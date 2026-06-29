7/24 kesintisiz hizmet: Antalya Havalimanı'na Adliye Ek Hizmet Birimi
Yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu Antalya Havalimanı'nda kurulan Adliye Ek Hizmet Birimi, yakalama kararlarından yurt dışı çıkış yasaklarına kadar tüm adli süreçleri yerinde ve 7/24 kesintisiz olarak çözüme kavuşturacak.
Hızlı Özet Göster
- Antalya Havalimanı'nda Adliye Ek Hizmet Birimi kurularak adli işlemlerin havalimanında yapılması sağlandı.
- Hakkında yakalama kararı veya yurt dışına çıkış yasağı bulunan kişilerin işlemleri havalimanında vakit kaybetmeden tamamlanacak.
- Adalet Bakanı Akın Gürlek, uygulamanın mahkemelerin iş yükünü azalttığını ve adli süreçleri hızlandırdığını belirtti.
- Adliye Ek Hizmet Birimleri yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu havalimanlarında 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor.
- Uygulama Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında adalet hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmak için hayata geçirildi.
Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda adalet hizmetlerinin etkinliğini ve erişilebilirliğini artırma çalışmaları kararlılıkla sürüyor.
Bu kapsamda yolcu yoğunluğunun en yüksek olduğu merkezlerden biri olan Antalya Havalimanı'nda hayata geçirilen Adliye Ek Hizmet Birimi, adli işlemlerin yerinde ve hızla yürütülmesini sağlayarak büyük bir kolaylık sunuyor.Antalya Havalimanı'nda yeni dönem: Adliye hizmetleri 7/24 kesintisiz sunulacak
Hakkında yakalama kararı veya yurt dışına çıkış yasağı bulunan kişilerin işlemleri vakit kaybedilmeksizin Antalya Havalimanı'nda hayata geçirilen Adliye Ek Hizmet Birimi tarafından yapılacak.
"MAHKEMELERİN İŞ YÜKÜ AZALIYOR, SÜREÇLER HIZLANIYOR"
Uygulamanın detaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, havalimanlarında devreye alınan bu yeni nesil hizmet modelinin önemine dikkat çekti. Gürlek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Antalya Havalimanımızda hayata geçirdiğimiz uygulamayla, mahkemelerimizin iş yükünü azaltıyor, adli süreçleri hızlandırıyor ve vatandaşlarımızın adalete erişimini daha kolay ve hızlı hâle getiriyoruz.
Hakkında yakalama kararı veya yurt dışına çıkış yasağı bulunan kişilerin adli işlemlerinin havalimanlarında vakit kaybedilmeksizin tamamlanmasına imkân sağlıyoruz.
Yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu havalimanlarında Adliye Ek Hizmet Birimleri kurarak adalet hizmetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın liderliğinde; adalet hizmetlerinin sunum kalitesini artırmaya, yargı süreçlerini erişilebilir, hızlı ve etkin kılmaya kararlılıkla devam edeceğiz.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:
Antalya Havalimanı Adliye Ek Hizmet Birimi ile adalet hizmetlerinin daha etkin, hızlı ve verimli bir şekilde sunulması sağlanmaktadır.
Adli işlemlerin yerinde yürütülmesini amaçlayan ve havalimanlarında hayata geçirilen bu uygulama sayesinde vatandaşlarımızın adalete erişimi kolaylaştırılmaktadır.
Yargı Reformu Strateji Belgemiz doğrultusunda, adalet hizmetlerinin erişilebilirliğini ve etkinliğini artırmaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir.