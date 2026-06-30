Türkiye'de internet kullanımı alarm veriyor: Günde 7 saati aştı!

Türkiye hem internette geçirilen sürede hem de oyun oynama oranlarında dünya ortalamasını geride bıraktı. Ünlü dijital raporlama platformu We Are Social'ın son verileri, Türkiye'deki internet ve sosyal medya kullanım alışkanlıklarının ürkütücü boyutlara ulaştığını gözler önüne serdi. Sabah'tan Burcu Şen'in haberine göre; ülkemizde 16 yaş ve üzeri kullanıcıların cep telefonlarında internete harcadıkları günlük ortalama süre 7 saat 15 dakika olarak kayıtlara geçti. Araştırmaya göre, 16 yaş ve üzerindekilerin sosyal medyada harcadıkları sürenin toplam internet süresine oranı Türkiye'de yüzde 37.7 iken dünya genelinde bu oran yüzde 35.3'te kaldı.

We Are Social'ın verilerine göre, Türkiye'de 16 yaş ve üzeri kullanıcılar internette günde ortalama 7 saat 15 dakika geçiriyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

OYUN OYNAMADA REKOR



Dünya genelinde oyun oynama yüzdesi 83.6 iken Türkiye'de bu oran 93.5'e ulaştı. Tespitlere göre, çocuk ve ergenlerde günlük 3 saati aşan sosyal medya kullanımı, ruh sağlığı riskini tam 2 kat artırıyor. Aşırı ekran kullanımının çocukların hem zihinsel hem de sosyal gelişimini baltaladığı ortaya çıktı. Verilere göre kontrolsüz dijital tüketim, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) riskini tetikliyor. Çocukların odaklanma sürelerini kısaltarak eğitim başarısını ciddi oranda düşürüyor.



Sanal dünyanın kontrolsüz ortamı çocukları suça eğilimli hale getiriyor. Avrupa Komisyonu raporuna göre, her 3 çocuktan 1'i siber zorbalığa maruz kalırken her 5 gençten 1'i okuldan uzaklaşıyor.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel