AFAD açıkladı: Balıkesir Sındırgı'da 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 15.56'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin yerin 11,33 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.56'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Sındırgı olarak belirlendi.
- Deprem 11,33 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Balıkesir'de saat 15.56'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.SON DAKİKA: Balıkesir Sındırgı merkezli 4.0 büyüklüğünde deprem!
Depremin, 11,33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD SON DEPREMLER
|Tarih (TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik (Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|2026-03-25 10:41:02
|39.26
|29.00417
|7.03
|ML
|1.5
|Simav (Kütahya)
|2026-03-25 10:21:05
|37.32278
|37.04389
|6.02
|ML
|1.3
|Pazarcık (Kahramanmaraş)
|2026-03-25 09:46:35
|39.19028
|28.13194
|7.0
|ML
|1.7
|Sındırgı (Balıkesir)
|2026-03-25 09:16:34
|36.98583
|35.71444
|6.77
|ML
|1.4
|Ceyhan (Adana)
|2026-03-25 09:15:57
|38.08306
|32.68583
|7.0
|ML
|0.9
|Selçuklu (Konya)
|2026-03-25 09:10:00
|39.22083
|29.05639
|11.54
|ML
|2.1
|Hisarcık (Kütahya)
|2026-03-25 09:02:14
|39.21222
|29.04861
|10.38
|ML
|1.6
|Hisarcık (Kütahya)
SONRAKİ HABER
Sigara yasağında yeni kanun taslağı hazırlanıyor
ÖNCEKİ HABER
Suudi Arabistan'da helikopter düştü!
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel