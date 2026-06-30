EGO'dan Ankaray uyarısı: NATO Zirvesi için iki istasyon kapatıldı

EGO Genel Müdürlüğü, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle toplu ulaşımda geçici düzenlemelere gidildiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 6, 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde ANKARAY Bahçelievler ile Metro Söğütözü istasyonlarında yolcu iniş ve binişleri yapılmayacak. Bunun dışında metro ve ANKARAY seferleri normal işletim düzeninde devam edecek.

Bahçelievler ve Söğütözü istasyonları üç gün boyunca yolcu kullanımına kapanacak. HANGİ İSTASYONLAR KAPALI OLACAK? EGO'nun açıklamasına göre ulaşım kısıtlaması yalnızca iki istasyonu kapsıyor. 6-7-8 Temmuz tarihlerinde bu istasyonlarda yolcu alımı ve indirimi gerçekleştirilmeyecek. GEÇİCİ OLARAK HİZMET VERMEYECEK İSTASYONLAR ANKARAY Bahçelievler İstasyonu

Metro Söğütözü İstasyonu DİKKAT: KISITLAMA SADECE 6, 7 VE 8 TEMMUZ TARİHLERİNDE UYGULANACAK.