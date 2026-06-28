İsrailli Ben-Menachem’de Türkiye paniği: Kudüs’ü ele geçirecekler, Türk ordusunu yenmek zor
Türkiye’nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki askeri, siyasi ve diplomatik hamleleri Tel Aviv’de uykuları kaçırmaya devam ediyor. İsrailli uzman Yoni Ben-Menachem, Türkiye’nin büyük ve yenilmesi zor orduya sahip olduğunu kabullenirken, Erdoğan’ın çok güçlü lider olduğunu belirtti. Türkiye’nin Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı ele geçirmeyi planladığını iddia eden İsrailli Menachem, haddini aşan ifadelerle Ankara’yı hedef aldı. İsrail hükümetini uyaran Menachem, Türkiye’nin artık görmezden gelinemeyeceğini belirterek, Gazze’deki katliamların ardından sıranın Türkiye’ye geleceği hezeyanında bulundu.
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- İsrail Kanal 14'te eski İsrail Yayın Kurumu Genel Yayın Yönetmeni Yoni Ben-Menachem, Türkiye'nin Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı ele geçirmeyi planladığını iddia etti.
- Ben-Menachem, İsrail'in İran'dan sonra Türkiye ile ilgileneceğini ve 7 Ekim olaylarının intikamını alacağını söyledi.
- İsrailli gazeteci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü lider olduğunu ve Türkiye'nin bölgede süper güç olma yolunda ilerlediğini belirtti.
- Ben-Menachem, Türkiye'nin güçlü orduya, uzun menzilli füzelere sahip olduğunu ve Türk ordusunu yenmenin kolay olmadığını ifade etti.
- İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın Ermeni soykırımı meselesine ilişkin atacağı adımların Ankara-Tel Aviv arasındaki tansiyonu yükselteceği iddia edildi.
İşgalci İsrail'in önde gelen medya kuruluşlarından Kanal 14 televizyonunda, Türkiye'nin askeri yükselişi ve Mescid-i Aksa hassasiyeti üzerinden küstah tehditler savruldu. Eski İsrail Yayın Kurumu Genel Yayın Yönetmeni Yoni Ben-Menachem, Ankara'nın Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı ele geçirmeyi planladığını öne sürerek, İsrail'in İran'dan sonraki hedefinin Türkiye olacağını söyledi.
FETİH KORKUSU
Programda Türkiye'nin bölgesel hamlelerini derin endişeyle değerlendiren Ben-Menachem, Ankara'nın askeri gücünün ötesinde büyük projeksiyon içerdiğini savundu. Stüdyoda soğuk rüzgarlar estiren iddialarda bulunan İsrailli uzman, "Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı ele geçirmeyi planlıyorlar." dedi.
Ankara'ya karşı atılan siyasi adımların güvenlik riskleri doğurduğunun altını çizen Ben-Menachem, İsrail hükümetinin bu durumu derinlemesine analiz etmesi gerektiğini vurguladı.
"7 EKİM'İN İNTİKAMI" DİYEREK TÜRKİYE'YE SALYA AKITTI
İsrail'in hedefleri arasında Türkiye'nin bulunduğunu açıkça dile getiren Ben-Menachem, haddini aşan açıklamalarda bulundu.
Tel Aviv yönetiminin düşmanlarını sıraya koyduğunu belirten İsrailli gazeteci, "İran'ı yendikten sonra Tanrı'nın izniyle Türkiye ile ilgileneceğiz." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin askeri üssünün bulunduğu Katar'ı düşmanlar arasında sayan Menachem, "7 Ekim'de yaşananların intikamını almamız gerekiyor. Bu görmezden gelinemez, bununla mutlaka ilgilenmeliyiz. Daha sonra Türkiye'ye odaklanabileceğiz." diye konuştu.
SİYONİSTİN ÇARPTIĞI SERT GERÇEKLİK: TÜRKİYE SÜPER GÜÇ YOLUNDA
Ankara'nın silahlanma sürecine dikkat çeken Orta Doğu uzmanı Menachem, Türkiye'nin güçlü ülke olduğunu itiraf etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok güçlü lider olduğunu aktaran Ben-Menachem, "Türkiye bölgede süper güç olma yolunda ilerliyor. Silahlar ve uzun menzilli füzelerle donanıyorlar." dedi.
Türkiye'nin büyük ve güçlü orduya sahip olduğunu vurgulayan İsrailli gazeteci, Türk ordusunu yenmenin kolay olmadığını dile getirdi.
"TÜRKİYE'Yİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın sözde Ermeni soykırımı meselesine ilişkin atabileceği olası adımların bölgesel dengeleri sarsabileceğini öne süren Ben-Menachem, bu durumun Ankara ile Tel Aviv arasındaki tansiyonu daha da yükselteceğini iddia etti.
İran ve Türkiye ekseninde yaşanan gelişmeleri "çok katmanlı güvenlik çemberi" olarak nitelendiren İsrailli Menachem, sahadaki gerçek güç dengelerine göre hareket edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Türkiye'yi artık görmezden gelemeyiz. Hesaplarımızı gerçekler doğrultusunda yapmalıyız." uyarısında bulundu.