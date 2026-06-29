Başkan Erdoğan Türkmenistan Lideri Gurbangulu Berdimuhamedov ile görüştü
Türkiye ile Türkmenistan arasındaki köklü kardeşlik bağlarını ve stratejik ortaklığı güçlendirecek çok önemli bir diplomatik temas gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Millî Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki dost ülke liderininin konuşmasında, bölgesel denklemlerden küresel meselelere kadar geniş bir vizyon ele alınırken, Türkiye'nin Türk dünyasındaki liderlik misyonunu pekiştiren kritik davetler de doğrudan iletildi.
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov ile Türkiye-Türkmenistan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları görüştü.
- Erdoğan, Türkiye ile Türkmenistan'ın iş birliğini geliştirmeye ve her alanda tam uyumla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhamedov'u Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü Zirvesi'ne davet etti.
- Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı'nı Ankara'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi'ne davet etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Millî Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.
Başkan Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan'ın iş birliğini geliştirmeye devam edeceğini, bunun için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade etti.
ANKARA'DAN TÜRK DÜNYASINA ÇİFTE DAVET
Başkanı Erdoğan, Türkmenistan ile her alanda tam uyumla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek diplomatik adımların hız kesmeyeceğini belirtti. Görüşmenin en dikkat çeken boyutlarından biri ise Ankara'nın ev sahipliği yapacağı küresel ve bölgesel organizasyonlar oldu. Erdoğan Berdimuhamedov'u Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13'üncü Zirvesi ve COP31 İklim Zirvesi'ne davet ederken, doğum gününü de kutladı.