Marmaray durağında acı olay: İntihar eden şahıs can verdi

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri ve seferlerin normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

İstanbul Kadıköy Erenköy Mahallesi'ndeki Marmaray istasyonunda kimliği belirlenemeyen bir kişi intihar ederek hayatını kaybetti.

İstanbul Kadıköy'e bağlı Erenköy Mahallesi'ndeki Marmaray istasyonunda intihar vakası meydana geldi. Derin üzüntüye neden olan olayda kimliği henüz belirlenemeyen şahıs can verdi.

SEFERLER TEK HATTAN

Konuya ilişkin bilgilendirme yapan Marmaray TCDD, seferlerin aksamaması adına alınan teknik tedbirleri kamuoyuyla paylaştı.

Ulaşımda tek hat işletmeciliğine geçildiğini bildiren Marmaray TCDD, "Erenköy istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur." açıklamasını yaptı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürerken, seferlerin normale dönmesi için çalışmaların hızla devam ettiği kaydedildi.

Kadıköy Erenköy Marmaray durağında yaşanan intihar vakası sonucunda kimliği tespit edilemeyen şahıs hayatını kaybetti.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel