Hafız Bakan Mustafa Çiftçi’den Emevi Camii’nde Kur’an tilaveti

Çiftçi, Selahaddin Eyyubi'nin kabrini ziyaret ederek dua etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye ziyareti kapsamında Şam'daki tarihi ve manevi mekanlarda incelemelerde bulundu.

Programı çerçevesinde ilk olarak tarihi Emevi Camii'ni ziyaret eden hafız Bakan Çiftçi, burada Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Bakan Çiftçi'nin okuduğu Zâriyât Suresi, çevrede bulunan kalabalık tarafından dikkatle dinlendi.