı. CHP yönetimini sert sözlerle hedef alan Köksal, kurultay sürecinden itibaren dışlandığını, yalnız bırakıldığını ve son kertede ailesinin hedef alınması üzerine geçiş sürecinin hızlandığını ifade etti.

Sabah'tan Tolga Özlü'nün haberine göre Köksal, "Partiyi Ekrem İmamoğlu mu yönetiyordu?" sorusuna ise, "Bir parti genel başkan tarafından yönetilir ama orada bir belediye başkanı çıkıp başka bir belediye başkanının adayına, ki o dönem ben grup başkanvekiliydim, 'partiden kovabiliyorum' diyorsa artık bunun takdiri kamuoyunundur." yanıtını verdi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal

"BELEDİYE BAŞKANI OLDUM AMA DESTEK GÖREMEDİM"

Seçim zaferinin ardından CHP Genel Merkezi'nin kendisine destek olmak yerine köstek olduğunu öne süren Afyonkarahisar Belediye Başkanı, yerel düzeyde de kendisine karşı operasyonlar yürütüldüğünü savundu. Köksal, "Belediye başkanı seçildikten sonra da genel merkez tarafından yeteri kadar destek göremedim. Hatta desteği bırakın, bu süreçte yereldeki bazı aktörler vasıtasıyla benimle ilgili farklı işlerin içine girildiğini öğrendim. Bunu o dönemki genel başkanla görüştüm ancak çok da sonuç alamadım." dedi.

Yaşadığı dışlanmanın tek sebebinin kurultaydaki oy tercihi olduğunu yineleyen Köksal, "Tek bir neden vardı. O kurultayda Özgür Bey'i değil, Kemal Bey'i desteklemiş olmam. Oradan gelen bir husumet, o grubu desteklemediğimiz için bize karşı takınılan bir tavır vardı." ifadelerini kullandı.

"BANA HAYIRLI OLSUN DEMEYENLER PROTESTOYA GELDİ"

Parti yönetiminin kendisine yönelik çifte standart uyguladığını bir örnekle açıklayan Köksal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir genel başkan yardımcısı Afyonkarahisar'a geldi. İl başkanı beni ziyaret etmeyi önermiş ama 'gerek yok' denilmiş. Ben AK Parti'ye katıldıktan sonra ise belediyenin önüne protestoya gelen milletvekilleri oldu. Üç gün boyunca oradaydılar. Bana bir kez olsun hayırlı olsun ziyaretine gelmeyenler protesto için geldiler."