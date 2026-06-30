Kahire’de Gazze zirvesi: MİT Başkanı Kalın Hamas liderleriyle görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Mısır’ın başkenti Kahire’de Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad ve Hamas liderleriyle bir araya geldi. Görüşmede Gazze’de kalıcı barış ve ateşkes sürecine ilişkin yol haritası ele alındı.
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- MİT Başkanı İbrahim Kalın, Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad ile görüştü.
- Görüşmeye Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Gazze lideri Halil el-Hayya ve lider Muhammed Hasan da katıldı.
- Görüşmede Gazze Şeridi'nde kalıcı barışın sağlanması ve ateşkes sürecine ilişkin yol haritası ele alındı.
- Hamas liderleri planın uygulanması ve süreçteki engellerin aşılması için tam desteklerini yineledi.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Mısır'da kritik temaslarda bulundu.
Kalın, başkent Kahire'de Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad ile görüştü. Temaslar kapsamında Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya ve Hamas liderlerinden Muhammed Hasan da görüşmede yer aldı.
GAZZE'DE ATEŞKES YOL HARİTASI MASADA
Mısır basınında yer alan haberlere göre görüşmede, Gazze Şeridi'nde kalıcı barışın sağlanması ve ateşkes sürecine ilişkin yol haritası ele alındı.
Hamas liderlerinin, söz konusu planın uygulanması ve süreçteki engellerin aşılması için tam desteklerini yineledikleri aktarıldı.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel