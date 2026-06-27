TBMM'ye 11 dokunulmazlık dosyası: Liste CHP'li isimlerle dolu
TBMM Başkanlığına sevk edilen 11 yeni dokunulmazlık dosyasında CHP'li isimler dikkat çekti. Aralarında CHP'li Ali Mahir Başarır, Namık Tan, Sezgin Tanrıkulu ve hakkında iki dosya bulunan Mahmut Tanal'ın da yer aldığı 10 milletvekiline ait Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Meclis Karma Komisyonuna havale edildi.
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- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 10 milletvekiline ait toplam 11 yasama dokunulmazlığının kaldırılması dosyası sunuldu.
- Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi.
- Dokunulmazlık dosyaları sevk edilen milletvekillerinin Ali Mahir Başarır, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Namık Tan, Mahmut Tanal, Selma Aliye Kavaf, Harun Özgür Yıldızlı, Tahsin Ocaklı, Hasan Öztürkmen, Lütfü Türkkan ve Selim Temurci olduğu bildirildi.
- Hazırlanan 11 dokunulmazlık dosyasından ikisinin Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'a ait olduğu belirtildi.
Türkiye Büyük Millet Başkanlığına 10 milletvekiline ait 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu.
Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi.
CHP'Lİ İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ
Karma Komisyona, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ve Bağımsız İstanbul Milletvekili Selim Temurci'nin dosyaları sevk edildi.
CHP'li Tanal hakkında 2 dosya bulunuyor.
|Milletvekili
|Partisi
|Seçim Bölgesi
|Dosya Sayısı
|Ali Mahir Başarır
|CHP
|Mersin
|1
|Mustafa Sezgin Tanrıkulu
|CHP
|Diyarbakır
|1
|Namık Tan
|CHP
|İstanbul
|1
|Mahmut Tanal
|CHP
|Şanlıurfa
|2
|Selma Aliye Kavaf
|CHP
|Manisa
|1
|Harun Özgür Yıldızlı
|CHP
|Kocaeli
|1
|Tahsin Ocaklı
|CHP
|Rize
|1
|Hasan Öztürkmen
|CHP
|Gaziantep
|1
|Lütfü Türkkan
|İYİ Parti
|Kocaeli
|1
|Selim Temurci
|Bağımsız
|İstanbul
|1