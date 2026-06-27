MİT'ten kırmızı bülten operasyonu! Rus kaçakçı yakalandı

MİT, Masharov'un saklandığı adresi ve irtibat halinde olduğu kişileri tespit etti.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu uyuşturucu kaçakçısı Danil Masharov, MİT tarafından Mersin'de yakalandı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Danil Masharov, Milli İstihbarat Teşkilatı 'nın (MİT) yürüttüğü çalışmalar sonucunda Mersin 'de yakalandı. MİT'in tespit ettiği adrese düzenlenen operasyonda Masharov gözaltına alındı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Rus uyruklu uyuşturucu kaçakçısı Danil Masharov, MİT tarafından Mersin'de yakalandı. (Fotoğraflar takvim Foto Arşiv ve İHA'dan alınmıştır.)

MİT ADRESİNİ BELİRLEDİ

MİT, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Danil Masharov'un güncel olarak saklandığı adresi ve irtibat halinde olduğu kişileri belirledi.