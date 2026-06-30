Hafız Bakan Mustafa Çiftçi’den Emevi Camii’nde Kur’an tilaveti
Hafız olan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye ziyareti kapsamında Şam’daki tarihi Emevi Camii’nde Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Bakan Çiftçi, daha sonra Selahaddin Eyyubi’nin kabrini ziyaret ederek dua etti.
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- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye ziyareti kapsamında Şam'da tarihi ve manevi mekanlarda incelemelerde bulundu.
- Bakan Çiftçi, Emevi Camii'nde Kur'an-ı Kerim'den Zâriyât Suresi'ni okudu.
- Çiftçi, Selahaddin Eyyubi'nin kabrini ziyaret ederek dua etti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye ziyareti kapsamında Şam'daki tarihi ve manevi mekanlarda incelemelerde bulundu.
Programı çerçevesinde ilk olarak tarihi Emevi Camii'ni ziyaret eden hafız Bakan Çiftçi, burada Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Bakan Çiftçi'nin okuduğu Zâriyât Suresi, çevrede bulunan kalabalık tarafından dikkatle dinlendi.
SELAHADDİN EYYUBİ'NİN KABRİNİ ZİYARET ETTİ
Bakan Çiftçi, camideki programının ardından İslam tarihinin önemli komutanlarından Selahaddin Eyyubi'nin kabrini ziyaret ederek dua etti.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel