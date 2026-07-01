Ankara Valisi açıkladı! 52 bin sahipsiz sokak hayvanı toplandı

Canbolat, 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının tamamının bugün itibarıyla toplandığını açıkladı.

Ankara Valisi Yakup Canbolat'ın sosyal medya paylaşımı (Haberde yer alan görsel sosyal medyadan alınmıştır.)

52 BİN SAHİPSİZ SOKAK HAYVANI TOPLANDI

Vali Canbolat açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Ankaralı hemşehrilerim, Ankara ilimizde 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplanması çalışmalarında bugün itibarıyla 52 bin sayısına ulaşılmıştır. Tespit dışı kalan varsa arama/tarama ve toplama çalışmalarına titizlikle devam edilecektir."

Canbolat, tespit dışı kalan sahipsiz hayvanların bulunması için arama, tarama ve toplama faaliyetlerinin de sürdürüleceğini belirtti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel