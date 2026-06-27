Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla hazırlanan Karayolları Trafik Kanunu Uygulama Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ön cama monte edilen telefon tutucuları ve araç kameraları, direksiyon veya gösterge paneli hizasından itibaren 5 santimetreyi geçmemesi şartıyla yasal hale getirildi.

Fabrika çıkışlı multimedya ekranları, navigasyon sistemleri, park destek ekranları ve dikiz aynasına asılan aksesuarlar yasal zemine kavuşturuldu.

Araç ses sistemlerine ceza uygulanabilmesi için sesin araç dışına taşması ve ihlalin somut delillerle kayıt altına alınması şartı getirildi.

Yeni düzenlemede otobüs ve minibüslerde yolcuların kullanımına sunulan bireysel sesli ve görüntülü sistemler kapsam dışında bırakıldı.

Milyonlarca sürücünün merakla beklediği trafik kanunu uygulama yönetmeliği tamamlandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla hazırlanan ve trafikte uzun süredir tartışmalara neden olan uygulamalara son veren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Karayolları Trafik Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girerken, araçlardaki multimedya ekranlarından telefon tutucularına, ses sistemlerinden dikiz aynası aksesuarlarına kadar birçok konuda yaşanan belirsizlik de sona erdi. Yeni düzenlemeyle birlikte yasaklayıcı uygulamalar yerine hangi ekipmanların hangi şartlarda kullanılabileceği açık şekilde tanımlandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla hazırlanan Karayolları Trafik Kanunu Uygulama Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.) TELEFON TUTUCULARI VE ARAÇ KAMERALARI İÇİN YENİ DÜZENLEME Yönetmelikle birlikte sürücülerin en çok ceza aldığı ekipmanlara ilişkin uygulama netleşti. A Haber muhabiri Abdullah Ünver'in aktardığı bilgilere göre, ön cama monte edilen telefon tutucuları artık yasal hale getirildi. Araç kameralarının da belirlenen ölçüleri aşmaması ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmemesi şartıyla cezaya konu olmayacağı hüküm altına alındı. Yeni düzenlemeye göre direksiyon veya gösterge paneli hizasından itibaren 5 santimetreyi geçmeyen ekipmanların kullanımı, sürücünün görüşünü engellemediği sürece serbest olacak.