Hafta sonu planları iptal! Saray ve Vize'de denize girmek yasaklandı

Yetkililer hava ve deniz koşullarının normale dönmesine kadar uyarı ve yasaklara uyulmasının önemli olduğunu vurguladı.

Tekirdağ Valiliği ve Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamalarda vatandaşların sahil bölgelerinde dikkatli davranmaları istendi.

Her iki ilçede alınan kararın rip akıntısı, yüksek dalga riski ve olası boğulma vakalarını önlemek amacıyla uygulandığı belirtildi.

Karadeniz kıyısında bulunan iki ilçede alınan kararın, olası boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla uygulamaya konulduğu belirtildi. Yasak kapsamında Saray ve Vize'deki sahil ve plajlarda gün boyunca denize girişlere izin verilmeyecek.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 28 Haziran 2026 Pazar günü elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize giriş yasaklandı. (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir)

SARAY'DA DENİZE GİRİŞLERE BİR GÜNLÜK YASAK

Tekirdağ'ın Karadeniz kıyısındaki Saray ilçesinde, elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girilmesine izin verilmeyecek. Yetkililer, özellikle rip akıntısı ve yüksek dalga riskine karşı vatandaşların sahil bölgelerinde dikkatli davranmalarını istedi.

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olası boğulma vakalarının önüne geçebilmek amacıyla Saray ilçe sınırları içerisinde 28 Haziran 2026 Pazar günü boyunca denize girişlerin yasaklandığı bildirildi.

Tekirdağ Valiliği ve Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamalarda vatandaşların sahil bölgelerinde dikkatli davranmaları istendi. (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir)

VİZE İLÇESİNDEKİ TÜM PLAJLAR KAPSAMDA

Benzer bir karar Kırklareli'nin Vize ilçesi için de alındı. Karadeniz kıyısında yer alan ilçedeki tüm plajlarda bugün denize girilmesi yasaklandı.

Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, olumsuz hava ve deniz şartlarının vatandaşların güvenliğini tehdit edebileceği belirtilerek, 28 Haziran 2026 Pazar günü ilçe genelindeki tüm sahillerde denize girmenin yasak olduğu ifade edildi.

Yetkililer, hava ve deniz koşullarının normale dönmesine kadar vatandaşların uyarı ve yasaklara riayet etmelerinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Özellikle dalga ve akıntının yoğun olduğu Karadeniz kıyılarında alınan tedbirlerin, olası can kayıplarının önüne geçmeyi amaçladığı belirtildi.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Güncel