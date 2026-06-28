Sakarya'da denize girişler yasaklandı: Üç ilçede kırmızı bayrak çekildi

Yasak kararında yüksek dalgalar ve rip akıntısı olarak bilinen çeken akıntı tehlikesi etkili oldu.

Sakarya'nın Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde deniz şartlarının elverişsiz olması nedeniyle kaymakamlıklar tarafından denize girişler geçici olarak yasaklandı.

Karadeniz kıyısında hafta sonunu denizde geçirmek isteyen vatandaşlar için uyarılar peş peşe geldi. Sahil güvenliği ve cankurtaran ekipleri, denizde oluşan riskli şartların can güvenliğini tehdit ettiğini belirterek vatandaşlardan yasak kararına uymalarını istedi.

Sakarya'nın Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde deniz şartlarının elverişsiz olması nedeniyle kaymakamlıklar tarafından denize girişler geçici olarak yasaklandı. (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir.)

ÜÇ İLÇEDE DENİZE GİRİŞLERE GEÇİCİ YASAK

Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde deniz şartlarının elverişsiz hale gelmesi üzerine kaymakamlıklar tarafından denize girişlerin durdurulmasına karar verildi.

Kararın alınmasında bölgede etkisini artıran yüksek dalgalar ile birlikte rip akıntısı olarak bilinen çeken akıntı tehlikesi etkili oldu. Yetkililer, mevcut şartların özellikle yüzücüler açısından ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.

SAHİLLERDE KIRMIZI BAYRAK UYGULAMASI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri, sahillerde kırmızı bayrak çekerek denize girmenin yasak olduğunu duyurdu.

Yasak kararında yüksek dalgalar ve rip akıntısı olarak bilinen çeken akıntı tehlikesi etkili oldu. (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir.)

Görevli ekipler, sahil bölgelerinde anonslar ve bilgilendirmeler gerçekleştirerek vatandaşların güvenlik amacıyla alınan kararlara riayet etmelerini istedi. Yetkililer, deniz şartları normale dönene kadar yasağın devam edeceğini bildirdi.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Güncel