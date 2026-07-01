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Atık yönetiminde yapısal dönüşüm: COP31 öncesi yeni yol haritası çizildi

Türkiye COP31 sürecine hazırlanırken, Biotrend ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayda; atık yönetiminin geleceği ve sektörün finansal sürdürülebilirliği ele alındı, yeni bir yol haritası çizildi.

Kaynak Gazete
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Atık yönetiminde yapısal dönüşüm: COP31 öncesi yeni yol haritası çizildi

Türkıye son yıllarda atık yönetimi alanında önemli bir dönüşüm yaşadı. Düzenli depolama tesisleri yaygınlaşırken, atıktan enerji üretimi gelişti. Türkiye'nin COP31 sürecine hazırlandığı bu dönemde Biotrend ev sahipliğinde gerçekleştirilen Atık Yönetiminde Yapısal Dönüşüm ve Yeni Dönem Çalıştayı'nda da kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi ve sektör temsilcileri bir araya geldi. Katılımcılar, atık yönetiminin iklim değişikliğiyle mücadele ve döngüsel ekonominin temel bileşenlerinden biri olduğunu vurguladı.

Biotrend Yönetim Kurulu Başkanı Mevhibe Canan ÖzsoyBiotrend Yönetim Kurulu Başkanı Mevhibe Canan Özsoy

'KAZANIMLARI KORUMALIYIZ'

Biotrend Yönetim Kurulu Başkanı Mevhibe Canan Özsoy, atık yönetiminin çevresel olduğu kadar ekonomik bir konu olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye atık yönetimi alanında son 20 yılda çok mesafe kat etti. Bugün geldiğimiz noktada önümüzdeki temel konu, elde ettiğimiz kazanımları koruyarak sistemi geleceğe hazırlamak" dedi.

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Atık yönetiminde yapısal dönüşüm: COP31 öncesi yeni yol haritası çizildi-2 Atık yönetiminde yapısal dönüşüm: COP31 öncesi yeni yol haritası çizildi-3 Atık yönetiminde yapısal dönüşüm: COP31 öncesi yeni yol haritası çizildi-4

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