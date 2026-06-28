Suudi Arabistan'da helikopter kazası: 14 Suudi vatandaşı hayatını kaybetti

Kaza, Suudi Arabistan'ın en önemli petrol rafineri ve ihracat merkezlerinden biri olan Ras Tanura'da meydana geldi.

Suudi Arabistan'da ulusal petrol şirketi Aramco'ya ait bir helikopterin ülkenin doğusundaki Ras Tanura bölgesinde düşmesi sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi. AA'nın, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'ya dayandırdığı habere göre, kazada hayatını kaybedenlerin tamamının Suudi Arabistan vatandaşı olduğu açıklandı.

Ras Tanura petrol rafinerisi. Aramco helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin tamamı Suudi Arabistan vatandaşıydı.

KAZA RAS TANURA BÖLGESİNDE MEYDANA GELDİ

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırılan açıklamada, helikopter kazasının ülkenin doğu kıyısında yer alan Ras Tanura'da meydana geldiği bildirildi. Bölge, Suudi Arabistan'ın en önemli petrol rafineri ve ihracat merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Kazada bulunan 14 yolcunun tamamının olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililer, ölenlerin tamamının Suudi Arabistan vatandaşı olduğunu duyurdu.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Suudi Arabistan makamları, helikopterin düşüş nedeninin henüz netlik kazanmadığını açıkladı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Enerji Bakanlığı yetkilisi, kazanın nedenini belirlemek amacıyla resmi soruşturma başlatıldığını bildirdi. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından olayın nedenine ilişkin ayrıntıların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

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Diyar Oktuay Takvim.com.tr Güncel