Sakarya'da denize girişler yasaklandı: Üç ilçede kırmızı bayrak çekildi
Sakarya'nın Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde etkili olan olumsuz deniz koşulları nedeniyle denize girmek geçici olarak yasaklandı. Yetkililer, yüksek dalga ve rip akıntısı tehlikesi sebebiyle sahillerde kırmızı bayrak uygulamasına geçti.
Hızlı Özet Göster
- Sakarya'nın Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde deniz şartlarının elverişsiz olması nedeniyle kaymakamlıklar tarafından denize girişler geçici olarak yasaklandı.
- Yasak kararında yüksek dalgalar ve rip akıntısı olarak bilinen çeken akıntı tehlikesi etkili oldu.
- Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri sahillerde kırmızı bayrak çekerek yasağı duyurdu.
- Sahil güvenliği ve cankurtaran ekipleri vatandaşlardan güvenlik amacıyla alınan kararlara uymaları istedi.
- Deniz şartları normale dönene kadar yasağın devam edeceği bildirildi.
Karadeniz kıyısında hafta sonunu denizde geçirmek isteyen vatandaşlar için uyarılar peş peşe geldi. Sahil güvenliği ve cankurtaran ekipleri, denizde oluşan riskli şartların can güvenliğini tehdit ettiğini belirterek vatandaşlardan yasak kararına uymalarını istedi.
ÜÇ İLÇEDE DENİZE GİRİŞLERE GEÇİCİ YASAK
Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde deniz şartlarının elverişsiz hale gelmesi üzerine kaymakamlıklar tarafından denize girişlerin durdurulmasına karar verildi.
Kararın alınmasında bölgede etkisini artıran yüksek dalgalar ile birlikte rip akıntısı olarak bilinen çeken akıntı tehlikesi etkili oldu. Yetkililer, mevcut şartların özellikle yüzücüler açısından ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.
SAHİLLERDE KIRMIZI BAYRAK UYGULAMASI
Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri, sahillerde kırmızı bayrak çekerek denize girmenin yasak olduğunu duyurdu.
Görevli ekipler, sahil bölgelerinde anonslar ve bilgilendirmeler gerçekleştirerek vatandaşların güvenlik amacıyla alınan kararlara riayet etmelerini istedi. Yetkililer, deniz şartları normale dönene kadar yasağın devam edeceğini bildirdi.