Eşini aldatan koca ihanetini ortaya çıkaran avukata saldırdı

İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Buse Bacaru, bir süre önce Kristina Akçelik'in boşanma davasını üstlendi. Ardından müvekkili, eşi Ethem Akçelik'in kendisini aldattığı kadınla Bodrum'a tatile gittiğini belirterek, ihaneti belgelemek için yardım istedi. Bunun üzerine avukat Buse Bacaru, müvekkili Kristina Akçelik'i yalnız bırakmamak için birlikte Bodrum'a gitti. İkili ardından Ethem Akçelik'in tatil yaptığı otele yerleşti. Buse Bacaru, 25 Haziran Günü otelin bahçesinde Ethem Akçelik'i tatile birlikte gittiği kadınla görünce, ihaneti telefonuyla belgelemek istedi.

Avukat Buse Bacaru. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır) TELEFONU DENİZE ATTI Durumu fark eden Akçelik ise "Senin burada ne işin var" diye tepki gösterip sinkaflı küfürler eşliğinde Bacaru'ya saldırıp, çekim yaptığı elindeki telefonu alarak denize attı.