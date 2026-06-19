Açı Ortaokulu’nda cinsiyet değiştiren öğretmen skandalı

PSİKOLOG BÜYÜKÇORAK: ÇOCUKLARA TAŞIYAMAYACAĞI YÜK BIRAKILIRSA TRAVMATİK SEBEPLER ORTAYA ÇIKABİLİR

A Haber ekranlarında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Psikolog Mehmet Büyükçorak, olayın yalnızca bireysel tercih çerçevesinde ele alınamayacağını söyledi.

Büyükçorak, öğrencilerin yaş grubuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuyu ve tartışmayı kişinin bireysel tercihi ya da özel yaşamı olarak değil, oldukça fazla kalabalık yaş grubunda, erken ergenlik döneminde olan öğrencilere hizmet veren bir durum olarak değerlendirmek lazım.

12-13-14 yaş grubundaki bir öğrenci grubuna siz 'cinsiyetini değiştirdi ve bundan sonra böyle devam edecek' dediğiniz zaman kültürel değerler ile kişisel tercihleri çatıştırmaya başlarsınız.

Kurumun sorumluluğu öğrenciyi fiziksel tehditlerden koruduğu kadar psikolojik ve zihinsel tehditlerden de korumaktır. Eğer siz çocuklara taşıyabileceğinden çok fazla bir yükü bir anda böyle bırakırsanız ve bir de bunu normalleştirirseniz travmatik sebepler ortaya çıkabilir. Çocuklar kendi cinsel yönelimleriyle ilgili çözemeyeceği birtakım sorularla karşılaşabilir"