Bakan Memişoğlu duyurdu: Tütün ürünlerinin görünürlüğünü kısıtlayacak taslak hazırlanıyor

Memişoğlu, 2036'ya kadar ihtiyaç duyulacak uzman hekim ve toplam hekim sayısına ilişkin planlamaların YÖK ile koordinasyon içinde yapıldığını açıkladı.

MHRS üzerinden randevu bekleyen hasta sayısının 200-250 bin bandında olduğu belirtilirken, MR için yedi gün, tomografi için dört gün ortalama randevu verildiği kaydedildi.

Bakanlık, sigara ve tütün ürünlerinin özellikle çocuklar için görünür olmamasını sağlayacak bir kanun taslağı hazırladı ve birkaç ay içinde yasalaşması bekleniyor.

ASELSAN ve TÜSEB işbirliğinde yüzde 90'ın üzerinde yerli malzeme kullanılarak Türkiye'nin ilk yerli kalp-akciğer makinesi üretildi ve ilk kez bir hastada kullanıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de günde 3 milyon kişinin sağlık hizmeti aldığını ve yılda 3 milyona yakın kişinin yurt dışından tedavi için geldiğini açıkladı.

Yayına ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğiyle son 24 senede sağlıkta çok büyük bir gelişim olduğunu ifade eden Memişoğlu, Türkiye'nin, sağlıkta bütün ülkelerin sağlık sistemini örnek almaya çalıştığı bir sistem kurduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ʺBugün Türkiye'de kamu hastaneleri için söylüyorum, eğer acil değilse MR'da yedi gün ortalamayla randevu veriyoruz, tomografide ise dört günde veriyoruz. Acilse 24 saat içinde hemen çekilir.ʺ dedi. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

"GÜNDE 3 MİLYON KİŞİ SAĞLIK HİZMETİ ALIYOR"

Memişoğlu, geçmişte Türkiye'den yurt dışına sağlık hizmeti almak için gidenler olduğuna, bugün ise dünyanın en gelişmiş ülkelerinden dahi insanların tedavi için Türkiye'yi tercih ettiğine dikkati çekerek, "Bugün 3 milyon insan, dünyanın en gelişmiş ülkeleri dediğimiz ülkeler de dahil, Türkiye'ye sağlık hizmeti almaya geldi. Her gün günlük 3 milyon kişi Türkiye'de sağlık hizmeti alıyor. Yılda 3 milyona yakın insan da yurt dışından gelip Türkiye'de sağlık hizmeti alıyor." diye konuştu.

"SAĞLIKLI BİR TOPLUM OLUŞTURMAK İÇİN ANA POLİTİKAMIZ 'KORUYAN SAĞLIK"

"Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık" modeliyle, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonunda, sağlık hizmeti sunumunun yanında sağlık teknolojisini üretmeyi ve sağlıklı kalmayı teşvik eden bir politikayı benimsediklerini aktaran Memişoğlu, Türk toplumunun en önemli üç riski olduğunu kaydetti.

Memişoğlu, bu risklerden birincisinin kilo, ikincisinin sigara, tütün ve tütün mamulleri, internet bağımlılığı gibi teknolojik bağımlılıklar olduğunu belirterek, üçüncü riskin ise hareketsizlik olduğunu bu kapsamda riskleri yönetmek ve sağlıklı bir toplum oluşturmak için ana politikalarının "Koruyan Sağlık" olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin tedavi bazlı 271 bin hasta yatağı ve 27 şehir hastanesiyle dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunan ülkelerinden birisi olduğuna işaret eden Memişoğlu, sağlık altyapısı, sağlık insan gücü ve sağlık sistemi anlamında dünyanın en kapsamlı, en güvenilir sağlık hizmetini sunduklarının altını çizdi.