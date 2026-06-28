AFAD Venezuela depremi için harekete geçti: 75 arama kurtarma personeli Karakas'a ulaştı
Dünyanın neresinde bir mazlumun veya ülkenin canı yansa, Türkiye yardım eliyle anında orada olmaya devam ediyor. Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde peş peşe meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonundaki Türk arama kurtarma ordusu Karakas'a ayak bastı. Milli Savunma Bakanlığına ait askeri kargo uçaklarıyla okyanusu aşan 75 uzman personel, 5 tam donanımlı arama kurtarma aracı ve enkaz altındaki canları bulmada keskin burnuyla görev yapan 6 arama kurtarma köpeği, dost ülkedeki Simon Bolivar Uluslararası Havaalanı'na (CCS) güvenli bir şekilde ulaştı. Ekiplerimiz, havalimanına iner inmez vakit kaybetmeden enkaz bölgelerine sevk edilerek çalışmalara başladı.
Hızlı Özet Göster
- Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde 25 Haziran'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde art arda iki deprem meydana geldi.
- AFAD, Milli Savunma Bakanlığı'na ait 2 uçakla 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 köpekten oluşan ekibi Venezuela'ya gönderdi.
- Türk ekipler Simon Bolivar Uluslararası Havaalanı'na ulaştıktan sonra arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına başladı.
- AFAD, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü ile koordinasyon sağladı.
- Ekipler, BM INSARAG kriterleri çerçevesinde kayıt yaptırarak Saha Operasyon Koordinasyon Merkezi ile iş birliği içinde çalışıyor.
Venezuela, Yaracuy merkezli olarak art arda gelen iki büyük sarsıntıyla sarsıldı. 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki büyük deprem ülkede ciddi yıkıma ve can kayıplarına yol açtı. Afetin hemen ardından Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile tam koordinasyon sağlayan AFAD, acil durum hazırlıklarını tamamlayarak Türkiye'nin dost elini bölgeye ulaştırmak üzere düğmeye bastı.
AFAD, Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde 25 Haziran'da meydana gelen depremin ardından Milli Savunma Bakanlığı'na ait 2 adet uçakla Türkiye'den yola çıkan 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma köpeğinin Venezuela Karakas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havaalanı'na (CCS) ulaştığını açıkladı.
AFAD'dan yapılan açıklamada:
"Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek vermek, ülkemizin yardım elini bölgeye ulaştırmak, Venezuela halkının yaralarının sarılması sürecine katkı sağlamak amacıyla yola çıkan arama kurtarma ve insani yardım ekiplerimizin Venezuela'ya ulaşır ulaşmaz başlattığı çalışmalar devam ediyor. 25 Haziran 2026 tarihinde Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde art arda 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde iki büyük deprem meydana gelmiştir. Depremin hemen ardından AFAD Başkanlığımız tarafından Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarla irtibat sağlanmak suretiyle hazırlıklara başlanmış ve ihtiyaçlar doğrultusunda 2 adet uçak ile arama kurtarma ve insani yardım ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiştir. Milli Savunma Bakanlığımıza ait 2 adet uçak ile 75 personel, 5 arama kurtarma aracı ve 6 arama kurtarma köpeğinin Venezuela Karakas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havaalanı'na (CCS) ulaşmıştır. Bölgeye ulaşan ekiplerimiz, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) kriterleri çerçevesinde ilk olarak RDC (Reception and Departure Centre) varış/ayrılış merkezinde kayıt yaptırmış, akabinde Saha Operasyon Koordinasyon Merkezi (OSOCC) ile koordinasyon ve iş birliği içerisinde belirlenen alanlarda arama kurtarma, sağlık ve insani yardım çalışmalarına başlamıştır. Depremlerden etkilenen dost Venezuela halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunar, tüm ekiplere çalışmalarında başarılar, kolaylıklar dileriz. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesinde" ifadelerine yer verildi.