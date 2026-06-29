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Ankara'daki zirve tarihi olacak! AB'den NATO öncesi "Türkiye" mesajı: Güçlü orduları ve savunma sanayileri var

Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Kallas, NATO Ankara Zirvesi için "Her zirve için tarihi denir ancak bu kez gerçekten öyle" açıklamasında bulundu. Kallas, "Türkiye, ittifakın ikinci büyük ordusuna sahip ve çok güçlü bir savunma sanayisi bulunuyor" dedi.

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Ankara'daki zirve tarihi olacak! AB'den NATO öncesi "Türkiye" mesajı: Güçlü orduları ve savunma sanayileri var
AB Yüksek Temsilcisi Kallas, 7-8 Temmuz 2026'da Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi için "tarihi bir zirve olacak" değerledirmesinde bulundu.

"Her zirve için tarihi denir ancak bu kez gerçekten öyle" diyen Kallas, Türk ordusundan övgüyle bahsetti.

AB Yüksek Temsilcisi "Türkiye, (NATO) İttifak'ın ikinci büyük ordusuna sahip ve çok güçlü bir savunma sanayisi bulunuyor. NATO içinde son derece önemli bir konuma sahip" ifadelerini kullandı.
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