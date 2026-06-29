7/24 kesintisiz hizmet: Antalya Havalimanı'na Adliye Ek Hizmet Birimi

Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda adalet hizmetlerinin etkinliğini ve erişilebilirliğini artırma çalışmaları kararlılıkla sürüyor.

Bu kapsamda yolcu yoğunluğunun en yüksek olduğu merkezlerden biri olan Antalya Havalimanı'nda hayata geçirilen Adliye Ek Hizmet Birimi, adli işlemlerin yerinde ve hızla yürütülmesini sağlayarak büyük bir kolaylık sunuyor.

Antalya Havalimanı'nda yeni dönem: Adliye hizmetleri 7/24 kesintisiz sunulacak