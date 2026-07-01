Çevre, sigorta ve gıdada yeni kurallar yürürlükte
Vatandaşın günlük hayat pratiğini doğrudan değiştirecek üç farklı sektörde yenilikler 1 Temmuz itibarıyla hayata geçirildi. Geri dönüşüm oranlarını artırmak amacıyla 81 ilde kurulan depozito iade makineleri vatandaşların kullanımına açıldı. Trafik sigortası poliçelerinde hasar başvurusu yapanların değer kaybı talepleri otomatik işleme alınacak şekilde güncellendi. Ulusal zincir restoranlardan başlayarak tüm yeme-içme mekanlarına yayılacak yeni menü sistemiyle kalori ve alerjen uyarıları zorunlu kılındı.
Türkiye'de milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren çevre, sigortacılık ve gıda alanındaki üç kritik düzenleme 1 Temmuz itibarıyla hayata geçti.
AMBALAJ BAŞINA 1 TL İADE
Çevre kirliliğinin azaltılması, geri dönüşüm oranlarının artırılması amacıyla hazırlanan Depozito İade Sistemi resmen uygulanmaya başladı. Sistem kapsamında 81 il ve 973 ilçede depozito iade makineleri kuruldu.
Üzerinde özel "Depozito İade" logosu bulunan cam, plastik, metal ve belirli karton içecek ambalajları sisteme dahil edildi.
Vatandaşlar uygun ambalajları makinelere teslim ederek her ambalaj için 1 TL depozito bedelini geri alabilecek.
TRAFİK SİGORTASINDA DEĞER KAYBINI EKSPER HESAPLAYACAK
Zorunlu trafik sigortasında tazminat, hasar ve değer kaybı süreçlerini yeniden şekillendiren düzenlemeler yürürlüğe girdi.
Araçlarda meydana gelen değer kaybı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun belirlediği esaslara göre eksperler tarafından hesaplanacak.
Hasar başvurusu yapan kişiler ayrıca başvuru yapmalarına gerek kalmadan değer kaybı talebinde bulunmuş sayılacak.
Yeni düzenlemeyle Sağlık Giderleri Teminatı kapsamına protez organ ile gerekli bakıcı giderleri eklendi.
Sakatlanma ve ölüm tazminatlarının hesaplanmasında esas alınan kriterler güncellendi. Sigorta şirketleri başvuru süreçlerini e-Devlet, mobil uygulama, e-posta ve SMS üzerinden yürütebilecek.
MENÜLERDE KALORİ VE ALERJEN ZARURİ
Yeme-içme sektöründe tüketicilerin bilinçli tercih yapmasını amaçlayan yeni menü uygulaması başladı.
İşletmeler satışa sundukları yiyecek ve içeceklerin kalori değerlerini, alerjen başta olmak üzere içerik bilgilerini menülerinde açık şekilde göstermek zorunda kalacak.
Uygulama ilk aşamada ulusal zincir restoranlarda zaruri hale getirildi.
Diğer restoranların 31 Aralık 2026 tarihine kadar, kafelerin 2027 yılının sonuna kadar yeni sisteme uyum sağlaması kararlaştırıldı. Tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin besin değerlerine kolay ulaşması hedeflendi.