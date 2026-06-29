Başkan Erdoğan Türkmenistan Lideri Gurbangulu Berdimuhamedov ile görüştü

Erdoğan, Türkiye ile Türkmenistan'ın iş birliğini geliştirmeye ve her alanda tam uyumla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Millî Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan'ın iş birliğini geliştirmeye devam edeceğini, bunun için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.

ANKARA'DAN TÜRK DÜNYASINA ÇİFTE DAVET

Başkanı Erdoğan, Türkmenistan ile her alanda tam uyumla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek diplomatik adımların hız kesmeyeceğini belirtti. Görüşmenin en dikkat çeken boyutlarından biri ise Ankara'nın ev sahipliği yapacağı küresel ve bölgesel organizasyonlar oldu. Erdoğan Berdimuhamedov'u Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü Zirvesi ve COP31 İklim Zirvesi'ne davet ederken, doğum gününü de kutladı.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel