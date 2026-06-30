Türkiye ile Suriye'den ortak adım: Afet yönetiminde işbirliği mutabakatı imzalandı
Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Suriye Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih, Şam'da bir araya gelerek afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliğini görüştü. Yaklaşık 7 yıl Türkiye'de sığınmacı olarak yaşadığını belirten Salih, Türkiye'nin afetlere müdahale kapasitesi ile acil yardım ve kriz yönetimindeki tecrübelerinin Suriye için büyük önem taşıdığını ifade etti. Görüşmenin ardından iki ülke arasında afet ve acil durum yönetimini kapsayan mutabakat zaptı imzalandı.
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- Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Suriye Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih, Şam'da bir araya geldi.
- İki ülke arasında afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliğini kapsayan mutabakat zaptı imzalandı.
- Suriye Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih, yaklaşık 7 yıl Türkiye'de sığınmacı olarak yaşadığını belirtti.
- Salih, Türkiye'nin afet ve olağanüstü durumlara müdahale kapasitesini takdir ettiklerini ifade etti.
- Anlaşmayla iki ülkenin afet ve acil durum yönetimi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Suriye Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih, Suriye'nin başkenti Şam'da bir araya geldi.
Görüşmede iki ülke arasında afet ve acil durum yönetimi alanında işbirliği ele alınırken, temasların ardından mutabakat zaptı imzalandı.
ŞAM'DA KRİTİK GÖRÜŞME
Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Suriye Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih, Şam'da gerçekleştirdikleri görüşmede afet ve acil durum yönetimi alanındaki işbirliği imkanlarını değerlendirdi.
TÜRKİYE'NİN DENEYİMİNE VURGU
Suriye Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanı Raid Salih, yaklaşık 7 yıl Türkiye'de sığınmacı olarak yaşadığını belirterek, bu süreçte edindiği tecrübelerin kendisi için önemli olduğunu ifade etti.
Salih, Türkiye'nin afet ve olağanüstü durumlara müdahale kapasitesini takdir ettiklerini belirterek, acil yardım ve kriz yönetimi konularındaki deneyimin Suriye açısından büyük değer taşıdığını kaydetti.
MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI
Görüşmenin ardından Türkiye ile Suriye arasında afet ve acil durum yönetimi alanlarında işbirliğini kapsayan mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşmayla iki ülkenin afet ve acil durum yönetimi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.