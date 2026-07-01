Askıda ayıkovan: Kovanları korumak için 5 metre yüksekliğe asansörlü platform kurdu
Rize'de arıcılık yapan Halil İbrahim Saruhan, ayıların defalarca talan ettiği kovanlarını korumak için sıra dışı bir yöntem geliştirdi. Kovanlarını evinin dış cephesine kurduğu 5 metre yüksekliğindeki platforma taşıyan Saruhan, kendi yaptığı asansör sistemiyle bakımını yaparak ayılara geçit vermedi.
Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde arıcılıkla uğraşan 63 yaşındaki Halil İbrahim Saruhan, ayı saldırıları nedeniyle zarar gören kovanlarını korumak için dikkat çeken bir çözüm geliştirdi.
Doğu Karadeniz'de kış uykusundan uyanan ayıların sık sık yerleşim yerlerine inerek arı kovanlarına zarar vermesi üzerine harekete geçen Saruhan, kovanlarını evinin dış cephesine kurduğu ahşap platforma taşıdı. Yaklaşık 5 metre yükseklikteki platform sayesinde ayıların ulaşamayacağı güvenli bir alan oluşturdu.
"AYININ ORAYA ULAŞMA ŞANSI YOK"
Kovanlarına ulaşımı kolaylaştırmak isteyen Saruhan, daha önce kurduğu yük asansörünü geliştirerek sisteme entegre etti.
Geliştirdiği sistemi anlatan Halil İbrahim Saruhan, şunları söyledi:
"Bu bir ayı-petek hikayesi. Arıcıyız; kendi çapımızda üç beş arı peteğimiz vardır. Buralarda koyacak yer yoktu. Ayı gelip 2 sefer peteklerimi yedi, kovanlara hasar verdi. Bu nedenle böyle bir sistem düşündüm. Oğlumun sağlık durumları nedeniyle daha önce yaptığım asansör zaten vardı. Kovanları evin duvarına koyduk. 'Yüksekte arılara ayı ulaşamaz' diye düşündüm. Bir sene içerisinde planladık. Bütün işçiliğini kendim yaptım. Kaynağından elektrik tesisatına kadar her şeyini ben hallettim. Orası yaklaşık 5 metre yüksekliktedir. Ayının oraya ulaşma şansı yok. Ayı saldırılarına karşı bu sistemi yaptık, görenler hayretle bakıyor."
"AYI ASANSÖR KULLANMAYI ÖĞRENİRSE SIKINTI VAR"
Saruhan'ın yeğeni Fettah Saruhan da yaz aylarında bölgede ayı tehdidinin sık yaşandığını belirterek, geliştirilen sistemin zorunluluktan doğduğunu söyledi.
"Amcamla yazları burada beraber yaşıyoruz. Arıcılıkla uğraşıyor. Yazın birkaç ay arıların burada durması gerekiyor. Çeşitli etkenler var; 'ayı dayı' adını taktığımız bir ayımız var, bizi rahat bırakmıyor. Amcam, ayının ulaşamayacağı yere kovanları koyması gerekiyordu. Asansör zaten öncesinde yapılmıştı. Bunu geliştirerek, bir tezgah yapıp arıları ayıdan uzaklaştırmış oldu. Aslında bizim için doğal bir durum. Karadeniz insanının pratik zekası bu; doğal ama dışarıdan görenlere enteresan gelebilir. Çözüme bakacağız. Ama ayı asansör kullanmayı öğrenirse sıkıntı var."
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