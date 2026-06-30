Adana'da narkotik ekiplerinin D-400 karayolunda durdurduğu TIR'da 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen bir TIR durduruldu. Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramada çuvalların arasına gizlenmiş 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.