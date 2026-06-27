Sincan belediyesi ilçe genelindeki altyapı seferberliğini sürdürüyor
Sincan Belediyesi, daha modern bir kent hedefiyle ilçe genelindeki asfalt seferberliğine ara vermeden devam ediyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın “konforlu ulaşım” vizyonuyla hareket eden ekipler, vatandaşların daha güvenli seyahat edebilmesi için yol yenileme ve asfaltlama çalışmalarını ilçenin dört bir yanında eş zamanlı sürdürüyor.
Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Saraycık Mahallesi 1729. Sokak'ta asfalt serimi başlamıştı. Büyük bir seferberlikle sürdürülen asfalt serim çalışmaları Yenikent bölgesinde hız kesmeden devam ediyor.
Eskiyen ve kullanım ömrünü tamamlayan yollar modern bir görünüme kavuşturulurken, ulaşım altyapısı da güçlendiriliyor.
Sincan Belediyesi, ilçede devam eden asfalt çalışmalarıyla yol kalitesini yükseltmeyi hedefliyor. Belirlenen program doğrultusunda sürdürülen çalışmalar sayesinde mahallelerde hem sürüş güvenliği artırılıyor hem de vatandaşların günlük yaşamı kolaylaştırılıyor.
Çalışmaları yerinde takip eden Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, asfalt çalışmalarının yoğun bir tempoda devam ettiğini belirterek, "İlçemiz genelinde başlattığımız asfalt serim seferberliği ile yollarımızı yeniliyor, ulaşım konforunu artırıyoruz. Yenikent bölgemizde asfalt çalışması yapıyoruz. İnşallah Sincanımızda Belediye Başkanımızın dediği gibi asfalt girmeyen sokağımız kalmayacak. Yakın zamanda sokaklarımız asfaltla dolacak. Daha güvenli, daha kullanışlı, daha konforlu ve daha temiz sokaklar için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor." açıklamasında bulundu.
Ocak, asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından kaldırımların da bitirilmesiyle birlikte hem araç trafiğinin hem de yaya ulaşımının daha rahat ve güvenli hale geleceğinin de altını çizdi.
VATANDAŞ SORUYOR, BAŞKAN CEVAPLIYOR
"Vatandaş Soruyor, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Mevlana Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, vatandaşların talep ve önerilerini doğrudan dinledi.
Sincan'ı ortak akıl ve istişareyle yönettiklerini belirten Başkan Ercan, mahallelilerin fikirlerinin belediye hizmetlerine yön verdiğini ve iletilen konuların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti. Yoğun katılımla gerçekleşen programın sonunda mahalle sakinleri Başkan Ercan'a teşekkür ederken; Ercan, bu mahalle buluşmalarının devam edeceğini belirtti.
SİNCAN'DA YKS ADAYLARINA MORAL İKRAMI
Sincan Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileleri için ilçedeki tüm sınav merkezlerinin önünde stantlar kurarak simit ve meyve suyu ikram etti. Sınav heyecanını paylaşan belediyenin bu hizmetinden memnun kalan veliler, Belediye Başkanı Murat Ercan ve ekibine teşekkür etti. Öğrencilerin her zaman yanında olduğunu belirten Başkan Ercan, şu ifadeleri kullandı:
"YKS'ye giren gençlerimizin ve dışarıda aynı heyecanı paylaşan ailelerinin yanındayız. Geleceğimiz olan gençlerimizin tüm yıl verdikleri emeklerin karşılığını alarak hayal ettikleri üniversitelere girmelerini temenni ediyor, sınavda başarılar diliyorum."
SİNCAN'DA PARKLAR YENİLENİYOR
Sincan Belediyesi,ilçedeki 393 parkı kapsayan büyük bir yenileme çalışması başlattı. Oyun grupları, sahalar, yürüyüş yolları ve park mobilyalarının baştan aşağı yenileneceği projenin pilot uygulaması Uhud Parkı'nda yapıldı. Çalışmalar kapsamında eskiyen park zeminleri, çocukların daha güvenli ve rahat oynaması amacıyla estetik, çim zeminlerle değiştirildi.Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Genel Koordinatör İsmail Can Ocak, parkları daha güvenli ve estetik hale getirmeyi amaçlayan bu yeni zemin uygulamasının hem çocuklardan hem de ailelerden tam not aldığını belirterek, çalışmanın kısa sürede ilçedeki tüm parklarda yaygınlaştırılacağını müjdeledi.
MİNİKLER MEZUN OLDU
Sincan Belediyesi bünyesindeki kreşler, anneçocuk oyun evleri ve bebek kütüphanesinde eğitim gören minikler, Fatih Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen görkemli bir çocuk resepsiyonuyla mezun oldu. Renkli anlara sahne alan törende minikler; halk oyunları, drama ve dans gösterileri sergilerken, yıl boyunca geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları el işi çalışmaları da fuar alanında ziyaretçilere sunuldu. Programa Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç ve AK Parti Sincan İlçe Başkanı Mustafa Özcan katıldı.
Çocukların heyecanına ortak olup onlarla yakından ilgilenen Başkan Murat Ercan, açılış konuşmasında şunları söyledi: "Göreve başladığımda olmayan, bugün ise sayısı 20'ye yaklaşan kreş, anne-çocuk oyun evi ve bebek kütüphanelerimiz, vatandaşlarımızdan en çok memnuniyet aldığımız hizmetler oldu. Velilerimiz çocuklarını buralara gönül rahatlığıyla bırakabiliyor. Evlatlarımızın mutluluğu ve başarısı, yaptığımız tüm hizmetlerin en güzel karşılığıdır. Onlar için bu güzel hizmetleri büyütmeye devam edeceğiz."
SİNCAN PARK'TA YAZ ETKİNLİKLERİ BAŞLADI
Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen yaz etkinlikleriyle Sincan Park, hem dinlenmek hem de sosyalleşmek isteyenlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Gündüzleri çocukların ve piknikçilerin keyif çattığı parkta, akşamları ise kültür ve sanat dolu anlar yaşanıyor.
Yoğun ilgi gören etkinlikler her akşam saat 20.30'da başlıyor. Program kapsamında salı, perşembe ve cumartesi günleri açık hava sinema gösterimleri yapılırken; pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri ise müzik dinletileri vatandaşlarla buluşuyor. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, yaz boyunca sürecek bu güzel atmosferin tadını çıkarmak için tüm vatandaşları aileleriyle birlikte Sincan Park'a davet ediyor.
SİNCAN'DA YAZ İLAÇLAMASI BAŞLADI
Sincan Belediyesi, vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir yaz mevsimi geçirebilmesi için ilçe genelindeki ilaçlama çalışmalarını artırdı. Bu kapsamda ilk olarak, yoğun ilgi gören Sincan Park baştan aşağı titizlikle ilaçlandı.
Çevre ve insan sağlığını ön planda tutan belediye ekipleri; park alanları ve yürüyüş yollarının yanı sıra güllerdeki yaprak bitleri, meyve ağaçlarındaki yaprak bükenler ve çam kese böcekleri gibi yeşil alan zararlılarına karşı da özel önlemler aldı. Mevzuata ve teknik esaslara uygun olarak yürütülen ilaçlama çalışmaları, yaz boyunca ilçe genelindeki tüm park ve yeşil alanlarda düzenli olarak devam edecek.
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