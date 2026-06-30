TÜİK işgücü istatistikleri Mayıs 2026 | İşsizlik ve istihdam oranı yüzde kaç oldu?
Türkiye'de işgücü piyasasına ilişkin Mayıs 2026 verileri TÜİK tarafından açıklandı. İşsizlik oranı bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 8,2 seviyesinde kalırken istihdam ve işgücüne katılımda artış kaydedildi.
Hızlı Özet Göster
- Türkiye'de 2026 Mayıs ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 8,2 seviyesinde kaldı.
- İstihdam edilen kişi sayısı Mayıs ayında 285 bin kişi artışla 32 milyon 463 bine yükseldi ve istihdam oranı yüzde 48,5 oldu.
- İşgücüne katılma oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 52,8 seviyesine yükselirken işgücü 293 bin kişi artarak 35 milyon 345 bine ulaştı.
- 15-24 yaş grubundaki genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 14,8'e çıktı.
2026 yılı Mayıs ayına ilişkin Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçları açıklandı. Verilere göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 8,2 seviyesinde kaldı. Aynı dönemde istihdam ve işgücüne katılımda artış yaşanırken, genç işsizliğinde yükseliş görüldü.
İŞSİZ SAYISI 2 MİLYON 883 BİN KİŞİYE ULAŞTI
Mayıs ayında işsiz sayısı, bir önceki aya göre 9 bin kişi artarak 2 milyon 883 bine yükseldi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,0, kadınlarda ise yüzde 10,5 olarak hesaplandı.
İSTİHDAM 285 BİN KİŞİ ARTTI
İstihdam edilen kişi sayısı Mayıs ayında 285 bin kişi artışla 32 milyon 463 bine çıktı. Böylece mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı 0,4 puan yükselerek yüzde 48,5 oldu.
Cinsiyet bazında değerlendirildiğinde istihdam oranı erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda ise yüzde 31,4 olarak gerçekleşti.
İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI %52,8'E YÜKSELDİ
Mayıs ayında işgücü 293 bin kişi artarak 35 milyon 345 bine ulaştı. İşgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 52,8 seviyesine yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 71,0, kadınlarda ise yüzde 35,0 olarak kaydedildi.
GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜKSELDİ
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 14,8'e çıktı. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11,2, genç kadınlarda ise yüzde 21,8 olarak tahmin edildi.
HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ARTTI
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre referans haftasında çalışanların ortalama fiili çalışma süresi 0,2 saat artarak 42,4 saate yükseldi.
ATIL İŞGÜCÜ ORANI %31'E ÇIKTI
İşsizler, zamana bağlı eksik istihdam ve potansiyel işgücünü kapsayan atıl işgücü oranı Mayıs ayında 0,9 puan artışla yüzde 31,0 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ile işsizlerin birleşik oranı yüzde 20,2, İşsizler ile potansiyel işgücünün birleşik oranı ise yüzde 20,5 olarak hesaplandı.
Veriler, Mayıs ayında işsizlik oranının yatay seyrettiğini buna karşın istihdam ve işgücüne katılımın güçlendiğini ortaya koydu.