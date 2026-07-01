Bakan Gürlek duyurdu: 31 ülkeden 197 firari Türkiye’ye getirildi | Gürcistan ve Almanya tepede

Dünyanın dört bir yanına kaçarak adaletten kurtulacağını düşünen suçlular, Türkiye'nin diplomatik ve hukuki takibi sonucu tek tek ülkeye getiriliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılının ilk yarısında 31 farklı ülkeden toplam 197 firarinin Türkiye'ye iade edilerek adalete teslim edildiğini duyurdu.

Adi suçlar ve terör suçları kapsamında aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmaların istatistiklerini paylaşan Bakan Gürlek, iade edilen şahısların 85'inin Gürcistan'dan, 52'sinin Almanya'dan, 9'unun Yunanistan'dan, 8'inin Karadağ'dan, 6'sının Bulgaristan'dan, 3'ünün Hollanda'dan, 3'ünün Kırgızistan'dan getirildiğini aktardı.

Hırvatistan, Irak, İngiltere, İtalya, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Polonya'dan 2'şer suçlu iade edildi.

Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Ermenistan, Fransa, Kolombiya, Kosova, Macaristan, Moldova, Portekiz, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Ukrayna'dan 1'er suçlunun iadesi sağlandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılının ilk yarısında 31 ülkeden 197 firarinin Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu. (Fotoğraflar: AA Arşiv

ANBEAN TAKİPTEYİZ

Yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerinin çok daha sıkı, tavizsiz ve anbean takipçisi olacaklarını belirten Bakan Gürlek, "Suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananlar, dünyanın neresine saklanırlarsa saklansınlar kendilerini güvende hissedemeyecekler." dedi.

İadeler konusunda iş birliği sergilenip sergilenmediğine titizlikle bakacaklarını anlatan Gürlek, mütekabiliyet ilkesini hatırlatarak, "Türkiye'den iade talebinde bulunan ülkelere yönelik değerlendirmelerimizde, onların haklı iade taleplerimize verdikleri yanıtları dikkate alacağız. Aramızdaki hukuki yardımlaşma ve mütekabiliyet ilkesine riayet edilip edilmediğine titizlikle bakacağız." ifadelerini kullandı.

SUÇLULAR İÇİN KAÇACAK YER YOK

Adalet Bakanlığının yürüttüğü, İçişleri ve Dışişleri bakanlıklarının yakın koordinasyonuyla sürdürülen sürecin Türkiye'nin suçla mücadeledeki güçlü iradesini ortaya koyduğuna dikkat çeken Gürlek, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz müsterih olsun: Hangi suç örgütüne mensup olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın, teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve milletimizin huzuruna kasteden suç odaklarının peşini bırakmayacağız. Suçlular için kaçacak yer yoktur. Türk adaleti er ya da geç gereğini yapacaktır."

Suçla mücadele kapsamında iade süreçlerine katkı sağlayan ülkelerin yetkililerine teşekkür eden Gürlek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ulusal ve uluslararası düzeydeki eşgüdümü güçlendirerek yola devam edeceklerini kaydetti.

En fazla iade 85 kişiyle Gürcistan ve 52 kişiyle Almanya’dan gerçekleşti. Yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerini tavizsiz takip ettiklerini belirten Gürlek, terör ve organize suç örgütü mensuplarının peşini bırakmayacaklarını vurguladı.

TEPEDE GÜRCİSTAN VE ALMANYA VAR Toplam 197 iade talebinin kabul edildiği iade listesinde, en çok suçlu iadesi yapan ülkeler 85 kişiyle Gürcistan ve 52 kişiyle Almanya oldu. Dünyanın dört bir yanından 31 farklı ülke, Türkiye'nin adalet önüne çıkarmak istediği şüphelileri teslim etmeyi kabul etti. Komşu Yunanistan, Türkiye'nin 9 iade talebini kabul ederek listede üçüncü sırada yer alırken, onu 8 suçlunun iadesine onay veren Karadağ ve 6 iade ile Bulgaristan izledi. Hollanda ve Kırgızistan üçer kişiyle listeye girerken, Hırvatistan, Irak, Kazakistan, Makedonya, Polonya, İngiltere ve İtalya makamları ikişer iade talebini kabul ederek Türkiye ile adli işbirliği yaptı. Türkiye'nin suçluların iadesi konusundaki ısrarlı takibi sadece yakın coğrafyayla sınırlı kalmadı. Arjantin ve Kolombiya gibi Güney Amerika ülkelerinden de birer kişinin iadesi sağlandı. Ayrıca Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Belçika, Bosna Hersek, Ermenistan, Fransa, Kosova, Macaristan, Moldova, Portekiz, Rusya, Sırbistan, Slovenya ve Ukrayna da Türkiye'nin birer iade talebine olumlu cevap veren ülkeler arasında yer aldı.

İADE LİSTESİ

1 Ocak 2026 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında, adi suç ve terör kapsamında yabancı ülkelerden Türkiye'ye iade talebi kabul edilenlerin listesi şu şekilde:

Gürcistan: 85

Almanya: 52

Yunanistan: 9

Karadağ: 8

Bulgaristan: 6

Hollanda: 3

Kırgızistan: 3

Hırvatistan: 2

Irak: 2

Kazakistan: 2

Makedonya: 2

Polonya: 2

İngiltere: 2

İtalya: 2

Arjantin: 1

Arnavutluk: 1

Azerbaycan: 1

Belarus: 1

Belçika: 1

Bosna Hersek: 1

Ermenistan: 1

Fransa: 1

Kolombiya: 1

Kosova: 1

Macaristan: 1

Moldova: 1

Portekiz: 1

Rusya: 1

Sırbistan: 1

Slovenya: 1

Ukrayna: 1

SIRA FETÖ ELEBAŞILARINA GELİYOR

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden geçen 10 yıla rağmen firari FETÖ mensuplarına yönelik takibini kesintisiz sürdüren devlet hafızası, 119 ülkede 2 bin 762 kritik ismin güncel ikametgâhını hücre hücre haritalandırdı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) teknik ve fiziki takibi, Adalet Bakanlığı'nın ise en güncel ByLock, MASAK ve dijital verilerle yenilediği kozmik iade dosyaları ışığında, aralarında yargı imamları, finansörler ve kumpas savcılarının da bulunduğu firariler için küresel abluka yeniden hız kazandı.

Yoğun baskı nedeniyle sürekli yer değiştiren, hatta vatandaşlık değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan örgüt yöneticilerinin ABD, Almanya, İngiltere ve Belçika gibi sığınak duraklarında attığı her adım en yakın takiple çembere alınıyor.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel