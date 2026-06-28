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AFAD açıkladı: Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 15.56'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin yerin 11,33 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

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AFAD açıkladı: Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem
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  • Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.56'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlendi.
  • Deprem 11,33 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Balıkesir'de saat 15.56'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Video Oynatma İkonu SON DAKİKA: Balıkesir Sındırgı merkezli 4.0 büyüklüğünde deprem!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.56'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bazı vatandaşlar açık alanlarda toplandı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.56'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bazı vatandaşlar açık alanlarda toplandı. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

Depremin, 11,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER

Tarih (TS)EnlemBoylamDerinlik (Km)TipBüyüklükYer
2026-03-25 10:41:0239.2629.004177.03ML1.5Simav (Kütahya)
2026-03-25 10:21:0537.3227837.043896.02ML1.3Pazarcık (Kahramanmaraş)
2026-03-25 09:46:3539.1902828.131947.0ML1.7Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-25 09:16:3436.9858335.714446.77ML1.4Ceyhan (Adana)
2026-03-25 09:15:5738.0830632.685837.0ML0.9Selçuklu (Konya)
2026-03-25 09:10:0039.2208329.0563911.54ML2.1Hisarcık (Kütahya)
2026-03-25 09:02:1439.2122229.0486110.38ML1.6Hisarcık (Kütahya)

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