EGO'dan Ankaray uyarısı: NATO Zirvesi için iki istasyon kapatıldı
Başkentte gerçekleşecek NATO Zirvesi, toplu ulaşım güzergahlarını değiştirdi. EGO'dan yapılan açıklamaya göre; 223 otobüs hattında alternatif rotalar belirlenirken, 6, 7 ve 8 Temmuz'da iki istasyon hizmet vermeyecek.
EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle toplu ulaşımda geçici düzenlemelere gidildiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 6, 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde ANKARAY Bahçelievler ile Metro Söğütözü istasyonlarında yolcu iniş ve binişleri yapılmayacak. Bunun dışında metro ve ANKARAY seferleri normal işletim düzeninde devam edecek.
HANGİ İSTASYONLAR KAPALI OLACAK?
EGO'nun açıklamasına göre ulaşım kısıtlaması yalnızca iki istasyonu kapsıyor. 6-7-8 Temmuz tarihlerinde bu istasyonlarda yolcu alımı ve indirimi gerçekleştirilmeyecek.
GEÇİCİ OLARAK HİZMET VERMEYECEK İSTASYONLAR
- ANKARAY Bahçelievler İstasyonu
- Metro Söğütözü İstasyonu
DİKKAT: KISITLAMA SADECE 6, 7 VE 8 TEMMUZ TARİHLERİNDE UYGULANACAK.
OTOBÜS HATLARINDA DA ALTERNATİF GÜZERGAHLAR HAZIRLANDI
EGO Genel Müdürlüğü, zirve kapsamında tam veya kısmi olarak trafiğe kapatılacak cadde, bulvar ve ana arterlerden etkilenen 223 otobüs hattı için alternatif güzergahlar oluşturulduğunu bildirdi.
Yetkililer, alternatif güzergahlara ilişkin ayrıntılı bilgilerin EGO'nun resmi internet sitesi üzerinden takip edilebileceğini belirtti.
TOPLU TAŞIMA 6-10 TEMMUZ'DA NASIL ÇALIŞACAK?
Anadolu Ajansı'nın aktardığı açıklamaya göre EGO, 6-10 Temmuz tarihleri arasında tüm otobüs hatlarında ve güzergahlarda "cumartesi tarifesi" uygulanacağını duyurdu. Bu süreçte vatandaşların yolculuk öncesinde güncel güzergah ve sefer bilgilerini kontrol etmeleri istendi.
|Tarih
|Uygulama
|6-10 Temmuz
|Tüm hatlarda cumartesi tarifesi uygulanacak.
|6-7-8 Temmuz
|Bahçelievler ve Söğütözü istasyonlarında iniş-biniş yapılmayacak.
|6-10 Temmuz
|223 otobüs hattında alternatif güzergahlar devrede olacak.
|6-10 Temmuz
|Diğer metro ve ANKARAY seferleri normal düzeninde sürecek.
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