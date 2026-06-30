TÜİK işgücü istatistikleri Mayıs 2026 | İşsizlik ve istihdam oranı yüzde kaç oldu?

Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır. Cinsiyet bazında değerlendirildiğinde istihdam oranı erkeklerde yüzde 66,1, kadınlarda ise yüzde 31,4 olarak gerçekleşti.

Fotoğraf TÜİK'ten servis edilmiştir. İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI %52,8'E YÜKSELDİ Mayıs ayında işgücü 293 bin kişi artarak 35 milyon 345 bine ulaştı. İşgücüne katılma oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 52,8 seviyesine yükseldi. Bu oran erkeklerde yüzde 71,0, kadınlarda ise yüzde 35,0 olarak kaydedildi.

Fotoğraf TÜİK'ten servis edilmiştir. GENÇ İŞSİZLİĞİ YÜKSELDİ 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 14,8'e çıktı. Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 11,2, genç kadınlarda ise yüzde 21,8 olarak tahmin edildi.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir. HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ARTTI Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre referans haftasında çalışanların ortalama fiili çalışma süresi 0,2 saat artarak 42,4 saate yükseldi.