Sincan belediyesi ilçe genelindeki altyapı seferberliğini sürdürüyor

Eskiyen ve kullanım ömrünü tamamlayan yollar modern bir görünüme kavuşturulurken, ulaşım altyapısı da güçlendiriliyor. Sincan Belediyesi, ilçede devam eden asfalt çalışmalarıyla yol kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Belirlenen program doğrultusunda sürdürülen çalışmalar sayesinde mahallelerde hem sürüş güvenliği artırılıyor hem de vatandaşların günlük yaşamı kolaylaştırılıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Saraycık Mahallesi 1729. Sokak'ta asfalt serimi başlamıştı. Büyük bir seferberlikle sürdürülen asfalt serim çalışmaları Yenikent bölgesinde hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmaları yerinde takip eden Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, asfalt çalışmalarının yoğun bir tempoda devam ettiğini belirterek, "İlçemiz genelinde başlattığımız asfalt serim seferberliği ile yollarımızı yeniliyor, ulaşım konforunu artırıyoruz. Yenikent bölgemizde asfalt çalışması yapıyoruz. İnşallah Sincanımızda Belediye Başkanımızın dediği gibi asfalt girmeyen sokağımız kalmayacak. Yakın zamanda sokaklarımız asfaltla dolacak. Daha güvenli, daha kullanışlı, daha konforlu ve daha temiz sokaklar için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor." açıklamasında bulundu.

Ocak, asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından kaldırımların da bitirilmesiyle birlikte hem araç trafiğinin hem de yaya ulaşımının daha rahat ve güvenli hale geleceğinin de altını çizdi.