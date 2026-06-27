MİT'ten kırmızı bülten operasyonu! Rus kaçakçı yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Danil Masharov, MİT'in yürüttüğü istihbarat çalışmasıyla Mersin'in Mezitli ilçesindeki saklandığı adreste tespit edildi. MİT, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gece düzenlediği ortak operasyonda Masharov yakalanarak gözaltına alındı.
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- Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu uyuşturucu kaçakçısı Danil Masharov, MİT tarafından Mersin'de yakalandı.
- MİT, Masharov'un saklandığı adresi ve irtibat halinde olduğu kişileri tespit etti.
- Mersin'in Mezitli ilçesindeki adrese MİT, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla operasyon düzenlendi.
- Operasyon gece saat 01.00 sıralarında gerçekleştirildi ve Danil Masharov gözaltına alındı.
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Danil Masharov, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) yürüttüğü çalışmalar sonucunda Mersin'de yakalandı. MİT'in tespit ettiği adrese düzenlenen operasyonda Masharov gözaltına alındı.
MİT ADRESİNİ BELİRLEDİ
MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Danil Masharov'un güncel olarak saklandığı adresi ve irtibat halinde olduğu kişileri belirledi.
OPERASYON DÜZENLENDİ
Elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin'in Mezitli ilçesindeki adrese MİT, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla operasyon gerçekleştirildi.
Gece saat 01.00 sıralarında düzenlenen operasyonda Danil Masharov yakalanarak gözaltına alındı.