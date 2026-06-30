Emniyetten vergiye kapsamlı değişiklik! Yeni düzenlemeler yürürlükte

Emniyet teşkilatında üst rütbelere ilişkin kadro oranları yeniden düzenlendi. POLİS EĞİTİMİ SİSTEMİ GÜNCELLENDİ Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda yapılan değişiklikle polis fakültelerine giriş şartları, fiziki yeterlilik kriterleri, mülakat sistemi ve dikey geçiş esasları yeniden düzenlendi. Polis Amirleri Eğitimi Merkezinin görev ve teşkilat yapısı da kanunda açık şekilde tanımlandı.

Taksi, dolmuş, minibüs ve servis plakası satışlarından elde edilen kazançlar gelir vergisinden muaf tutuldu. TAKSİCİLERE VERGİ KOLAYLIĞI Gelir Vergisi Kanunu'ndaki değişiklikle, hasılatını zorunlu taksi mali cihazı üzerinden belgelendiren taksicilere talep etmeleri halinde hasılat esaslı vergilendirme imkanı getirildi. Bunun yanında gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin sahip olduğu taksi, dolmuş, minibüs ve servis plakalarının satışından elde edilen kazançlar gelir vergisinden istisna tutuldu.

BASIN İLAN KURUMU'NDA YENİ KRİTERLER Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'da yapılan değişiklikle, resmî ilan ve reklam yayımlayan internet haber sitelerinin haber sayısı, içerik kalitesi, kadro yapısı, okur sayısı ve yayın süresi gibi kriterlerin Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından belirlenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca gazete, dergi ve internet haber sitelerine uygulanacak resmî ilan ve reklam yaptırımları yeniden düzenlenirken, yükümlülüklere aykırı hareket eden yayın kuruluşlarına ihlalin niteliğine göre resmî ilan ve reklam kesme cezası verilebilecek.

ELEKTRONİK TEBLİGAT KAPSAMI GENİŞLEDİ Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle elektronik tebligat sistemini kullanması zorunlu olan kişi ve kurumlar yeniden belirlendi. Buna göre kurumlar vergisi mükellefleri, gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri, kollektif ve adi komandit şirketler ile bazı motorlu araçların ilk tescil işlemlerini yaptıran kişiler elektronik tebligat sistemini kullanacak. 65 yaşını dolduranlar ile belirlenen şartları taşıyan kişiler ise talep etmeleri halinde sistemden çıkabilecek.