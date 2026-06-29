TÜİK ekonomik güven endeksi haziran istatistiklerini açıkladı: Aylık yüzde 1,8 artarak 98,9 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ekonomik güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 1,8 artışla 98,9 değerini aldı.
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- TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi haziran ayında yüzde 1,8 artışla 98,9 değerine yükseldi.
- Tüketici güven endeksi haziranda aylık bazda yüzde 2,5 artarak 87,9 oldu.
- Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 yükselişle 110,5 değerini aldı.
- Reel kesim güven endeksi haziranda yüzde 1 artışla 102 olarak gerçekleşti.
- Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,3 artışla 112,8, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 83 oldu.
Ekonomik güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 1,8 artışla 98,9 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
HAZİRANDA YÜZDE 1,8 ARTIŞ
Buna göre, mayısta 97,2 olan endeks, haziranda yüzde 1,8 yükselerek 98,9 değerine çıktı. Tüketici güven endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 2,5 artarak 87,9'a yükseldi.
Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1 artışla 102 olarak kayıtlara geçti. Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 1,4 yükselişle 110,5 oldu.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,3 artışla 112,8, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artarak 83 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksinde yaklaşık son 5 yılın aylık verileri şöyle:
|Aylar/Yıllar
|2022
|2023
|2024
|2025
|2026
|Ocak
|102,6
|99,9
|99,6
|99,7
|99,4
|Şubat
|99,7
|99,4
|99,2
|99,2
|100,7
|Mart
|96,6
|99,3
|100,4
|100,8
|97,9
|Nisan
|96
|102,8
|99,3
|96,5
|96,4
|Mayıs
|98,3
|104,2
|98,4
|96,5
|97,2
|Haziran
|95
|101,7
|95,9
|96,5
|98,9
|Temmuz
|94,5
|99,7
|94,3
|96,1
|Ağustos
|95,1
|94,5
|93,1
|97,7
|Eylül
|95,1
|95,7
|95
|97,7
|Ekim
|98
|96,8
|98,1
|98
|Kasım
|97,7
|95,5
|97,1
|99,3
|Aralık
|98,6
|96,5
|98,8
|99,4
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