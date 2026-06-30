Kahire’de Gazze zirvesi: MİT Başkanı Kalın Hamas liderleriyle görüştü

Hamas liderleri planın uygulanması ve süreçteki engellerin aşılması için tam desteklerini yineledi.

Görüşmede Gazze Şeridi'nde kalıcı barışın sağlanması ve ateşkes sürecine ilişkin yol haritası ele alındı.

Görüşmeye Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Gazze lideri Halil el-Hayya ve lider Muhammed Hasan da katıldı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad ile görüştü.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Mısır'da kritik temaslarda bulundu.

Kalın, başkent Kahire'de Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad ile görüştü. Temaslar kapsamında Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya ve Hamas liderlerinden Muhammed Hasan da görüşmede yer aldı.