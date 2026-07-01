Çevre, sigorta ve gıdada yeni kurallar yürürlükte

MENÜLERDE KALORİ VE ALERJEN ZARURİ

Yeme-içme sektöründe tüketicilerin bilinçli tercih yapmasını amaçlayan yeni menü uygulaması başladı.

İşletmeler satışa sundukları yiyecek ve içeceklerin kalori değerlerini, alerjen başta olmak üzere içerik bilgilerini menülerinde açık şekilde göstermek zorunda kalacak.

Uygulama ilk aşamada ulusal zincir restoranlarda zaruri hale getirildi.

Diğer restoranların 31 Aralık 2026 tarihine kadar, kafelerin 2027 yılının sonuna kadar yeni sisteme uyum sağlaması kararlaştırıldı. Tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin besin değerlerine kolay ulaşması hedeflendi.

Restoran ve kafelerde tüketici sağlığını merkeze alan yeni bir döneme girilerek menülerde kalori ve alerjen bilgilerinin yer alması zorunlu kılındı.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel