Bakırköy'deki Çırpıcı Deresi'nde İSKİ ihmali sonrası toplu balık ölümleri: AFAD numune aldı

Sahilde yürüyüşe gelen Tayfun Kızılkaya, "Burayı kapatmışlar her yer pis kokuyor, balıklar da ölmüş. Burası insanların oturacağı yerdi, pis kokuyor. Balıkların hepsi ölmüş. Burada hala kepçe çalışıyor. Burasıyla ilgilenecek bir yetkili yok mu? Varsa gelsin ilgilenilsin bizim insanlarımız da rahat etsin. Pis kokuda gitsin, balıklar da ölmesin. Onlar da canlı sonuçta" ifadelerini kullandı.

Çevredekiler olaya tepki gösterdi.

"BURADA YAPILAN BİR YANLIŞ VAR"

Bölgede yaşayan Oğuzhan Kuyumcu, "Burayı göl haline çevirdiler her hangi bir yerden su gelmiyor. Daha önceleri ıslah edilip Yedikule'den verilmişti suyu. Şimdi burası göl oldu, haliyle oksijensiz kaldı balıklar. Oksijensizi kalınca da balıklar malumu balık ölümleri gerçekleşti burada, her hangi bir zehirlenme değil kimyasal değil sadece balıkları buraya hapsettikleri için balıklar öldü. Burada yapılan bir yanlış var, yukarıdan aşağıya gelinseydi su tahliyesi balıklar tahliye edilseydi sonradan baraj seti çekilirdi. Çalışan arkadaşlar iddia ediyor burası besleniyor diye ama burası beslenseydi şurası şimdi kadar taşardı yani taşmadığı içinde balıklar burada hapsoldular ve öldüler" dedi.

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Samet Baş Takvim.com.tr Güncel