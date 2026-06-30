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Emniyetten vergiye kapsamlı değişiklik! Yeni düzenlemeler yürürlükte

TBMM'de kabul edilerek yasalaşan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle emniyet teşkilatı, polis eğitim sistemi, vergi uygulamaları, Basın İlan Kurumu, belediye taşınmaz satışları, elektronik tebligat ve araç tescili başta olmak üzere birçok alanda önemli değişiklikler hayata geçirildi.

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Emniyetten vergiye kapsamlı değişiklik! Yeni düzenlemeler yürürlükte

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeler; emniyet teşkilatından vergi mevzuatına, Basın İlan Kurumu'ndan belediyelere kadar birçok alanda yeni uygulamaları beraberinde getirdi.

TBMM'de kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ʺBazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunʺ ile hayatın birçok alanında yeni dönem başladı. (Fotoğraflar takvim Foto Arşiv, AA ve İHA'dan alınmıştır.)TBMM'de kabul edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ʺBazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunʺ ile hayatın birçok alanında yeni dönem başladı. (Fotoğraflar takvim Foto Arşiv, AA ve İHA'dan alınmıştır.)

EMNİYET TEŞKİLATINDA YENİ DÜZENLEME

Kanunla birlikte Emniyet Teşkilatı Kanunu'nda yer alan emniyet müdürü, emniyet amiri, başkomiser, komiser ve komiser yardımcısı rütbelerine ilişkin kadro oranları yeniden belirlendi.

EMNİYETTE YENİ KADRO DÜZENİ
Emniyetten vergiye kapsamlı değişiklik! Yeni düzenlemeler yürürlükte-3

Ayrıca sağlık şartlarını taşımadığı gerekçesiyle polis eğitim kurumlarından ilişiği kesilen, ancak yargı kararıyla mezun olduktan sonra yine sağlık gerekçesiyle memuriyetten çıkarılanlara, başvurmaları halinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'nda yeniden kamu görevine dönme hakkı tanındı.

Emniyet teşkilatında üst rütbelere ilişkin kadro oranları yeniden düzenlendi.Emniyet teşkilatında üst rütbelere ilişkin kadro oranları yeniden düzenlendi.

POLİS EĞİTİMİ SİSTEMİ GÜNCELLENDİ

Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda yapılan değişiklikle polis fakültelerine giriş şartları, fiziki yeterlilik kriterleri, mülakat sistemi ve dikey geçiş esasları yeniden düzenlendi. Polis Amirleri Eğitimi Merkezinin görev ve teşkilat yapısı da kanunda açık şekilde tanımlandı.

Taksi, dolmuş, minibüs ve servis plakası satışlarından elde edilen kazançlar gelir vergisinden muaf tutuldu.Taksi, dolmuş, minibüs ve servis plakası satışlarından elde edilen kazançlar gelir vergisinden muaf tutuldu.

TAKSİCİLERE VERGİ KOLAYLIĞI

Gelir Vergisi Kanunu'ndaki değişiklikle, hasılatını zorunlu taksi mali cihazı üzerinden belgelendiren taksicilere talep etmeleri halinde hasılat esaslı vergilendirme imkanı getirildi.

Bunun yanında gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin sahip olduğu taksi, dolmuş, minibüs ve servis plakalarının satışından elde edilen kazançlar gelir vergisinden istisna tutuldu.

Emniyetten vergiye kapsamlı değişiklik! Yeni düzenlemeler yürürlükte-6

BASIN İLAN KURUMU'NDA YENİ KRİTERLER

Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'da yapılan değişiklikle, resmî ilan ve reklam yayımlayan internet haber sitelerinin haber sayısı, içerik kalitesi, kadro yapısı, okur sayısı ve yayın süresi gibi kriterlerin Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından belirlenmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca gazete, dergi ve internet haber sitelerine uygulanacak resmî ilan ve reklam yaptırımları yeniden düzenlenirken, yükümlülüklere aykırı hareket eden yayın kuruluşlarına ihlalin niteliğine göre resmî ilan ve reklam kesme cezası verilebilecek.

Emniyetten vergiye kapsamlı değişiklik! Yeni düzenlemeler yürürlükte-7

ELEKTRONİK TEBLİGAT KAPSAMI GENİŞLEDİ

Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle elektronik tebligat sistemini kullanması zorunlu olan kişi ve kurumlar yeniden belirlendi.

Buna göre kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, kollektif ve adi komandit şirketler ile bazı motorlu araçların ilk tescil işlemlerini yaptıran kişiler elektronik tebligat sistemini kullanacak. 65 yaşını dolduranlar ile belirlenen şartları taşıyan kişiler ise talep etmeleri halinde sistemden çıkabilecek.

Emniyetten vergiye kapsamlı değişiklik! Yeni düzenlemeler yürürlükte-8

TCMB PERSONELİ İÇİN DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na eklenen maddelerle banka personeline uygulanacak disiplin cezaları ilk kez ayrıntılı biçimde düzenlendi.

Uyarma, kınama, kısa ve uzun süreli ücret kesintisi ile görevden çıkarma cezalarının kapsamı belirlenirken, disiplin soruşturmaları, itiraz süreçleri ve görevden uzaklaştırmaya ilişkin usuller de kanuna eklendi.

BELEDİYELERE TAKSİTLİ SATIŞ YETKİSİ

Devlet İhale Kanunu'ndaki değişiklikle il özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birliklerine ait taşınmazların taksitle satılabilmesinin önü açıldı.

Yeni düzenlemeye göre satış bedelinin en az yüzde 25'i peşin tahsil edilecek, kalan tutar ise en fazla iki yıl içinde 12 taksitte ödenebilecek.

Emniyetten vergiye kapsamlı değişiklik! Yeni düzenlemeler yürürlükte-9

ARAÇ TESCİL SÜRESİ UZATILDI

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle araç tesciline ilişkin üç iş günlük süre 15 iş gününe çıkarıldı.

Katma Değer Vergisi Kanunu'nda bazı istisna hükümleri güncellenirken, geçici bir maddenin uygulama süresi de 31 Aralık 2028'e kadar uzatıldı.
Emniyetten vergiye kapsamlı değişiklik! Yeni düzenlemeler yürürlükte-10

ORMAN KANUNU VE DİĞER DÜZENLEMELER

Orman Kanunu'nda yapılan değişiklikle devlet ormanlarında izin verilebilecek tesisler arasına engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezleri de eklendi.

Kanun kapsamında ayrıca Petrol Piyasası Kanunu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da da çeşitli değişikliklere gidildi.

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