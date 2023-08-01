Takvim.com.tr rezaleti görüntüledi: Çırpıcı Parkı’ndan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun koltuk hırsının pis kokusu yükseliyor!

Kadın ve erkek olarak ayrılan tuvalette engelliler içinde ayrı bir alan tasarlanmıştı.

Ancak, bu alandaki engelli tuvaletlerin kapalı olması, dezavantajlı bireylerin tuvalet ihtiyacını karşılayabilmek için parkın dışına çıkmak zorunda bıraktı.

Bu durum, engelli bireylerin parkı kullanımını engelleyen ve onları mağdur eden bir uygulama haline geldi. Engelli tuvaletinin parkta görevli çalışanların şahsi ihtiyaçlarını gidermeleri için kullandığı da ortaya çıktı.

HANİ BİSİKLETLER NEREDE?

CHP'li Ekrem İmamoğlu 2022 yılında konuştuğu "Mektepten Meclise Pedal" etkinliğinde "Bisiklet yollarının bildiğimiz bazı ana arterlere konması için ısrar edeceğim. Vallahi en çok da çocuklar için…" ifadesini kullandı.