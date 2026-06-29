Ankara-Sivas hattına yaz takviyesi: 3 Temmuz-14 Eylül tarihleri arasında YHT’de 36 bin 168 kişilik ek kapasite

YHT EK SEFERLER 411 YOLCU KAPASİTELİ TREN SETLERİYLE YAPILACAK İlave seferlerin 411 yolcu kapasiteli yüksek hızlı tren setleriyle gerçekleştirileceğini ifade eden Uraloğlu, Ankara'dan saat 11.10'da hareket edecek trenin 13.51'de Sivas'a ulaşacağını, dönüş seferinin ise Sivas'tan saat 15.35'te hareket ederek 18.16'da Ankara'ya varacağını kaydetti.

BUGÜNE KADAR ANKARA-SİVAS HATTINDA 2,5 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ Ankara-Sivas YHT Hattı'nın hizmete alındığı 26 Nisan 2023 tarihinden bu yana yoğun ilgi gördüğünü belirten Uraloğlu, bugüne kadar Ankara-Sivas hattında 2 milyon 500 bin, İstanbul-Sivas aktarmasız YHT seferlerinde ise 1 milyon 250 bin yolcunun taşındığını söyledi.