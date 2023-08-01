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Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı'ndan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

2019’daki yerel seçimler öncesi İstanbullulara her alanda birçok vaat veren CHP’li Ekrem İmamoğlu, ulaşımdan şehir planlamasına birçok alanda sınıfta kaldı. CHP’nin aldığı son seçim mağlubiyetinin ardından gözünü Genel Başkanlık koltuğuna diken İmamoğlu’nun kirli hırslarının kokusu Çırpıcı’dan çıktı. İBB’ye bağlı Çırpıcı Parkı’ndan bakımsızlıktan yüzünden pis kokular yükselmeye başladı. Takvim.com.tr Editörü Ebru Bektaş, İmamoğlu’nun koltuk savaşı yüzünden kaderine terk ettiği ve engelli tuvaletlerinin bile çalışmadığı Çırpıcı’daki rezaleti kare kare görüntüledi.

Ebru Bektaş Ebru Bektaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023, 07:00 Güncelleme 01 Ağustos 2023, 10:08
Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

Çevresel kirlilik ve atık yönetimi sorunlarıyla sık sık karşı karşıya kalan İstanbul'da, Çırpıcı Deresi de benzer bir durum yaşıyor. Marmara Denizi'nden Zeytinburnu, Bakırköy, Bağcılar, Güngören, Esenler ve Bayrampaşa ilçelerinden geçen Çırpıcı Deresi tamamen kaderine terk edilmiş durumda.

CHP'Lİ İMAMOĞLU ÇIRPICI'YI KADERİNE TERK ETTİ | VİDEO İZLE

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

TAKVİM.COM.TR REZALETİ YERİNDE GÖRÜNTÜLEDİ
Çırpıcı'da bakımsızlık yüzünden meydana gelen rahatsız edici koku, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çevre politikasının da sorgulanmasına neden oldu.

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

Takvim.com.tr İmamoğlu'nun koltuk savaşı yüzünden kaderine terk ettiği ve engelli tuvaletlerinin bile çalışmadığı Çırpıcı'daki rezaleti kare kare görüntüledi.

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

VAATLERE NE OLDU İMAMOĞLU?
2019 yerel seçimleri öncesi Güngören'de gerçekleştirdiği halk buluşmasında ilçenin yeşil alan sorununa dikkat çeken CHP'li İmamoğlu, "Çırpıcı ve Ayvalı Deresi'nin birleşeceği bu alanlarda yaklaşık 300 bin metrekare büyük bir park projemiz var. İstanbul'un en güzel parklarından birisini buraya yapacağız" demişti.

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

Havada kalan yeni park inşası bir yana, var olan düzeni devam ettiremeyen İmamoğlu, seçilmek için ne vaat verdiyse göreve geldikten sonra tam tersini yaptı.

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

ÇIRPICI DERESİ ÇIRPINIYOR
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) sorumluluk alanı içinde yer alan Çırpıcı Deresi'ndeki kötü koku ve görüntü çevre sakinlerini rahatsız ediyor.

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

Hizmetin başka bahara kaldığı Çırpıcı Deresi'nde 2019 yılından beri hiçbir şey değişmedi.

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

Vatandaşların şikayetleri gözardı edilirken çevre sakinleri, pis koku ve bakımsızlıktan şikayetçi.

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

Derenin çevresinde biriken parçalanmış yatak süngeri ve çöpler, bölgedeki çevre kirliliğinin ciddi boyutta olduğunu gözler önüne seriyor.

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

"HİÇBİR BAKIM GÖREMİYORUM"
Çırpıcı Deresi'ndeki kokudan şikayetçi olan bir CHP'li İBB'ye tepki gösteren bir vatandaş, "Maalesef çok kötü bir koku var burada. Rahatsız edici.

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

"Son derece korkunç manzarayla karşılaştım. Yatak örtüsü mü dersiniz, çok alakasız çerçöp dolu. Hiçbir bakım göremiyorum. Burası şehir parkı."

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

"İBB'nin burayla daha ilgilenmesi gerekiyor. Bu şekilde olmamalı yapılacak çok şey var." ifadelerini kullandı.

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

BU TUVALET HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARIR
Çırpıcı Şehir Parkı'nın içerisinde bulunan lavabolar içler acısı durumda.

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

Bozuk para veya İstanbulkart ödeme sistemi ile girilebilen tuvaletlerde denetimi yapılmayan taşmış haldeki çöp kovaları ise hastalıklara davetiye çıkarır boyutta.

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

Yerlere sıçrayan dışkıların sebep olduğu kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar, ihtiyaçlarını burunlarını kapatarak gidermeye çalışıyor.

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

Tuvalet kabin kapıları güçlükle kapanırken, peçete ve tuvalet kağıdı eksikliği vatandaşa hak görülen hizmetsizliği gözler önüne seriyor.

