Sürekli görevli memurların yurt dışı maaşlarında yeni düzenleme
Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışında sürekli görev yapan memurların maaşlarına esas ülke grupları ve emsal cetvelleri yeniden düzenlendi.
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- Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışında sürekli görev yapan memurlara ödenecek aylıklara ilişkin düzenlemede değişiklik yapıldı.
- Karar 30 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
- Yurt dışı aylıklarına esas Ülke Grupları cetveli ve Emsal Cetvelleri yenilendi.
- Düzenlemede yer alan Gelir Vergisi Kanunu ibaresi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu şeklinde değiştirildi.
- Karar yayımını izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girecek.
Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışında sürekli görev yapan memurlara ödenecek aylıklara ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi.
30 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete'de yer alan karara göre, "Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Karar"da bazı ifadeler yeniden düzenlendi.
Karar kapsamında, ilgili düzenlemede yer alan "Gelir Vergisi Kanununa" ibaresi "193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa" şeklinde değiştirildi.
Ayrıca, memurların yurt dışı aylıklarına esas hesaplamalarda dikkate alınan bazı vergi istisnası hükümlerine ilişkin düzenlemeler de güncellendi.
ÜLKE GRUPLARI VE EMSAL CETVELLERİ DEĞİŞTİ
Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışı aylıklarına esas "Ülke Grupları" cetveli de yenilendi. Bunun yanında, söz konusu karara ekli "Emsal Cetvelleri" de yeni cetvellerle değiştirildi.
Yayımlanan karar, yayımını izleyen aybaşından geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek. Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.
|Grup
|Para birimi
|Ülkeler
|1. Grup
|Japon Yeni
|Japonya
|2. Grup
|İngiliz Sterlini
|İngiltere
|3. Grup
|Norveç Kronu
|Norveç
|4. Grup
|Kanada Doları
|Kanada
|5. Grup
|İsviçre Frangı
|İsviçre
|6. Grup
|Danimarka Kronu
|Danimarka
|7. Grup
|Avustralya Doları
|Avustralya
|8. Grup
|İsveç Kronu
|İsveç
|9. Grup
|Kuveyt Dinarı
|Kuveyt
|10. Grup
|Suudi Arabistan Riyali
|Suudi Arabistan
|11. Grup
|Euro
|Almanya Federal Cumhuriyeti (Berlin), Fransa (Paris)
|12. Grup
|Euro
|Avusturya, Belçika, Finlandiya, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Lüksemburg, Vatikan
|13. Grup
|Euro
|Almanya Federal Cumhuriyeti (Berlin dışı), Çek Cumhuriyeti, Fransa (Paris dışı), Malta, Portekiz, Yunanistan
|14. Grup
|Euro
|Hırvatistan Cumhuriyeti, Karadağ Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Sırbistan Cumhuriyeti, Slovakya Cumhuriyeti, Slovenya Cumhuriyeti
|15. Grup
|Euro
|Burkina Faso, Çad Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Fildişi Sahili Cumhuriyeti, Gabon Cumhuriyeti, Gambiya, Gine Cumhuriyeti, Gine-Bissau Cumhuriyeti, Kamerun Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Liberya, Mali Cumhuriyeti, Moritanya İslam Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Senegal, Sierra Leone Cumhuriyeti, Togo
|16. Grup
|Euro
|Benin, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Estonya, İran, Kosova Cumhuriyeti, Letonya, Litvanya, Makedonya Cumhuriyeti, Nijer Cumhuriyeti, Romanya, Ukrayna Cumhuriyeti
|Grup
|Para birimi
|Ülkeler
|17. Grup
|Euro
|Arnavutluk, Beyaz Rusya Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti
|18. Grup
|Euro
|Fas, KKTC, Küba, Libya, Tunus
|19. Grup
|ABD Doları
|A.B.D.
|20. Grup
|ABD Doları
|Angola Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Singapur
|21. Grup
|ABD Doları
|Birleşik Arap Emirlikleri, Kore Cumhuriyeti, Namibya
|22. Grup
|ABD Doları
|Bahreyn, Brunei Darussalam, İsrail, Katar, Oman, Rusya Federasyonu (Moskova – St. Petersburg), Uruguay, Yeni Zelanda
|23. Grup
|ABD Doları
|Afganistan, Arjantin, Botsvana, Burundi Cumhuriyeti, Cibuti, Eritre, Gana Cumhuriyeti, Irak, Lesoto, Madagaskar Cumhuriyeti, Malavi Cumhuriyeti, Mozambik Cumhuriyeti, Somali, Suriye, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti, Uganda Cumhuriyeti, Yemen, Zambiya
|24. Grup
|ABD Doları
|Brezilya, Esvatini Krallığı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lübnan, Malezya, Nijerya, Ruanda, Ürdün, Zimbabve
|Grup
|Para birimi
|Ülkeler
|25. Grup
|ABD Doları
|Azerbaycan Cumhuriyeti, Bolivya Çok Uluslu Devleti, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator Cumhuriyeti, El Salvador, Endonezya, Fiji Adaları Cumhuriyeti, Filipinler, Guatemala Cumhuriyeti, Güney Sudan, Kamboçya, Kenya, Kolombiya, Kosta Rika, Meksika, Myanmar, Nikaragua, Panama Cumhuriyeti, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Rusya Federasyonu (Diğer), Sudan, Tayland, Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti, Venezuela, Vietnam
|26. Grup
|ABD Doları
|Bangladeş, Etiyopya, Hindistan, Kazakistan Cumhuriyeti, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti, Nepal, Sri Lanka, Şili
|27. Grup
|ABD Doları
|Gürcistan Cumhuriyeti, Kırgızistan Cumhuriyeti, Maldivler, Moğolistan, Pakistan, Tacikistan Cumhuriyeti
|28. Grup
|ABD Doları
|Özbekistan Cumhuriyeti, Türkmenistan Cumhuriyeti