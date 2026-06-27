Trafik kanunu uygulama yönetmeliği tamamlandı! Araçlardaki telefon tutucuları serbest oldu
İçişleri Bakanlığı, milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni trafik düzenlemesini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla hazırlanan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren yeni yönetmelikle, araçlarda telefon tutucuları, multimedya ekranları, araç kameraları, ses sistemleri ve bazı aksesuarlara ilişkin uzun süredir devam eden ceza tartışmaları sona erdi. Düzenlemeyle birlikte kullanım şartları netleştirilirken, keyfi ceza uygulamalarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.
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- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla hazırlanan Karayolları Trafik Kanunu Uygulama Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
- Ön cama monte edilen telefon tutucuları ve araç kameraları, direksiyon veya gösterge paneli hizasından itibaren 5 santimetreyi geçmemesi şartıyla yasal hale getirildi.
- Fabrika çıkışlı multimedya ekranları, navigasyon sistemleri, park destek ekranları ve dikiz aynasına asılan aksesuarlar yasal zemine kavuşturuldu.
- Araç ses sistemlerine ceza uygulanabilmesi için sesin araç dışına taşması ve ihlalin somut delillerle kayıt altına alınması şartı getirildi.
- Yeni düzenlemede otobüs ve minibüslerde yolcuların kullanımına sunulan bireysel sesli ve görüntülü sistemler kapsam dışında bırakıldı.
Milyonlarca sürücünün merakla beklediği trafik kanunu uygulama yönetmeliği tamamlandı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla hazırlanan ve trafikte uzun süredir tartışmalara neden olan uygulamalara son veren yeni düzenleme yürürlüğe girdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolları Trafik Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken, araçlardaki multimedya ekranlarından telefon tutucularına, ses sistemlerinden dikiz aynası aksesuarlarına kadar birçok konuda yaşanan belirsizlik de sona erdi.
Yeni düzenlemeyle birlikte yasaklayıcı uygulamalar yerine hangi ekipmanların hangi şartlarda kullanılabileceği açık şekilde tanımlandı.
TELEFON TUTUCULARI VE ARAÇ KAMERALARI İÇİN YENİ DÜZENLEME
Yönetmelikle birlikte sürücülerin en çok ceza aldığı ekipmanlara ilişkin uygulama netleşti. A Haber muhabiri Abdullah Ünver'in aktardığı bilgilere göre, ön cama monte edilen telefon tutucuları artık yasal hale getirildi. Araç kameralarının da belirlenen ölçüleri aşmaması ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmemesi şartıyla cezaya konu olmayacağı hüküm altına alındı.
Yeni düzenlemeye göre direksiyon veya gösterge paneli hizasından itibaren 5 santimetreyi geçmeyen ekipmanların kullanımı, sürücünün görüşünü engellemediği sürece serbest olacak.
MULTİMEDYA EKRANLARI VE AKSESUARLAR İÇİN BELİRSİZLİK SONA ERDİ
Fabrika çıkışlı olarak birçok araçta bulunan multimedya ekranlarına ilişkin tartışmalar da yeni yönetmelikle son buldu. Düzenleme kapsamında dikiz aynasına asılan koku ve benzeri aksesuarlar da yasal zemine kavuştu.
Navigasyon sistemleri, park destek ekranları, sürüş amacıyla kullanılan multimedya ekranları ile araç içi ve araç dışı kamera sistemleri ve kayıt cihazları da serbest kullanım kapsamına alındı.
SES SİSTEMLERİNDE YENİ KRİTER
Araç ses sistemlerine yönelik denetimlerde de yeni kurallar getirildi. Buna göre, araç içindeki ses sistemlerine ceza uygulanabilmesi için sesin araç dışına taşması şartı aranacak.
Ayrıca sürücülere ceza uygulanabilmesi için ihlalin somut delillerle kayıt altına alınması gerekecek. Böylece herhangi bir kanıt bulunmadan keyfi şekilde ceza uygulanmasının önüne geçilecek.
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI KAPSAM DIŞINDA
Yönetmelikte toplu taşıma araçlarına ilişkin mevcut uygulamalar da korundu. Otobüs ve minibüslerde yolcuların kullanımına sunulan bireysel sesli ve görüntülü sistemler kullanılmaya devam edecek.
Yeni düzenlemenin uygulanmasında İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkili olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girecek yönetmelikle birlikte araç ekipmanlarına ilişkin uzun süredir devam eden uygulama karmaşası da sona erecek.