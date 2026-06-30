Sürekli görevli memurların yurt dışı maaşlarında yeni düzenleme

Karar yayımını izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girecek.

Yurt dışı aylıklarına esas Ülke Grupları cetveli ve Emsal Cetvelleri yenilendi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışında sürekli görev yapan memurlara ödenecek aylıklara ilişkin düzenlemede değişiklik yapıldı.

Resmî Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yurt dışında sürekli görev yapan memurlara ödenecek aylıklara ilişkin düzenlemede değişikliğe gidildi.

Memurların yurt dışı maaş cetveli değişti

30 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete'de yer alan karara göre, "Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Karar"da bazı ifadeler yeniden düzenlendi.

Karar kapsamında, ilgili düzenlemede yer alan "Gelir Vergisi Kanununa" ibaresi "193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa" şeklinde değiştirildi.

Ayrıca, memurların yurt dışı aylıklarına esas hesaplamalarda dikkate alınan bazı vergi istisnası hükümlerine ilişkin düzenlemeler de güncellendi.