Bakırköy'deki Çırpıcı Deresi'nde İSKİ ihmali sonrası toplu balık ölümleri: AFAD numune aldı
İstanbul Bakırköy'de CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ ekiplerinin atık su, yağmur suyu ve dere onarım çalışmaları yaptığı Çırpıcı Deresi’nde çok sayıda balık öldü. AFAD, Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri bölgede çalışma yaparak sudan numune aldı ve analiz için laboratuvara gönderdi.
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- İstanbul Bakırköy'de Kennedy Caddesi Taş İskele yanında sahile bağlantısı bulunan dere yatağında binlerce balık ölü olarak kıyıya vurdu.
- İSKİ'nin bölgede yaklaşık 4 gündür atık su, yağmur suyu temizlik ve onarım çalışması yaptığı, bu nedenle su seviyesinin çok düştüğü belirlendi.
- AFAD, Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri bölgede çalışma yaparak sudan numune aldı ve analiz için laboratuvara gönderdi.
- Bölge sakinleri, derenin göl haline getirilip su akışının kesilmesi nedeniyle balıkların oksijensiz kalarak öldüğünü öne sürdü.
- Ekipler çevreye güvenlik bandı çekerek önlem aldı ve bölgede çalışmalarını sürdürdü.
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde sahile bağlantısı bulunan dere yatağında henüz belirlenemeyen nedenle ölen binlerce balık kıyıya vurdu.
Çırpıcı Deresi'nde balık ölümleri
Kennedy Caddesi Taş İskele yanında kıyıda çok sayıda ölü balık bulunduğu ihbarı üzerine belirtilen adreste Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri çalışma yaptı.
AFAD NUMUNE ALDI
Ekiplerin çevreye bant çekerek güvenlik önlemi aldığı bölgede, AFAD sudan numune alarak analiz yapmak üzere laboratuvara götürdü.
İSKİ 4 GÜNDÜR ÇALIŞMA YAPIYOR
CHP'li İBB yönetimindeki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) bölgede yaklaşık 4 gündür çalışma yaptığı, balıkların akşam saatlerinde kıyıya vurmaya başladığı öne sürüldü.
İSKİ'nin denizle bağlantısı bulunan derede atık su, yağmur suyu temizlik ve onarım çalışması yaptığı, bu nedenle su seviyesinin çok düştüğü görüldü.
"BALIKLAR DA ÖLMESİN ONLAR DA CANLI SONUÇTA"
Sahilde yürüyüşe gelen Tayfun Kızılkaya, "Burayı kapatmışlar her yer pis kokuyor, balıklar da ölmüş. Burası insanların oturacağı yerdi, pis kokuyor. Balıkların hepsi ölmüş. Burada hala kepçe çalışıyor. Burasıyla ilgilenecek bir yetkili yok mu? Varsa gelsin ilgilenilsin bizim insanlarımız da rahat etsin. Pis kokuda gitsin, balıklar da ölmesin. Onlar da canlı sonuçta" ifadelerini kullandı.
"BURADA YAPILAN BİR YANLIŞ VAR"
Bölgede yaşayan Oğuzhan Kuyumcu, "Burayı göl haline çevirdiler her hangi bir yerden su gelmiyor. Daha önceleri ıslah edilip Yedikule'den verilmişti suyu. Şimdi burası göl oldu, haliyle oksijensiz kaldı balıklar. Oksijensizi kalınca da balıklar malumu balık ölümleri gerçekleşti burada, her hangi bir zehirlenme değil kimyasal değil sadece balıkları buraya hapsettikleri için balıklar öldü. Burada yapılan bir yanlış var, yukarıdan aşağıya gelinseydi su tahliyesi balıklar tahliye edilseydi sonradan baraj seti çekilirdi. Çalışan arkadaşlar iddia ediyor burası besleniyor diye ama burası beslenseydi şurası şimdi kadar taşardı yani taşmadığı içinde balıklar burada hapsoldular ve öldüler" dedi.