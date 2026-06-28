AFAD açıkladı: Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlendi.

Balıkesir'de saat 15.56'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

SON DAKİKA: Balıkesir Sındırgı merkezli 4.0 büyüklüğünde deprem!