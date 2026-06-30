CHP’li Çiğli Belediyesi’ne soruşturma izni: 33 kişi dosyada
Taşınmaz satışlarıyla gündeme gelen CHP’li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız hakkında Ankara’dan kritik karar geldi. İçişleri Bakanlığı, Yıldız’ın da aralarında bulunduğu 33 kişi için soruşturma izni verdi. Dosyada yarım kalan kooperatif inşaatları, belediyeye teslim edilmeyen taşınmazlar ve zincir market ruhsatı iddiaları yer aldı.
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- İçişleri Bakanlığı, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 33 kişi hakkında soruşturma izni verdi.
- Soruşturma izni, yarım kalan inşaat kooperatifi dosyası ile zincir market ruhsatına ilişkin iddiaları kapsıyor.
- Çiğli Belediyesi'nin 1998 yılından bu yana S.S. Şirintepe Konut Yapı Kooperatifi ve S.S. Çiğli Çamlıkent Konut Yapı Kooperatifi'nden 161 taşınmaz alacağı bulunuyor.
- Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki dönem belediye başkanları ve meclis üyeleri dahil 63 kişi hakkında işlem kararı verdi.
- Sayıştay raporlarında, belediyenin haklarının takip edilmemesi ve alacakların tahsil edilmemesi eleştiriliyor.
CHP'li Çiğli Belediyesi'nde taşınmaz satışları tartışılırken Başkan Onur Emrah Yıldız'ı yakından dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.
İçişleri Bakanlığı, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın da aralarında bulunduğu toplam 33 kişi hakkında soruşturma izni verdi.
Soruşturma izninin, yapımı yarım kalan inşaat kooperatifi dosyası ile zincir market ruhsatına ilişkin iddiaları kapsadığı öğrenildi.
BELEDİYE TAŞINMAZLARI BİR BİR SATIŞTA
Son dönemde mülkiyeti belediyeye ait taşınmazların satışa çıkarılmasıyla gündeme gelen CHP'li Çiğli Belediyesi'nde, geçmişten gelen kooperatif dosyaları da yeniden tartışma konusu oldu.
Belediyeye ait arsalar üzerinde kat karşılığı inşaat yapması gereken S.S. Şirintepe Konut Yapı Kooperatifi ile S.S. Çiğli Çamlıkent Konut Yapı Kooperatifi'nin, yıllardır teslim etmesi gereken daireleri belediyeye vermediği belirtildi.
Söz konusu süreç hem hukuki hem de idari boyutuyla gündemdeki yerini koruyor.
SAYIŞTAY RAPORLARINA DA GİRDİ
Çiğli Belediyesi'nin 1998 yılından bu yana alacaklı olduğu 161 taşınmazın dosyası, Sayıştay raporlarına da yansıdı.
Rapora konu olan taşınmazlar arasında daire ve dükkanların bulunduğu ifade edildi.
Görev yapan belediye başkanları ve ilgili yöneticiler ise belediyenin haklarının takip edilmemesi, alacakların tahsil edilmemesi ve kamu zararının giderilmemesi iddialarıyla eleştiriliyor.
161 TAŞINMAZLIK ALACAK DOSYASI
Dosyada öne çıkan başlıklar şöyle:
- Çiğli Belediyesi'ne ait arsalar için kat karşılığı inşaat sözleşmeleri yapıldı.
- S.S. Şirintepe Konut Yapı Kooperatifi ve S.S. Çiğli Çamlıkent Konut Yapı Kooperatifi'nin belediyeye teslim etmesi gereken bağımsız bölümler gündeme geldi.
- Belediyenin 1998'den bu yana 161 taşınmaz için alacaklı olduğu belirtildi.
- Daire ve dükkanlardan oluşan taşınmazların teslim edilmemesi Sayıştay raporlarına konu oldu.
- Süreçte kamu zararının tahsil edilip edilmediği tartışma konusu oldu.
SAVCILIK DA DEVREYE GİRMİŞTİ
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı da Çiğli Belediyesi'nin önceki dönem belediye başkanları ve meclis üyeleri hakkında soruşturma başlatmıştı.
Savcılık, belediyeye ait arsalar için kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanan Şirintepe Yapı Kooperatifi'ne menfaat sağlandığı iddiasını incelemeye aldı.
Bu kapsamda 63 kişi hakkında işlem kararı verildiği öğrenildi.
DAHA ÖNCE DE 330 MİLYON TL'LİK İHALEYLE GÜNDEME GELMİŞTİ
CHP'li Çiğli Belediyesi, daha önce de 330 milyon TL'lik araç kiralama ihalesiyle gündeme gelmişti.
İzmir'de belediyenin, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde "ihaleye fesat karıştırmakla" suçlanan kişilerle bağlantılı olduğu belirtilen firmaya, yalnızca 2 yıllık araç kiralaması karşılığında 330 milyon liralık ihale verdiği ortaya çıkmıştı.
Takvim'in daha önce gündeme getirdiği gelişmede, Çiğli Belediyesi'nin temizlik hizmetleri ve araç filosunu yenilemek amacıyla geçen yıl mayıs ayında ihaleye çıktığı belirtilmişti. İhaleye 13 firma teklif sunmasına rağmen, çeşitli gerekçelerle 11 teklifin geçersiz sayılması tepkilere neden olmuştu.
İhaleyi, Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde sanık sıfatıyla yer alan iş insanı Serdar Ocak'a ait Aras Katı Atık Yönetim Sistemleri isimli şirket kazanmıştı.
10 binek araçla birlikte çöp kamyonları, minibüsler ve kamyonetleri kapsayan sözleşmenin süresi 730 gün olarak kayıtlara geçmişti. Toplam 44 aracın yalnızca 2 yıllığına kiralanması için 330 milyon liralık maliyet çıkarılması ise tartışma yaratmıştı.
Bir vatandaşın elindeki belgelerle suç duyurusunda bulunduğu ve belediye yetkililerinden şikayetçi olduğu öğrenilmişti. AK Partili belediye meclis üyelerinin de ihaleye tepki gösterdiği, buna rağmen belediye yönetiminin somut bir cevap veremediği kaydedilmişti.
İhale için ayrılan bütçeyle söz konusu araçların satın alınabileceği, ancak belediyenin araçları yalnızca 2 yıllığına kiralamayı tercih ettiği savunulmuştu.