AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AK Gençliği hedef alan CHP'li Özel'e tepki: "Sicilin ortada kapasiten yok"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti gençliğini hedef alan CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel'e sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Çelik, "Sayın Özgür Özel ve ekibinin siyasi sicili ortada. Bu sicil, AK Gençliği eleştirecek kabiliyete ve kapasiteye sahip değildir." dedi.
Hızlı Özet Göster
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in siyasi sicilinin AK Gençliği eleştirecek kapasitede olmadığını söyledi.
- Çelik, AK Gençliğin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset okulunda yetiştiğini belirtti.
- Ömer Çelik, AK Gençliğin dünya gençlik hareketleri içinde özgün bir siyasi ekol olduğunu ifade etti.
- Çelik, Özgür Özel'in AK Gençliği hedef almasının gençlerin dünyasından kopuk olduğunun göstergesi olduğunu savundu.
- AK Parti Sözcüsü, Özgür Özel ve ekibinin AK Gençlikten siyaset öğrenmesi gerektiğini belirtti.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "AK Gençlik, dünya gençlik hareketleri içinde özgün bir siyasi ekoldür. Sayın Özgür Özel ve ekibinin siyasi sicili ortada. Bu sicil, AK Gençliği eleştirecek kabiliyete ve kapasiteye sahip değildir." ifadelerini kullandı.
AK GENÇLİK BAŞKAN ERDOĞAN'IN SİYASET OKULUNDA YETİŞTİ
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Gençliğin Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyaset okulunda yetiştiğini belirtti.
"AK GENÇLİĞİ ELEŞTİRECEK KABİLİYETE VE KAPASİTEYE SAHİP DEĞİLDİR"
AK Gençliğin bu siyasi çizgiyi çok yüksek bir enerjiyle her gün daha ileriye taşıdığının altını çizen Çelik, şunları kaydetti:
"Bu anlamda AK Gençlik, dünya gençlik hareketleri içinde özgün bir siyasi ekoldür. Sayın Özgür Özel ve ekibinin siyasi sicili ortada. Bu sicil, AK Gençliği eleştirecek kabiliyete ve kapasiteye sahip değildir. Sayın Özgür Özel'in sık sık AK Gençliği hedef alması, gençlerin dünyasından ne kadar kopuk olduğunun bir göstergesidir. AK Gençlik, Cumhurbaşkanımızın siyasi çizgisinde ülkemizi ve dünyayı kucaklayan adımlar atmaya devam ediyor. Özgür Özel ve ekibinin AK Gençliği hedef almak yerine, AK Gençlikten 'siyaset öğrenmesi' daha sağlıklı bir yaklaşım olur."