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

ENGELLİ TUVALETLERİ NEDEN KAPALI?
Çırpıcı Şehir Parkı'nın engelli dostu bir imajla övünen yaklaşımı, son zamanlarda yapılan düzenlemelerle sorgulanmaya başlandı.

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

CHP yönetimindeki İBB tarafından "Çırpıcı'da engel yok!" sloganı, engelli vatandaşların parkta rahatça gezinebileceği ve ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir alan beklentisi uyandırmıştı. Ancak durumlar öyle olmadı.

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

Kadın ve erkek olarak ayrılan tuvalette engelliler içinde ayrı bir alan tasarlanmıştı.

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

Ancak, bu alandaki engelli tuvaletlerin kapalı olması, dezavantajlı bireylerin tuvalet ihtiyacını karşılayabilmek için parkın dışına çıkmak zorunda bıraktı.

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

Bu durum, engelli bireylerin parkı kullanımını engelleyen ve onları mağdur eden bir uygulama haline geldi. Engelli tuvaletinin parkta görevli çalışanların şahsi ihtiyaçlarını gidermeleri için kullandığı da ortaya çıktı.

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

HANİ BİSİKLETLER NEREDE?
CHP'li Ekrem İmamoğlu 2022 yılında konuştuğu "Mektepten Meclise Pedal" etkinliğinde "Bisiklet yollarının bildiğimiz bazı ana arterlere konması için ısrar edeceğim. Vallahi en çok da çocuklar için…" ifadesini kullandı.

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

Beylikdüzü Belediye Başkanı adayı döneminde de her fırsatta dile getirdiği bisiklet yolları boş kaldı.

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

300 istasyon ve 3000 bisiklet ile İstanbul'un dört bir yanında hizmet verildiği iddia edilen İSBİKE'de ivme tersine döndü.

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

İhmal ve bakımsızlık nedeniyle Zeytinburnu dahil bazı istasyonlarda uzun süredir bisiklet bulunmuyor.

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

ÇOCUKLAR İÇİN BÜYÜK TEHLİKE
İstanbul'un göbeğinde yer alan şehir parkında skandallar bitmek bilmiyor. Çocukların üstünde zıplayıp eğlendiği trambolin etrafına taşlı kum serilmiş durumda.

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

En ufak bir denge kaybında çocukların düşeceği bu zeminden aileler tedirginlik duyuyor. İBB ekiplerinin ise konuyla ilgili hiçbir bakım çalışması yok.

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

Trambolinden zıpladığı esnada torununun yüzüstü düşmesiyle şikayetini dile getiren vatandaş "Buralarda çocuklar zıplıyor. Yumuşak kum dökülmesini istiyoruz. Gölgelik koymamışlar. Onlarda koyulsa iyi olur."

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

"Şimdi orada güneşten oturamıyoruz. Soğuk ve yağmurun olduğu zamanda kafamıza yağıyor. Çok eksikler var burada. Yapılırsa memnun oluruz" dedi.

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

Oyun alanına yakın bir konumda yer alan elektrik panosunun açık vaziyette bırakılması da görevlilerin ne kadar sorumluluk sahibi olduğunu ortaya koyuyor.

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

METRO İSTASYONU MERDİVENİ TEHLİKE SAÇIYOR
Motoru yanan İETT otobüsü, asfaltı eriyen metrobüs, çalışmayan metro ve yürümeyen merdivenler… Çırpıcı Parkı'ndaki sorunları görüntüleyen Takvim.com.tr ekibi çıkışta işe İstanbul bitmek bilmeyen ulaşım sorunuyla bir kez daha yüzleşti.

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

CHP'nin belediyecilik anlayışı altında yönetilen İstanbul'un durumu dayanılmaz bir hal aldı.

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

Zeytinburnu Metro İstasyonu'na çıkan merdivenler adeta tehlike saçıyor. Betondan ayrılmış kaplamaların tamir edilmesi gerekirken CHP'li İBB yönetimi çözümü zeminden ayrılan kaplamaları köprü kenarlarına koymakla buldu.

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

İCRAAT YOK AMA HALA REKLAM PEŞİNDE
Göreve geldiği ilk günden itibaren farklı siyasi hesaplar için İBB'nin musluğunu sonuna kadar açan İmamoğlu, vatandaşa hizmet yerine kendi tanıtımına önem verdi.

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

Seçimler öncesi İstanbul'un sorunlarını bildiğini ve çözeceğini iddia eden, göreve geldikten sonra çözüm üretmek bir yana işleyen düzeni de bozan İmamoğlu sürekli dile getirdiği "israfı bitireceğim" sözlerinin aksine kendi PR'ı için bütçeden 115 milyar 250 milyon TL ayırdı. Metro istasyonları köşesinde 'Kazandık İstanbul'a kazandırdık' sloganıyla basılan İstanbul Bülten'i kitapçıkları dağıtılmayı bekliyor.

Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!


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