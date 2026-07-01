Burcu Köksal AK Parti’ye geçişinin perde arkasını anlattı: CHP’de kaos AK Parti’de hizmet var | “O mesajlar bardağı taşırdı”
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'den ayrılıp AK Parti'ye geçiş sürecinin perde arkasını ilk kez anlatarak, eski partisine yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. Kurultay sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için dışlandığını, Ekrem İmamoğlu tarafından "partiden kovulduğunu" ve seçim sonrası genel merkez tarafından yalnız bırakıldığını belirten Köksal, AK Parti'de ise büyük bir hizmet anlayışı ve huzur bulduğunu vurguladı. Kararındaki en büyük kırılma noktasının Özgür Özel'in ailesini hedef alan gece yarısı mesajları olduğunu ifade eden Köksal, "Şimdi burada çok huzurluyum ve memleketime canla başla hizmet etmeye devam ediyorum." dedi.
2024 yerel seçimlerinde Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilen ve ardından CHP'den istifa ederek 12 Mayıs 2026'da AK Parti saflarına katılan Burcu Köksal, parti değiştirme sürecinin perde arkasını ve kendisini bu karara götüren nedenleri açıkladı. CHP yönetimini sert sözlerle hedef alan Köksal, kurultay sürecinden itibaren dışlandığını, yalnız bırakıldığını ve son kertede ailesinin hedef alınması üzerine geçiş sürecinin hızlandığını ifade etti.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'den istifa ederek 12 Mayıs 2026 tarihinde AK Parti'ye katıldı. O dönem ayrılış gerekçesini partide siyaset yapma imkanının kalmadığını belirterek açıklayan Köksal "Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim" dedi.
"KEMAL BEY'İ DESTEKLEDİĞİMİZ İÇİN ÖTELENDİK"
Siyasi tercihleri nedeniyle parti içinde hedef haline geldiğini belirten Köksal, sürecin başlangıcını şu sözlerle aktardı:
"Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2023 kurultayında Kemal Bey'i desteklememle başlayan bir süreç vardı. Onu desteklediğimiz için maalesef ötelendik, dışlandık diyeyim. Sonrasında belediye başkan adayı oldum. Belediye başkan adaylığım sırasında Ekrem İmamoğlu tarafından partiden kovulduğum. Buna bütün basın, kamuoyu ve tüm Türkiye zaten şahittir. Akabinde de bu süreç gelişti."
Sabah'tan Tolga Özlü'nün haberine göre Köksal, "Partiyi Ekrem İmamoğlu mu yönetiyordu?" sorusuna ise, "Bir parti genel başkan tarafından yönetilir ama orada bir belediye başkanı çıkıp başka bir belediye başkanının adayına, ki o dönem ben grup başkanvekiliydim, 'partiden kovabiliyorum' diyorsa artık bunun takdiri kamuoyunundur." yanıtını verdi.
"BELEDİYE BAŞKANI OLDUM AMA DESTEK GÖREMEDİM"
Seçim zaferinin ardından CHP Genel Merkezi'nin kendisine destek olmak yerine köstek olduğunu öne süren Afyonkarahisar Belediye Başkanı, yerel düzeyde de kendisine karşı operasyonlar yürütüldüğünü savundu. Köksal, "Belediye başkanı seçildikten sonra da genel merkez tarafından yeteri kadar destek göremedim. Hatta desteği bırakın, bu süreçte yereldeki bazı aktörler vasıtasıyla benimle ilgili farklı işlerin içine girildiğini öğrendim. Bunu o dönemki genel başkanla görüştüm ancak çok da sonuç alamadım." dedi.
Yaşadığı dışlanmanın tek sebebinin kurultaydaki oy tercihi olduğunu yineleyen Köksal, "Tek bir neden vardı. O kurultayda Özgür Bey'i değil, Kemal Bey'i desteklemiş olmam. Oradan gelen bir husumet, o grubu desteklemediğimiz için bize karşı takınılan bir tavır vardı." ifadelerini kullandı.
