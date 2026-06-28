Eşini aldatan koca ihanetini ortaya çıkaran avukata saldırdı
Avukatlık yapan Buse Bacaru, boşanma sürecindeki Kristina Akçelik’in müvekkili oldu. Etiler’deki ünlülerin kuaförü Ethem Akçelik’in eşini aldattığını belgeleyen Bacaru, öfkeli kocanın yumruklarının hedefi oldu...
İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Buse Bacaru, bir süre önce Kristina Akçelik'in boşanma davasını üstlendi. Ardından müvekkili, eşi Ethem Akçelik'in kendisini aldattığı kadınla Bodrum'a tatile gittiğini belirterek, ihaneti belgelemek için yardım istedi. Bunun üzerine avukat Buse Bacaru, müvekkili Kristina Akçelik'i yalnız bırakmamak için birlikte Bodrum'a gitti. İkili ardından Ethem Akçelik'in tatil yaptığı otele yerleşti. Buse Bacaru, 25 Haziran Günü otelin bahçesinde Ethem Akçelik'i tatile birlikte gittiği kadınla görünce, ihaneti telefonuyla belgelemek istedi.
TELEFONU DENİZE ATTI
Durumu fark eden Akçelik ise "Senin burada ne işin var" diye tepki gösterip sinkaflı küfürler eşliğinde Bacaru'ya saldırıp, çekim yaptığı elindeki telefonu alarak denize attı.
Öfkeden çılgına dönen Akçelik, genç avukatın saçlarını da yolup, boğazını sıktı. Bununla da yetinmeyen Akçelik, sol gözüne yumruk attı.
Çevredeki otel müşterilerinin müdahale ettiği Ethem Akçelik durdurulamayınca otel görevlilerinin müdahale ettiği Ethem Akçelik, olay yerinden uzaklaştırıldı.
Saldırının ardından Buse Bacaru, Bodrum Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Şikayet sonrası saldırgan hakkında Bodrum Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
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