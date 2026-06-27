Alevi-Bektaşi federasyonlarından Özgür Özel'e sert tepki
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki gerilim, İstanbul'daki Garip Dede Cemevi'nde yaşanan "Hain Kemal" sloganları sonrası yeni bir krize dönüştü. Özgür Özel'in sloganlara müdahale etmemesi tepki çekerken, 6 Alevi-Bektaşi federasyonu ortak bildiriyle yaşananları kınadı. Olayla ilgili 63 partilinin üyeliği tedbiren askıya alınırken, kulislere yansıyan iddialar tartışmaları daha da alevlendirdi.
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- Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında gerilim yaşandı.
- Garip Dede Cemevi önünde 'Hain Kemal' sloganları atılması tartışma yarattı.
- İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, slogan atan 63 partilinin üyeliklerinin askıya alındığını açıkladı.
- Alevi-Bektaşi federasyonları, yaşanan olaylara sert tepki gösteren ortak bir bildiri yayımladı.
- Özgür Özel'in Alevi toplumunun desteğini almak için bilinçli bir algı operasyonu yaptığı iddia edildi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki gerilim yeni bir boyut kazandı. TBMM'de önceki gün Kılıçdaroğlu ile tokalaşan Özel, aynı akşam İstanbul'daki Garip Dede Cemevi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında dışarıdaki bir grubun attığı "Hain Kemal" sloganlarına müdahale etmemesi tartışmalara neden olurken, yaşananlar Alevi toplumunda da tepkiyle karşılandı. Altı Alevi-Bektaşi federasyonu ortak bildiri yayımlayarak Özgür Özel ve destekçilerine sert eleştiriler yöneltti.
Garip Dede Cemevi önünde yaşanan slogan krizi, CHP yönetimini de harekete geçirdi. İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, slogan attığı belirlenen 63 partilinin tespit edildiğini ve üyeliklerinin tedbiren askıya alındığını açıkladı.
Kulislere yansıyan dikkat çekici iddiaya göre ise Alevi toplumunun desteğini almaya çalışan Özgür Özel ve ekibinin, söz konusu grubu bilinçli şekilde cemevi önüne yönlendirdiği ve yaşanan sloganlarla yeni bir algı operasyonu yürüttüğü öne sürüldü.
PROVOKASYONA SERT TEPKİ
Garip Dede Cemevi'nde yaşanan olayların ardından Alevi-Bektaşi federasyonları ortak bir açıklama yayımlayarak yaşananları sert ifadelerle eleştirdi. Bildiride, isim verilmeden DEM Parti Milletvekili Celal Fırat'a yönelik göndermelerde de bulunuldu.
"CEMEVİNİ SİYASİ MİTİNG ALANINA ÇEVİRDİNİZ"
Ortak açıklamada, "Son yaşanan olaylarda, bazı siyasi aktörler ve taraftarları tarafından cemevi alanı adeta bir siyasi miting alanına çevrilmiştir. Bir cemevinde asla yaşanmaması gereken bir nefret suçu işlenmiş, bir siyasetçi aleyhine çirkin sloganlar atılmıştır. Üzüntüyle gördük ki, tüm bu süreç boyunca ne alanda bulunan siyasetçiler ne de Garip Dede Dergâhı yöneticileri bu nefret söylemine müdahale etme gereği duymamıştır" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, ortaya çıkan tablonun kabul edilemez olduğu belirtilerek, "10 Muharrem gibi kutsal bir günde inancımızın siyasi çıkarlar uğruna istismar edilmesini şiddetle kınıyoruz. Hem milletvekilliği görevini sürdüren hem de dini bir kurumun başkanlığını bırakmayan şahıs başta olmak üzere, bu duruma sessiz kalan Garip Dede Dergâhı yöneticilerini protesto ediyoruz" denildi.
BİLDİRİYE İMZA ATAN FEDERASYONLAR
Ortak bildiride şu federasyonların imzası yer aldı:
- Afyonkarahisar Hacı Bektaş Veli Kültür Dernekleri Federasyonu
- Anadolu Abdallar Cemevi Federasyonu
- Anadolu Vakıflar Federasyonu
- Ehl-i Beyt Dernekleri Federasyonu
- Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu
- Tahtacı Kültür Dernekleri Federasyonu