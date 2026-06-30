CHP’li Çiğli Belediyesi’ne soruşturma izni: 33 kişi dosyada

SAVCILIK DA DEVREYE GİRMİŞTİ

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı da Çiğli Belediyesi'nin önceki dönem belediye başkanları ve meclis üyeleri hakkında soruşturma başlatmıştı.

Savcılık, belediyeye ait arsalar için kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanan Şirintepe Yapı Kooperatifi'ne menfaat sağlandığı iddiasını incelemeye aldı.

Bu kapsamda 63 kişi hakkında işlem kararı verildiği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE 330 MİLYON TL'LİK İHALEYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

CHP'li Çiğli Belediyesi, daha önce de 330 milyon TL'lik araç kiralama ihalesiyle gündeme gelmişti.

İzmir'de belediyenin, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde "ihaleye fesat karıştırmakla" suçlanan kişilerle bağlantılı olduğu belirtilen firmaya, yalnızca 2 yıllık araç kiralaması karşılığında 330 milyon liralık ihale verdiği ortaya çıkmıştı.

Takvim'in daha önce gündeme getirdiği gelişmede, Çiğli Belediyesi'nin temizlik hizmetleri ve araç filosunu yenilemek amacıyla geçen yıl mayıs ayında ihaleye çıktığı belirtilmişti. İhaleye 13 firma teklif sunmasına rağmen, çeşitli gerekçelerle 11 teklifin geçersiz sayılması tepkilere neden olmuştu.

İhaleyi, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde sanık sıfatıyla yer alan iş insanı Serdar Ocak'a ait Aras Katı Atık Yönetim Sistemleri isimli şirket kazanmıştı.

10 binek araçla birlikte çöp kamyonları, minibüsler ve kamyonetleri kapsayan sözleşmenin süresi 730 gün olarak kayıtlara geçmişti. Toplam 44 aracın yalnızca 2 yıllığına kiralanması için 330 milyon liralık maliyet çıkarılması ise tartışma yaratmıştı.

Bir vatandaşın elindeki belgelerle suç duyurusunda bulunduğu ve belediye yetkililerinden şikayetçi olduğu öğrenilmişti. AK Partili belediye meclis üyelerinin de ihaleye tepki gösterdiği, buna rağmen belediye yönetiminin somut bir cevap veremediği kaydedilmişti.

İhale için ayrılan bütçeyle söz konusu araçların satın alınabileceği, ancak belediyenin araçları yalnızca 2 yıllığına kiralamayı tercih ettiği savunulmuştu.

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