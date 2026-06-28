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Eşini aldatan koca ihanetini ortaya çıkaran avukata saldırdı

Avukatlık yapan Buse Bacaru, boşanma sürecindeki Kristina Akçelik’in müvekkili oldu. Etiler’deki ünlülerin kuaförü Ethem Akçelik’in eşini aldattığını belgeleyen Bacaru, öfkeli kocanın yumruklarının hedefi oldu...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Eşini aldatan koca ihanetini ortaya çıkaran avukata saldırdı

İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Buse Bacaru, bir süre önce Kristina Akçelik'in boşanma davasını üstlendi. Ardından müvekkili, eşi Ethem Akçelik'in kendisini aldattığı kadınla Bodrum'a tatile gittiğini belirterek, ihaneti belgelemek için yardım istedi. Bunun üzerine avukat Buse Bacaru, müvekkili Kristina Akçelik'i yalnız bırakmamak için birlikte Bodrum'a gitti. İkili ardından Ethem Akçelik'in tatil yaptığı otele yerleşti. Buse Bacaru, 25 Haziran Günü otelin bahçesinde Ethem Akçelik'i tatile birlikte gittiği kadınla görünce, ihaneti telefonuyla belgelemek istedi.

Avukat Buse Bacaru. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)Avukat Buse Bacaru. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)

TELEFONU DENİZE ATTI

Durumu fark eden Akçelik ise "Senin burada ne işin var" diye tepki gösterip sinkaflı küfürler eşliğinde Bacaru'ya saldırıp, çekim yaptığı elindeki telefonu alarak denize attı.

Eşini aldatan koca ihanetini ortaya çıkaran avukata saldırdı-3

Öfkeden çılgına dönen Akçelik, genç avukatın saçlarını da yolup, boğazını sıktı. Bununla da yetinmeyen Akçelik, sol gözüne yumruk attı.
Çevredeki otel müşterilerinin müdahale ettiği Ethem Akçelik durdurulamayınca otel görevlilerinin müdahale ettiği Ethem Akçelik, olay yerinden uzaklaştırıldı.

Eşini aldatan koca ihanetini ortaya çıkaran avukata saldırdı-4

Saldırının ardından Buse Bacaru, Bodrum Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Şikayet sonrası saldırgan hakkında Bodrum Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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