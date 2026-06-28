Balçova Belediyesi yolsuzluğunda yeni gelişme: CHP’li Onur Yiğit hakim karşısında
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında 25 Haziran tarihinde gözaltına alınan CHP’li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile beraberindeki şüpheliler adliyeye sevk edildi. 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanan, emniyette dört gün boyunca sorgulanan Yiğit, Seferihisar Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından hakim karşısına çıkarıldı. Aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin’in bulunduğu 25 şüphelinin adli işlemleri sürerken gözler mahkemeden çıkacak karara çevrildi.
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- CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında 4 günlük gözaltının ardından Seferihisar Adliyesi'ne sevk edildi.
- İzmir merkezli 4 şehirde eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
- Soruşturmada şüphelilerin inşaat ve imar konularında belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında rüşvet aldıkları/verdikleri iddia ediliyor.
- Operasyon kapsamında gözaltına alınan Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Esin Uysal tutuklandı.
- Onur Yiğit'in annesi Meryem Yiğit emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İzmir'de yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, 4 günlük gözaltı sürecinin ardından hakim karşısına çıkmak üzere adliyeye sevk edildi.
İFADE ZAMANI
Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 25 Haziran tarihinde başlatılan operasyonlar neticesinde yakalanan Onur Yiğit'in emniyetteki sorgusu tamamlandı.
Gözaltında dördüncü güne girilirken CHP'li Onur Yiğit, meclis üyesi Doğuş Bayır ile birlikte toplam 3 kişi Seferihisar Adliyesi'ne getirildi.
Şüphelilerin adliyeye intikali öncesinde Seferihisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi.
ANNESİ SERBEST
Seferihisar Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in annesi Meryem Yiğit de gözaltına alınmıştı.
Meryem Yiğit. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Eski İzmir İl Genel Meclisi Üyesi olan Meryem Yiğit, Medifema Hastanesi'nin Yönetim Kurulu Üyeliğini yürütüyor.
Şüphelilerden İmar ve Şehircilik Müdürü Esin Uysal'ın ise tutuklanmasına hükmedilmişti..
NE OLMUŞTU
Soruşturmanın geçmişine bakıldığında İzmir merkezli 4 şehirde eş zamanlı düğmeye basıldığı ortaya çıktı. Operasyon kapsamında aralarında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Emniyet güçlerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda Başkan Yiğit ile Başkan Yetişkin'in yanı sıra Güzelbahçe ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğuş Bayır, Seferihisar Belediyesi Başkan Yardımcıları Nuriye Hepterlikçi ile İnanç Karabulut'un aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.
Belediye başkanlarının yanı sıra soruşturmada şüphelilerin inşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinde rüşvet aldıkları/verdikleri, 31 Mart 2024 seçimlerinden önce rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri bulunduğu belirtildi.