Hürmüz ve Basra’da kritik tahliye: 15 Türk gemisi güvenli bölgede

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmelerin ilk andan itibaren takip edildiğini açıkladı.

26 Haziran 2026 itibarıyla bölgede bekleyen toplam 15 Türk gemisi güvenli şekilde bölgeden ayrıldı.

Bölgede bulunan 3 Türk sahipli gemi Körfez içinde ticari faaliyetlerine devam ettiği için ayrılış talebinde bulunmadı.

Bekleyen gemilerde toplam 99 Türk personel bulunuyor.

Basra Körfezi'nden anlık ayrılma talebi olan herhangi bir Türk gemisi bulunmuyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmelerin ilk andan itibaren yakından takip edildiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu açıkladı: Körfez’de bekleyen gemilerin tamamı çıktı (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır) Bakan Uraloğlu, ilgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde hareket edildiğini vurgulayarak, "Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ndeki gelişmeleri ilk andan itibaren anbean takip ediyor, ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon içinde hareket ediyoruz. 26 Haziran 2026 itibarıyla bölgede bekleyen gemilerimizin tamamı emniyetle çıkış yapmıştır. Toplam 15 gemimiz güvenli şekilde bölgeden ayrılmıştır" dedi.