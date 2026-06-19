Açı Ortaokulu’nda cinsiyet değiştiren öğretmen skandalı
Sarıyer’deki Özel Açı Ortaokulu’nda cinsiyet değişikliği krizi velileri isyan ettirdi. İngilizce öğretmeni Burak Ü.’nün mahkeme kararıyla Zoe Lila ismini almasının ardından 6. sınıf rehber öğretmenliğine devam etmesi tepki çekerken, okul yönetiminin “Cinsel Kimlik Gelişimi” semineriyle süreci normalleştirmeye çalışması bardağı taşırdı. Ailelerin şikayeti üzerine MEB devreye girdi, okul hakkında pedagojik ve mevzuat yönünden inceleme başlatıldı.
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- İstanbul Sarıyer'deki Özel Açı Ortaokulu'nda görev yapan İngilizce öğretmeni Burak Ü., mahkeme kararıyla cinsiyetini kadına çevirip Zoe Lila ismini aldı ve 6. sınıf rehber öğretmenliği görevine devam ediyor.
- Veliler, öğretmenin yeni isim ve görünümüyle derslere girmesinin erken ergenlik dönemindeki öğrencilerde kafa karışıklığına neden olduğunu iddia ederek okul yönetimine tepki gösterdi.
- Okul yönetimi Prof. Dr. Özgür Öner tarafından 'Cinsel Kimlik Gelişimi' başlıklı seminer düzenledi, veliler bu seminerin resmi izin alınmadan gerçekleştirildiğini ve cinsiyet değişimini özendirdiğini savundu.
- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü, konunun pedagojik esaslar bakımından incelenmesi ve okulun genel denetiminin yapılması talimatı verdi.
- Veliler şikayetlerini Milli Eğitim Müdürlüğü'ne taşırken, uzmanlar durumun öğrencilerin gelişim dönemleri açısından travmatik sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.
İstanbul Sarıyer'de bulunan Özel Açı Ortaokulu'nda yaşanan cinsiyet değişikliği tartışması velilerin tepkisiyle gündeme geldi.
Okulda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Burak Ü., İstanbul 36. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak cinsiyetini hukuk yoluyla kadına çevirdi ve Zoe Lila ismini aldı. Mahkeme sürecinin ardından öğretmenin okulda derslere girmeye ve 6. sınıf rehber öğretmenliği görevini sürdürmeye devam ettiği belirtildi.
ÖĞRENCİLER ARASINDA KAFA KARIŞIKLIĞI İDDİASI
Veliler, öğretmenin yeni ismiyle okulda görev yapmaya devam etmesi, kıyafetleri ve kullandığı aksesuarların öğrenciler arasında kafa karışıklığına ve rahatsızlığa neden olduğunu ifade etti.
Özellikle erken ergenlik dönemindeki öğrencilerin bu süreçten etkilendiğini savunan bazı veliler, okul yönetimine tepki gösterdi. Okul yönetiminin ise öğretmenin yeni ismiyle görevine devam edeceğini duyurduğu iddia edildi.
SEMİNER KRİZİ BÜYÜTTÜ
Velilerin tepkisi üzerine okul yönetiminin attığı adım tartışmayı daha da büyüttü. İddiaya göre okulda Prof. Dr. Özgür Öner tarafından "Cinsel Kimlik Gelişimi" başlıklı bir seminer düzenlendi.
Veliler, resmi makamlardan izin alınmadan gerçekleştirildiğini savundukları semineri "cinsiyet değişimini özendirme" ve "aile değerlerini hiçe sayma" olarak değerlendirdi.
Tepkiler bununla da sınırlı kalmadı. Veliler, şikayetlerini Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kadar taşıdı.
PSİKOLOG BÜYÜKÇORAK: ÇOCUKLARA TAŞIYAMAYACAĞI YÜK BIRAKILIRSA TRAVMATİK SEBEPLER ORTAYA ÇIKABİLİR
A Haber ekranlarında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Psikolog Mehmet Büyükçorak, olayın yalnızca bireysel tercih çerçevesinde ele alınamayacağını söyledi.
