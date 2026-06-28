İsrailli Ben-Menachem’de Türkiye paniği: Kudüs’ü ele geçirecekler, Türk ordusunu yenmek zor

Türkiye'nin askeri üssünün bulunduğu Katar'ı düşmanlar arasında sayan Menachem, " 7 Ekim'de yaşananların intikamını almamız gerekiyor. Bu görmezden gelinemez, bununla mutlaka ilgilenmeliyiz. Daha sonra Türkiye'ye odaklanabileceğiz ." diye konuştu.

Türkiye'nin büyük ve güçlü orduya sahip olduğunu vurgulayan İsrailli gazeteci, Türk ordusunu yenmenin kolay olmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok güçlü lider olduğunu aktaran Ben-Menachem, " Türkiye bölgede süper güç olma yolunda ilerliyor. Silahlar ve uzun menzilli füzelerle donanıyorlar." dedi.

Ankara'nın silahlanma sürecine dikkat çeken Orta Doğu uzmanı Menachem, Türkiye'nin güçlü ülke olduğunu itiraf etti.

"TÜRKİYE'Yİ GÖRMEZDEN GELEMEYİZ"

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın sözde Ermeni soykırımı meselesine ilişkin atabileceği olası adımların bölgesel dengeleri sarsabileceğini öne süren Ben-Menachem, bu durumun Ankara ile Tel Aviv arasındaki tansiyonu daha da yükselteceğini iddia etti.

İran ve Türkiye ekseninde yaşanan gelişmeleri "çok katmanlı güvenlik çemberi" olarak nitelendiren İsrailli Menachem, sahadaki gerçek güç dengelerine göre hareket edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Türkiye'yi artık görmezden gelemeyiz. Hesaplarımızı gerçekler doğrultusunda yapmalıyız." uyarısında bulundu.

Eski İsrail Yayın Kurumu CEO’su Yoni Ben-Menachem, Ankara’nın Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı ele geçirme planı yaptığını iddia etti.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel