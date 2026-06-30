Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba yangın söndürme ve soğutma çalışmalarını yerinde takip etti.

Yangın sırasında binalarda yer yer çökmeler meydana geldi ve yoğun duman kentin birçok noktasından görüldü.

7 ekip, 17 araç ve 100 personelin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangın bitişikteki dükkanlara sıçrayarak toplam 6 iş yerinin zarar görmesine neden oldu.

Alevler bir anda ahşap binayı sararken, ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bursa'da bulunan Tarihi Kayıhan Çarşısı'ndaki bir iş yerinde yangın çıktı.

Yangın bitişikteki 4 dükkana daha sıçradı.

Çalışmalar devam ediyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Binalar da çökmeler de meydana gelirken, yoğun duman kentin birçok noktasından görülüyor. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

7 ekip, 17 araç ve 100 personelin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 6 iş yeri zarar gördü. Yer yer çökmelerin yaşandığı dükkanlarda soğutma çalışmaları sürerken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba da çalışmaları yerinde takip etti.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel