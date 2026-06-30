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Sürekli görevli memurların yurt dışı maaşlarında yeni düzenleme

Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışında sürekli görev yapan memurların maaşlarına esas ülke grupları ve emsal cetvelleri yeniden düzenlendi.

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Sürekli görevli memurların yurt dışı maaşlarında yeni düzenleme
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  • Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışında sürekli görev yapan memurlara ödenecek aylıklara ilişkin düzenlemede değişiklik yapıldı.
  • Karar 30 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
  • Yurt dışı aylıklarına esas Ülke Grupları cetveli ve Emsal Cetvelleri yenilendi.
  • Düzenlemede yer alan Gelir Vergisi Kanunu ibaresi 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu şeklinde değiştirildi.
  • Karar yayımını izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girecek.

Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışında sürekli görev yapan memurlara ödenecek aylıklara ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi.

Memurların yurt dışı maaş cetveli değiştiMemurların yurt dışı maaş cetveli değişti

30 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete'de yer alan karara göre, "Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Karar"da bazı ifadeler yeniden düzenlendi.

Karar kapsamında, ilgili düzenlemede yer alan "Gelir Vergisi Kanununa" ibaresi "193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa" şeklinde değiştirildi.

Ayrıca, memurların yurt dışı aylıklarına esas hesaplamalarda dikkate alınan bazı vergi istisnası hükümlerine ilişkin düzenlemeler de güncellendi.

Sürekli görevli memurların yurt dışı maaşlarında yeni düzenleme-3

ÜLKE GRUPLARI VE EMSAL CETVELLERİ DEĞİŞTİ

Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışı aylıklarına esas "Ülke Grupları" cetveli de yenilendi. Bunun yanında, söz konusu karara ekli "Emsal Cetvelleri" de yeni cetvellerle değiştirildi.

Yayımlanan karar, yayımını izleyen aybaşından geçerli olmak üzere yürürlüğe girecek. Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.

Sürekli görevli memurların yurt dışı maaşlarında yeni düzenleme-4

GrupPara birimiÜlkeler
1. GrupJapon YeniJaponya
2. Grupİngiliz Sterliniİngiltere
3. GrupNorveç KronuNorveç
4. GrupKanada DolarıKanada
5. Grupİsviçre Frangıİsviçre
6. GrupDanimarka KronuDanimarka
7. GrupAvustralya DolarıAvustralya
8. Grupİsveç Kronuİsveç
9. GrupKuveyt DinarıKuveyt
10. GrupSuudi Arabistan RiyaliSuudi Arabistan
11. GrupEuroAlmanya Federal Cumhuriyeti (Berlin), Fransa (Paris)
12. GrupEuroAvusturya, Belçika, Finlandiya, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Lüksemburg, Vatikan
13. GrupEuroAlmanya Federal Cumhuriyeti (Berlin dışı), Çek Cumhuriyeti, Fransa (Paris dışı), Malta, Portekiz, Yunanistan
14. GrupEuroHırvatistan Cumhuriyeti, Karadağ Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Sırbistan Cumhuriyeti, Slovakya Cumhuriyeti, Slovenya Cumhuriyeti
15. GrupEuroBurkina Faso, Çad Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi, Fildişi Sahili Cumhuriyeti, Gabon Cumhuriyeti, Gambiya, Gine Cumhuriyeti, Gine-Bissau Cumhuriyeti, Kamerun Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Liberya, Mali Cumhuriyeti, Moritanya İslam Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Senegal, Sierra Leone Cumhuriyeti, Togo
16. GrupEuroBenin, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Estonya, İran, Kosova Cumhuriyeti, Letonya, Litvanya, Makedonya Cumhuriyeti, Nijer Cumhuriyeti, Romanya, Ukrayna Cumhuriyeti

Sürekli görevli memurların yurt dışı maaşlarında yeni düzenleme-5

GrupPara birimiÜlkeler
17. GrupEuroArnavutluk, Beyaz Rusya Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti
18. GrupEuroFas, KKTC, Küba, Libya, Tunus
19. GrupABD DolarıA.B.D.
20. GrupABD DolarıAngola Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Singapur
21. GrupABD DolarıBirleşik Arap Emirlikleri, Kore Cumhuriyeti, Namibya
22. GrupABD DolarıBahreyn, Brunei Darussalam, İsrail, Katar, Oman, Rusya Federasyonu (Moskova – St. Petersburg), Uruguay, Yeni Zelanda
23. GrupABD DolarıAfganistan, Arjantin, Botsvana, Burundi Cumhuriyeti, Cibuti, Eritre, Gana Cumhuriyeti, Irak, Lesoto, Madagaskar Cumhuriyeti, Malavi Cumhuriyeti, Mozambik Cumhuriyeti, Somali, Suriye, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti, Uganda Cumhuriyeti, Yemen, Zambiya
24. GrupABD DolarıBrezilya, Esvatini Krallığı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lübnan, Malezya, Nijerya, Ruanda, Ürdün, Zimbabve

Sürekli görevli memurların yurt dışı maaşlarında yeni düzenleme-6

GrupPara birimiÜlkeler
25. GrupABD DolarıAzerbaycan Cumhuriyeti, Bolivya Çok Uluslu Devleti, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator Cumhuriyeti, El Salvador, Endonezya, Fiji Adaları Cumhuriyeti, Filipinler, Guatemala Cumhuriyeti, Güney Sudan, Kamboçya, Kenya, Kolombiya, Kosta Rika, Meksika, Myanmar, Nikaragua, Panama Cumhuriyeti, Papua Yeni Gine, Paraguay, Peru, Rusya Federasyonu (Diğer), Sudan, Tayland, Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti, Venezuela, Vietnam
26. GrupABD DolarıBangladeş, Etiyopya, Hindistan, Kazakistan Cumhuriyeti, Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti, Nepal, Sri Lanka, Şili
27. GrupABD DolarıGürcistan Cumhuriyeti, Kırgızistan Cumhuriyeti, Maldivler, Moğolistan, Pakistan, Tacikistan Cumhuriyeti
28. GrupABD DolarıÖzbekistan Cumhuriyeti, Türkmenistan Cumhuriyeti

Sürekli görevli memurların yurt dışı maaşlarında yeni düzenleme-7

Sürekli görevli memurların yurt dışı maaşlarında yeni düzenleme-8Sürekli görevli memurların yurt dışı maaşlarında yeni düzenleme-9

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