Adana'da ibretlik olay: Banka hesabını kullandıran 17 yaşındaki genç kıza hapis cezası
Sema Nur Tursun (17), arkadaşlarının yönlendirmesiyle banka hesabını kullandırdığı gerekçesiyle dolandırıcılık suçundan 7 yıl hapis cezası aldı. Kızının kandırıldığını öne süren anne Cemile Tursun yetkililerden yardım isteyerek, "Biz yandık, başkaları yanmasın. Kimse IBAN'ını ve banka hesabını kimseye kullandırmasın" dedi...
Giriş Tarihi:
Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Sema Nur Tursun, iddiaya göre arkadaş çevresinden bir kişinin "Hesabına para gelecek, IBAN'ını kullanabilir miyim?" şeklindeki ricasını kıramayarak banka bilgilerini paylaştı. Bu kararın ardından adeta bir suç sarmalının içine çekilen genç kız, sevk edildiği mahkemece dolandırıcılık suçlamasıyla 7 yıl hapis cezasına çarptırılarak cezaevine gönderildi. Aile, kızlarının suçsuz olduğunu, organize bir şebeke tarafından kandırıldığını, henüz reşit bile olmadığını, kart çekimlerinin hukuki boyutunu idrak edemeyecek yaşta olduğunu vurguladı.
700 BİN LİRALIK VURGUN
Anne Cemile Tursun, "Benim kızım arkadaş kurbanı oldu. Kartını, IBAN bilgilerini aldılar. Kullanıp 700 bin lira dolandırdılar. Biz parayı yatırıyoruz ama başka bir borç çıkıyor. Kızımı dolandıran kişi mahkemeye çıkıyor ve ona beraat veriyorlar, ama kızım ceza alıyor. Kızım iki dosyadan 7 yıl ceza aldı." dedi.
Tursun, kimsenin aynı durumu yaşamaması için vatandaşlara, "IBAN'ınızı ve banka hesabınızı kimseye kullandırmayın. Bir anlık güvenin bedeli çok ağır olabiliyor" çağrısında bulundu.
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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel