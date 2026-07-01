Ankara Valisi açıkladı! 52 bin sahipsiz sokak hayvanı toplandı
Ankara Valisi Yakup Canbolat, kentte sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Canbolat, 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının bugün itibarıyla toplandığını bildirirken, kayıt dışı kalan hayvanların belirlenmesi amacıyla arama, tarama ve toplama çalışmalarının titizlikle sürdürüleceğini duyurdu.
Ankara Valisi Yakup Canbolat, sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin son durumu paylaştı.
Canbolat, 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının tamamının bugün itibarıyla toplandığını açıkladı.
VALİ CANBOLAT'TAN AÇIKLAMA
Ankara Valisi Yakup Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kent genelinde sahipsiz sokak hayvanlarının toplanmasına yönelik çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi verdi.
Canbolat, paylaşımında 2024 yılında tespiti yapılan sahipsiz sokak hayvanlarının tamamının toplandığını duyurdu.
52 BİN SAHİPSİZ SOKAK HAYVANI TOPLANDI
Vali Canbolat açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Kıymetli Ankaralı hemşehrilerim, Ankara ilimizde 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplanması çalışmalarında bugün itibarıyla 52 bin sayısına ulaşılmıştır. Tespit dışı kalan varsa arama/tarama ve toplama çalışmalarına titizlikle devam edilecektir."
Canbolat, tespit dışı kalan sahipsiz hayvanların bulunması için arama, tarama ve toplama faaliyetlerinin de sürdürüleceğini belirtti.