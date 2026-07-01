Askıda ayıkovan: Kovanları korumak için 5 metre yüksekliğe asansörlü platform kurdu

Rizeli arıcı Halil İbrahim Saruhan, kovanlarını ayı saldırılarından korumak amacıyla tuğla duvarlı evinin dış cephesine özel bir asansör sistemi ve ahşap platform inşa etti. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

"AYININ ORAYA ULAŞMA ŞANSI YOK"

Kovanlarına ulaşımı kolaylaştırmak isteyen Saruhan, daha önce kurduğu yük asansörünü geliştirerek sisteme entegre etti.

Geliştirdiği sistemi anlatan Halil İbrahim Saruhan, şunları söyledi:

"Bu bir ayı-petek hikayesi. Arıcıyız; kendi çapımızda üç beş arı peteğimiz vardır. Buralarda koyacak yer yoktu. Ayı gelip 2 sefer peteklerimi yedi, kovanlara hasar verdi. Bu nedenle böyle bir sistem düşündüm. Oğlumun sağlık durumları nedeniyle daha önce yaptığım asansör zaten vardı. Kovanları evin duvarına koyduk. 'Yüksekte arılara ayı ulaşamaz' diye düşündüm. Bir sene içerisinde planladık. Bütün işçiliğini kendim yaptım. Kaynağından elektrik tesisatına kadar her şeyini ben hallettim. Orası yaklaşık 5 metre yüksekliktedir. Ayının oraya ulaşma şansı yok. Ayı saldırılarına karşı bu sistemi yaptık, görenler hayretle bakıyor."