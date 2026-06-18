Son dakika! Özel ve 11 vekilin dokunulmazlık dosyası TBMM'de

İYİ Parti'den Turhan Çömez ve Hakan Şeref Olgun, Yeni Yol Partisi'nden Mesut Doğan ile TİP'ten Ahmet Şık hakkında da dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

Dokunulmazlık dosyaları Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon tarafından incelenecek.

TBMM Başkanlığı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez dahil 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyasını Karma Komisyon'a havale etti.

TBMM Başkanlığına, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası sunuldu.



Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.



Karma Komisyona, CHP Grup Başkanı Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın dosyaları sevk edildi.



Özel ve Sarıgül'e ait 2'şer dosya bulunuyor.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel