Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

"Şimdi orada güneşten oturamıyoruz. Soğuk ve yağmurun olduğu zamanda kafamıza yağıyor. Çok eksikler var burada. Yapılırsa memnun oluruz" dedi.
Oyun alanına yakın bir konumda yer alan elektrik panosunun açık vaziyette bırakılması da görevlilerin ne kadar sorumluluk sahibi olduğunu ortaya koyuyor.
METRO İSTASYONU MERDİVENİ TEHLİKE SAÇIYOR
Motoru yanan İETT otobüsü, asfaltı eriyen metrobüs, çalışmayan metro ve yürümeyen merdivenler… Çırpıcı Parkı'ndaki sorunları görüntüleyen Takvim.com.tr ekibi çıkışta işe İstanbul bitmek bilmeyen ulaşım sorunuyla bir kez daha yüzleşti.
CHP'nin belediyecilik anlayışı altında yönetilen İstanbul'un durumu dayanılmaz bir hal aldı.
Zeytinburnu Metro İstasyonu'na çıkan merdivenler adeta tehlike saçıyor. Betondan ayrılmış kaplamaların tamir edilmesi gerekirken CHP'li İBB yönetimi çözümü zeminden ayrılan kaplamaları köprü kenarlarına koymakla buldu.