Büyükçorak, öğrencilerin yaş grubuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Bu konuyu ve tartışmayı kişinin bireysel tercihi ya da özel yaşamı olarak değil, oldukça fazla kalabalık yaş grubunda, erken ergenlik döneminde olan öğrencilere hizmet veren bir durum olarak değerlendirmek lazım.
12-13-14 yaş grubundaki bir öğrenci grubuna siz 'cinsiyetini değiştirdi ve bundan sonra böyle devam edecek' dediğiniz zaman kültürel değerler ile kişisel tercihleri çatıştırmaya başlarsınız.
Kurumun sorumluluğu öğrenciyi fiziksel tehditlerden koruduğu kadar psikolojik ve zihinsel tehditlerden de korumaktır. Eğer siz çocuklara taşıyabileceğinden çok fazla bir yükü bir anda böyle bırakırsanız ve bir de bunu normalleştirirseniz travmatik sebepler ortaya çıkabilir. Çocuklar kendi cinsel yönelimleriyle ilgili çözemeyeceği birtakım sorularla karşılaşabilir"
ZUHAL ÖZTÜRK: BU BİR KÜRESEL PROJEDİR
Dünya Çocuk Aile Koruma Platformu Başkanı Zuhal Öztürk de yaşananların sadece bir öğretmenin kişisel tercihi olarak görülmemesi gerektiğini savundu.
Öztürk, öğretmenlerin çocuklar açısından rol model olduğuna dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:
"Yedi senedir bas bas bağırıyoruz; bu aslında bir küresel projedir. Cinsiyet sosyal bir öğrenmedir, genetik değildir. Hele ki bir öğretmeni, cinsiyet ameliyatı gerçekleştirmiş birini örnek rol model gibi sunarsanız, bunun yankıları çocuklar üzerinde psikolojik ve sosyal boyutta çok farklı olur.
Siz bunu hem normalleştiriyorsunuz hem de yaygınlaştırıyorsunuz. Cinsiyet iki evrede gelişir; biri 3-6 yaş arası, diğeri ise ergenlik döneminde oturur. Tam cinsiyetin oturacağı dönemde böyle bir ortam sağlamak, çocuklara 'siz de buna yönelebilirsiniz' kapısını açmaktır. Bu kişilerin tercihi bu olabilir ama bir öğretmense çocukların önüne bu şekilde çıkmamalıdır"
MEB DEVREYE GİRDİ
Tartışmaların büyümesi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü harekete geçti.
Genel Müdür Fethullah Güner imzasıyla yayımlanan yazıda, konunun Milli Eğitim Temel Kanunu, öğretmenlik mesleğine ilişkin mevzuat ve pedagojik esaslar bakımından incelenmesi istendi.
Bakanlık yazısında, öğretmenin cinsiyet uyum süreci nedeniyle isim değişikliği yaptığı, okul yönetiminin de bu durumu velilere duyurduğu belirtildi.
GENEL DENETİM TALİMATI VERİLDİ
MEB yazısında şu ifadelere yer verildi:
"Genel Müdürlüğümüze ulaşan iletide 6. sınıf öğretmeni olduğu belirtilen şahsın cinsiyet uyum süreci nedeniyle isim değişikliği yaptığı anlaşılmakta, kurum tarafından 'Öğretmenimiz artık Zoe Lila ismiyle bizimle devam edecektir' ifadeleriyle duyuru yapıldığı görülmektedir. Konunun pedagojik esaslar bakımından incelenmesi, genel denetiminin yapılması hususunda gereğini arz ederim"
Bu yazıyla birlikte okul hakkında genel denetim süreci başlatıldı.
Soruşturmanın, öğretmenin okul içindeki görevlendirilmesi, rehber öğretmenlik süreci, velilere yapılan bilgilendirme ve izin alınmadan düzenlendiği öne sürülen seminer başlıkları üzerinden yürütüleceği öğrenildi.
VELİLERDEN PEDAGOJİK HASSASİYET ÇAĞRISI
Veliler, konunun kişisel tercih tartışmasının ötesinde, çocukların gelişim dönemleri ve okulun pedagojik sorumluluğu çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirtti.
Aileler, okul yönetiminin süreci şeffaf yürütmediğini savunurken, MEB denetiminin ardından atılacak adımlar merak konusu oldu.