"BANA HAYIRLI OLSUN DEMEYENLER PROTESTOYA GELDİ"
Parti yönetiminin kendisine yönelik çifte standart uyguladığını bir örnekle açıklayan Köksal, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir genel başkan yardımcısı Afyonkarahisar'a geldi. İl başkanı beni ziyaret etmeyi önermiş ama 'gerek yok' denilmiş. Ben AK Parti'ye katıldıktan sonra ise belediyenin önüne protestoya gelen milletvekilleri oldu. Üç gün boyunca oradaydılar. Bana bir kez olsun hayırlı olsun ziyaretine gelmeyenler protesto için geldiler."
"CHP'DE SÜREKLİ KAOS VE STRES VARDI"
CHP çatısı altında belediyecilik yapmanın imkansız hale geldiğini, sürekli iç çekişmelerle enerji kaybettiklerini belirten Köksal, "Vatandaşa hizmet etmek için seçildik ama hizmetten önce sürekli bir kaos ortamı ve gerginlik vardı. Her gün stres yaşıyordum. Memleketime daha iyi hizmet etmek, o kaostan, hengâmeden ve huzursuzluktan kurtulmak için bu kararı aldım." dedi.
"CUMHURBAŞKANIMIZ BANA BABACAN YAKLAŞTI"
AK Parti'ye geçmesiyle birlikte Ankara'dan büyük bir destek gördüğünü ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini çok sıcak karşıladığını ifade eden Köksal, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne kadar yaptığı icraatlarla büyük bir lider olduğunu kanıtlamış bir isim. İnsanlara karşı son derece hoşgörülü, babacan ve samimi davranıyor. Bana da gerçekten çok babacan yaklaştı. Açıkçası bu kadar yakınlık göstermesini beklemiyordum." şeklinde konuştu.
Erdoğan'ın Afyonkarahisar'a özel bir ilgi gösterdiğini ve taleplerinin hızla çözüldüğünü ekleyen Köksal, "Afyonkarahisar'a çok büyük ilgi duyuyor ve tüm taleplerimizin yerine getirilmesi için doğrudan destek veriyor. Ben son üç yılda CHP'de böyle bir destek görmedim." dedi.
"ERDOĞAN VE ÖZEL ARASINDA KIYASLAMA BİLE YAPILAMAZ"
Başkan Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki liderlik farkına değinen Köksal, "İki lider arasında bir kıyaslama dahi yapılamaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın içtenliği ve doğallığı çok farklı. Bunu konuşurken doğrudan hissedebiliyorsunuz. Yapmacık değil, son derece samimi." değerlendirmesinde bulundu.
"CHP'DE KOLTUK KAVGASI VAR, AK PARTİ'DE HİZMET SİYASETİ VAR"
Ana muhalefet partisinin kendi iç hesaplaşmalarından dolayı halka hizmeti unuttuğunu söyleyen Köksal, "CHP şu an kendi içindeki kurultay ve koltuk tartışmaları yüzünden büyük sıkıntılar ve kaos yaşıyor. Herkes kendi içinde bir mücadelenin parçası ve gördüğüm kadarıyla kimse mutlu değil. Allah oradaki arkadaşların yardımcısı olsun." dedi.
AK Parti sıralarında ise tam bir uyum yakaladıklarını belirterek, "AK Parti'de böyle bir kavga yok. Huzurla sadece işimize ve hizmete odaklanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ı yeniden inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.
"GECE YARISI AİLEMLE İLGİLİ ATILAN MESAJLAR BARDAĞI TAŞIRAN SON NOKTA OLDU"
İstifa ve parti değiştirme kararını hızlandıran en kritik eşiğin ailesine yönelik yapılan saygısızlık olduğunu açıklayan Burcu Köksal, sözlerini şu şekilde tamamladı:
"Mesaj meselesine gelince; kendisi zaten katıldığı bir televizyon programında o mesajları yazdığını itiraf etti. Benim için esas son nokta o oldu. Benim ailem kutsaldır; eşim, çocuklarım, annem ve babam benim kırmızı çizgimdir. Siyaseti ben yapıyorum, bu işe ailenin karıştırılması çok üzücüydü. O mesajların gece geç saatlerde atılmış olması ve içeriği, benim AK Parti'ye geçiş kararını hızlandırmamdaki en büyük etkenlerden biri oldu. Şimdi burada çok huzurluyum ve memleketime canla başla hizmet etmeye devam ediyorum."
Özel, Burcu Köksal'a "Gerekirse kocanı boşa ama partine bunu yapma" diye mesaj attığını açıklamış ve tepki çekmişti.