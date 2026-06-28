Marmaray durağında acı olay: İntihar eden şahıs can verdi
İstanbul Kadıköy ilçesine bağlı Erenköy Marmaray istasyonunda meydana gelen intihar vakası derin üzüntüye neden oldu. Kimliği henüz belirlenemeyen şahsın hayatını kaybettiği acı olay sonrası istasyona çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaşanan trajik kayıp istasyondaki yolcuları yasa boğarken, ulaşım altyapısında zorunlu düzenlemeye gidildi. Marmaray TCDD yönetimi seferlerin aksamaması adına tek hat işletmeciliğine geçildiğini duyurdu.
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- İstanbul Kadıköy Erenköy Mahallesi'ndeki Marmaray istasyonunda kimliği belirlenemeyen bir kişi intihar ederek hayatını kaybetti.
- Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
- Marmaray TCDD, olay nedeniyle tek hat işletmeciliğine geçildiğini duyurdu.
- Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanıyor.
- Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri ve seferlerin normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.
İstanbul Kadıköy'e bağlı Erenköy Mahallesi'ndeki Marmaray istasyonunda intihar vakası meydana geldi. Derin üzüntüye neden olan olayda kimliği henüz belirlenemeyen şahıs can verdi.
Üzücü gelişme üzerine istasyona sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Yaşanan acı kayıp, istasyondaki kalabalığı yasa boğdu.
İntihar vakasının ardından ulaşım altyapısında zorunlu düzenlemeye gidildi.
SEFERLER TEK HATTAN
Konuya ilişkin bilgilendirme yapan Marmaray TCDD, seferlerin aksamaması adına alınan teknik tedbirleri kamuoyuyla paylaştı.
Ulaşımda tek hat işletmeciliğine geçildiğini bildiren Marmaray TCDD, "Erenköy istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur." açıklamasını yaptı.
Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürerken, seferlerin normale dönmesi için çalışmaların hızla devam ettiği kaydedildi.