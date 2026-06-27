Alevi-Bektaşi federasyonlarından Özgür Özel'e sert tepki

Cumhuriyet Halk Partisi 'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki gerilim yeni bir boyut kazandı. TBMM'de önceki gün Kılıçdaroğlu ile tokalaşan Özel, aynı akşam İstanbul'daki Garip Dede Cemevi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında dışarıdaki bir grubun attığı " Hain Kemal " sloganlarına müdahale etmemesi tartışmalara neden olurken, yaşananlar Alevi toplumunda da tepkiyle karşılandı. Altı Alevi-Bektaşi federasyonu ortak bildiri yayımlayarak Özgür Özel ve destekçilerine sert eleştiriler yöneltti.

Kulislere yansıyan dikkat çekici iddiaya göre ise Alevi toplumunun desteğini almaya çalışan Özgür Özel ve ekibinin, söz konusu grubu bilinçli şekilde cemevi önüne yönlendirdiği ve yaşanan sloganlarla yeni bir algı operasyonu yürüttüğü öne sürüldü.

PROVOKASYONA SERT TEPKİ



Garip Dede Cemevi'nde yaşanan olayların ardından Alevi-Bektaşi federasyonları ortak bir açıklama yayımlayarak yaşananları sert ifadelerle eleştirdi. Bildiride, isim verilmeden DEM Parti Milletvekili Celal Fırat'a yönelik göndermelerde de bulunuldu.

"CEMEVİNİ SİYASİ MİTİNG ALANINA ÇEVİRDİNİZ"



Ortak açıklamada, "Son yaşanan olaylarda, bazı siyasi aktörler ve taraftarları tarafından cemevi alanı adeta bir siyasi miting alanına çevrilmiştir. Bir cemevinde asla yaşanmaması gereken bir nefret suçu işlenmiş, bir siyasetçi aleyhine çirkin sloganlar atılmıştır. Üzüntüyle gördük ki, tüm bu süreç boyunca ne alanda bulunan siyasetçiler ne de Garip Dede Dergâhı yöneticileri bu nefret söylemine müdahale etme gereği duymamıştır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, ortaya çıkan tablonun kabul edilemez olduğu belirtilerek, "10 Muharrem gibi kutsal bir günde inancımızın siyasi çıkarlar uğruna istismar edilmesini şiddetle kınıyoruz. Hem milletvekilliği görevini sürdüren hem de dini bir kurumun başkanlığını bırakmayan şahıs başta olmak üzere, bu duruma sessiz kalan Garip Dede Dergâhı yöneticilerini protesto ediyoruz" denildi.

BİLDİRİYE İMZA ATAN FEDERASYONLAR



Ortak bildiride şu federasyonların imzası yer aldı:

Afyonkarahisar Hacı Bektaş Veli Kültür Dernekleri Federasyonu

Anadolu Abdallar Cemevi Federasyonu

Anadolu Vakıflar Federasyonu

Ehl-i Beyt Dernekleri Federasyonu

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu

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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel