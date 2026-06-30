Bursa'da Tarihi Kayıhan Çarşısı'ndaki iş yerinde çıkan yangın kontrol altına alındı | 6 iş yeri zarar gördü
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki tarihi Kayıhan Çarşısı'nda ikinci el mobilya satışı yapılan iki katlı bir dükkanda çıkan yangın, kısa sürede bitişikteki 4 iş yerine sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 7 ekip, 17 araç ve 100 personelin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında 6 iş yeri zarar görürken, yer yer çökmelerin meydana geldiği dükkanlarda soğutma çalışmaları sürüyor.
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- Bursa Osmangazi ilçesi Kayıhan Mahallesi'ndeki Tarihi Kayıhan Çarşısı'nda ikinci el mobilya satan iş yerinde yangın çıktı.
- Yangın bitişikteki dükkanlara sıçrayarak toplam 6 iş yerinin zarar görmesine neden oldu.
- 7 ekip, 17 araç ve 100 personelin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
- Yangın sırasında binalarda yer yer çökmeler meydana geldi ve yoğun duman kentin birçok noktasından görüldü.
- Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını yerinde takip etti.
Bursa'da bulunan Tarihi Kayıhan Çarşısı'ndaki bir iş yerinde yangın çıktı.Bursa'da tarihi çarşıda yangın!
Yangın, saat 09.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Kayıhan Mahallesi Danış Sokak'ta bulunan tarihi Kayıhan Çarşısı'nda, ikinci el mobilya satan 2 katlı iş yerinin üst katında çıktı.
OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Alevler bir anda ahşap binayı sararken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
ALEVLER HIZLA BÜYÜDÜ
Yangın bitişikteki 4 dükkana daha sıçradı.
Çevrede büyük panik yaşanırken; alevlerin sardığı dükkanlardaki esnaf, eşyalarını kurtarmaya çalıştı.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Binalar da çökmeler de meydana gelirken, yoğun duman kentin birçok noktasından görülüyor. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
7 ekip, 17 araç ve 100 personelin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 6 iş yeri zarar gördü. Yer yer çökmelerin yaşandığı dükkanlarda soğutma çalışmaları sürerken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba da çalışmaları yerinde takip etti.