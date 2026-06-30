Adana'da dev uyuşturucu operasyonu: TIR'a gizlenmiş 1,8 milyon hap ele geçirildi
Adana'da narkotik ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine başlattıkları çalışma kapsamında şüpheli bir TIR'ı takibe aldı. D-400 kara yolunda durdurulan araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada çuvalların içine gizlenmiş 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan tır şoförü A.C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Hızlı Özet Göster
- Adana'da narkotik ekiplerinin D-400 karayolunda durdurduğu TIR'da 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
- Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda düzenlenen operasyonda narkotik dedektör köpeği çuvalların arasına gizlenmiş hapları buldu.
- TIR şoförü A.C. gözaltına alınarak emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
- Şüpheli A.C. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine operasyonu düzenledi.
Adana'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde taşıdığı değerlendirilen bir TIR durduruldu. Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı aramada çuvalların arasına gizlenmiş 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
NARKOTİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Adana'da TIR’da 1,8 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, D-400 kara yolunda izlemeye aldıkları şüpheli TIR'ı Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda önünü keserek durdurdu.
1,8 MİLYON UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
Araçtan indirilen şoför A.C.'nin ardından tırda narkotik dedektör köpeğiyle arama yapıldı.
Aramalarda çuvalların içerisine gizlenmiş 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, şoför A.C. gözaltına alındı.
ŞOFÖR TUTUKLANDI
Emniyete götürülen A.C.'nin sorgusunda konuşmadığı öğrenildi.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.