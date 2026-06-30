Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Suriye Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih, Şam'da bir araya geldi.

İki ülke arasında afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliğini kapsayan mutabakat zaptı imzalandı.

Suriye Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih, yaklaşık 7 yıl Türkiye'de sığınmacı olarak yaşadığını belirtti.

Salih, Türkiye'nin afet ve olağanüstü durumlara müdahale kapasitesini takdir ettiklerini ifade etti.

Anlaşmayla iki ülkenin afet ve acil durum yönetimi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Suriye Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih, Suriye'nin başkenti Şam'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliği ele alınırken, temasların ardından mutabakat zaptı imzalandı. ŞAM'DA KRİTİK GÖRÜŞME Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Suriye Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih, Şam'da gerçekleştirdikleri görüşmede afet ve acil durum yönetimi alanındaki işbirliği imkanlarını değerlendirdi.